Mehrvember: Die 7 besten Deals zum Black Friday

SATURN ruft den Mehrvember aus: Bis zum 8. November sind viele Produkte günstiger als sonst. Aber nicht bei allen Angeboten sparst Du gleich viel. Wir haben die besten rausgesucht. Diese Black-Friday-Deals gibt es ab sofort zum absoluten Schnäppchenpreis.

Wann ist Black Friday?

Im Jahr 2022 fällt der Black Friday auf Freitag, den 25. November. Einige Einzelhändler beginnen ihre Black-Friday-Verkäufe bereits am Donnerstagabend davor oder sogar am Mittwoch. SATURN hat schon jetzt viele Angebote zu reduzierten Preisen. Die meisten Black-Friday-Deals wird es jedoch am Freitag geben.

Horizon Fitness T82: Laufband für zuhause

fullscreen Hat für jedes Training den richtigen Modus: das Horizon Fitness T82. Bild: © Horizon Fitness 2022

Das Horizon Fitness Laufband T82 erfüllt alle Trainingsbedürfnisse, vom Gehen über das Joggen bis zum Laufen. Es ist für jedes Zuhause, Büro oder Home Gym geeignet. Das T82 verfügt über eine spezielle Dämpfung und benutzerfreundliche Funktionen für ein angenehmes Training.

Bose TV Speaker: Soundbar für brillanten Klang

fullscreen Für Audiophile die perfekte Ergänzung zum TV: die Bose Soundbar. Bild: © Bose 2022

Genieße mit der TV Soundbar von Bose einen satteren, überzeugenderen Klang von Deinem Fernseher. Die TV Soundbar bietet 2 Full-Range-Treiber, Dolby Surround Sound und integriertes Bluetooth. So genießt Du Fernsehen, Musik und Streaming-Radio in unglaublicher Klangqualität.

SIEMENS WM14UR5EM2 iQ500: Umweltfreundliche Waschmaschine

fullscreen Umweltfreundlich waschen ist ganz einfach mit der Siemens iQ500. Bild: © Siemens 2022

Die WM14UR5EM2 iQ500 Waschmaschine verfügt über clevere Funktionen, die Dir helfen, Wasser und Energie zu sparen. Ein Wassermanagementsystem passt den Wasserverbrauch an die Beladungsmenge an. Das Gerät lässt sich über ein großes Multitouch-LED-Display steuern. Die Bedienung ist intuitiv und wahlweise sogar per Sprachsteuerung möglich.

Sage "the Oracle Touch": Deluxe-Espressomaschine

fullscreen Der Wow-Effekt in der Küche ist mit der Sage "the Oracle Touch" garantiert. Bild: © Sage 2022

Die Sage Espressomaschine bietet erstklassige Funktionen, darunter ein programmierbarer Milchaufschäumer für Lattes, Cappuccinos und Macchiatos. Dieses Gerät ist etwas für echte Kaffeeliebhaber und wirklich luxuriös, auch was den Preis betrifft. Im Mehrvember sparst Du bei dieser Anschaffung aber eine beachtliche Summe Geld.

Kenwood Chef: Selten günstige Küchenmaschine

fullscreen All-In-One Küchengerät: der Kenwood Chef 3150S. Bild: © Kenwood 2022

Mit der Kenwood Chef 3150S kannst Du auf Knopfdruck hacken, reiben, mixen, pürieren, schneiden und würfeln. Diese Küchenmaschine ist perfekt für die Zubereitung von Kuchen, Gebäck, Babynahrung, Suppen und Soßen, Desserts, Pürees und Hummus. Und beim Mehrvember ist die Küchenmaschine von Kenwood besonders preiswert.

SanDisk Plus Festplatte: 1 TB SSD-Speicher zum Niedrigpreis

fullscreen Reichlich Speicher, reichlich Speed: SSD-Festplatten von SanDisk. Bild: © SanDisk 2022

Die SanDisk Plus SSD-Festplatte ist eine sichere Wahl in Sachen Leistung, Kapazität und Zuverlässigkeit. Mit der hochleistungsfähigen SSD-Technologie (Solid State Drive) bietet die Festplatte im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten bis zu dreimal schnellere Lese- und bis zu 1,5-mal schnellere Schreibgeschwindigkeiten.

Samsung QLED TV: 75 Zoll für das Heimkino

fullscreen Kinofeeling auf 75 Zoll: Jetzt stimmt der Preis für den Samsung QLED TV. Bild: © Samsung 2022

Mit diesem 75-Zoll-TV von Samsung erfüllst Du Dir den Traum vom Heimkino. Die scharfe Ultra-HD-Auflösung (4K) gepaart mit einem respektablen Audiosystem machen den GQ75Q60BAU zum idealen Gerät für Filmemarathons. Und die QLED-Technologie liefert eine Bildleistung, die die wahren Details Deiner Lieblingssendungen hervorhebt. Jetzt, im Mehrvember, stimmt endlich auch der Preis für diesen Riesenfernseher.

