Mehr Screen auf Knopfdruck: Samsungs ausfahrbares Smartphone-Display

Zu wenig Screen? Kein Problem! Bei Samsungs neuem Display-Konzept, das auf Knopfdruck horizontal ausfährt. So wird das Smartphone im Handumdrehen zum Tablet.

Ob knicken, ausfahren oder zuklappen: Samsung hat bei der Display Week 2022 eine Reihe neuer Display-Technologien vorgestellt und präsentiert diese in einem kurzen Video. Ab Sekunde 27 bekommst Du einen interessanten Ausblick auf mögliche Smartphone-Displays der Zukunft. Hier zeigt der südkoreanische Hersteller einen horizontal genutzten Screen, der auf Knopfdruck links und rechts ausfährt: das sogenannte Flex Slidable. So vergrößert sich das Display automatisch für immersives Streaming oder Gaming. Aber sieh am besten selbst:

Adaptive Smartphone-Displays: The next big thing?

Wurden Smartphone-Displays eine Zeit lang immer größer, könnte der Trend bald in eine andere Richtung gehen. Zumindest Samsung ist ganz vorne mit dabei, wenn es um die Entwicklung anpassbarer Displays geht. Neben dem Flex Slidable, dem ersten in zwei Richtungen ausfahrbaren Display, das Samsung auf der Display Week zeigte, sind in dem Video auch Screens zu sehen, die nur in eine Richtung ausfahren, die sich an verschiedenen Stellen falten lassen oder die sich nach der Benutzung zusammenklappen und Platz sparend verstauen lassen.

Neue Display-Technologien lassen auch neue Nutzungsszenarien denkbar werden. Geräte, die sich an bestimmten Stellen falten lassen, könnten Zubehör wie Tablet-Ständer oder externe Tastaturen überflüssig machen. Welche Möglichkeiten sich durch neue Displays in allen Größen und Formen noch ergeben werden, bleibt abzuwarten. Auch wie teuer solche Technologien werden. Konkrete Pläne, ob das Flex Slidable irgendwann auf den Markt kommen wird und was es kosten dürfte, verriet Samsung noch nicht.