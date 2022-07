Logitech G setzt bei neuem Gaming-Zubehör auf erfrischend anderen Look

Wer sagt denn eigentlich, dass Gaming-Zubehör immer Schwarz sein muss? Die neue Aurora Collection von Logitech G zeigt, dass es auch anders geht. Headsets, Gaming-Mäuse, -Tastaturen und Mikrofone im frischen, weißen Design wurden mit Fokus auf bisher unterrepräsentierte Gruppen von "Gamer:innen" entworfen.

"Ein Großteil der Gaming-Branche zeigt einen gleichbleibenden Look. Das spiegelt aber nicht die große Bandbreite an Gamer:innen wider, die sich selbst ausdrücken und Spaß am Gaming haben", sagt Ujesh Desai, Vice President und General Manager von Logitech G zum Start der Aurora Collection. Die neue Serie an Gaming-Zubehör wurde laut Pressemitteilung des Herstellers auf Grundlage des Feedbacks von Gamer:innen aus der gesamten Community konzipiert und soll auch die Wünsche von bisher unterrepräsentierten Gruppen erfüllen. Gaming soll inklusiver werden.

Das umfasst die neue Aurora Collection von Logitech G

Beim Designprozess haben die Logitech-G-Verantwortlichen Rücksicht auf drei Prinzipien genommen: Komfort, Zugänglichkeit und Verspieltheit. Dabei wurde beispielsweise berücksichtigt, dass Headsets auch mit langen Haaren, Brillen und Ohrringen bequem sitzen sollen. Zudem sollen die weicheren Farben und beruhigende Beleuchtung ein einladenderes Gaming-Erlebnis vermitteln als die bisher vorherrschende Designsprache mit dunklen Farben und scharfen Kanten.

Zur Aurora Collection zählen folgende Zubehörteile:

Kabelloses Gaming-Headset G735 mit White-Mist-Finish und RGB-Beleuchtung, das auch für kleinere Kopfgrößen geeignet ist und bis zu 56 Stunden Akkulaufzeit bietet

mit White-Mist-Finish und RGB-Beleuchtung, das auch für kleinere Kopfgrößen geeignet ist und bis zu 56 Stunden Akkulaufzeit bietet Mechanische Gaming-Tastaturen G715 und G713 , beide kabellos, mit leisem Anschlag und hoher Tastenleistung sowie bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit

, beide kabellos, mit leisem Anschlag und hoher Tastenleistung sowie bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit Wireless Gaming Mouse G705 speziell für kleinere Hände und mit leicht erreichbarer DPI-Taste

speziell für kleinere Hände und mit leicht erreichbarer DPI-Taste Sonstiges Gaming-Zubehör wie eine wolkenförmige Handballenauflage, Kabelanhänger, eine herzförmige Tragetasche, Ohrpolster, Boom-Mikrofone, Tastaturaufsätze, Tastenabzieher und -bürste sowie Mauspads

Sonderedition des Blue-Yeti-Mikrofons

Für Gaming-Streams im frischen Look wird außerdem das Blue-Yeti-USB-Mikrofon in zwei neuen Farben angeboten. Die Sondereditionen sind wahlweise in Pink Dawn oder White Mist erhältlich und kommen mit exklusiven Stream-Overlays von Streamlabs, die Du für Deine Streams bei Twitch, YouTube und Facebook nutzen kannst.

Alle Produkte der Aurora Collection von Logitech G sind ab sofort verfügbar. Die Preise liegen bei 229,99 Euro für das Gaming-Headset, 199,99 Euro beziehungsweise 169,99 Euro für die Gaming-Tastaturen, 99,99 Euro für die Gaming-Maus sowie 139,99 Euro für die Sonderedition des Blue-Yeti-Mikrofons.