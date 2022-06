MacBook Air 2022 vs. MacBook Air 2020: Lohnt der Wechsel?

Mit dem MacBook Air 2022 verbessert Apple sein beliebtestes Notebook an vielen Stellen klug und sinnvoll – und die neue Leistungsstärke spricht ohnehin für sich. Wer starke Leistung in kompakter Form benötigt, kommt am neuen MacBook Air kaum vorbei. Der Preis fällt mit 1.500 Euro allerdings nicht mehr ganz so günstig aus wie noch beim ersten MacBook Air mit hauseigenem Apple Silicon Chip – und der Abstand zum teureren MacBook Pro schmilzt immer weiter.