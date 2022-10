Meta: Profi-VR-Headset Quest Pro kostet 1.500 Dollar

Der Virtual-Reality-Markt bekommt Zuwachs: Meta hat sein Profi-VR-Headset Quest Pro vorgestellt. Neben der stolzen Summe von 1.500 US-Dollar gab Meta auch eine Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt.

Project Cambria hat endlich einen Namen: Mit Quest Pro hat Meta auf seinem eigenen Connect-Event das neue Mixed- und Virtual-Reality-Headset präsentiert. In den USA kann die VR-Brille für eine stolze Summe von 1.500 US-Dollar vorbestellt werden. Der Release ist für den 25. Oktober geplant – in Deutschland wird das VR-Headset aber nicht erscheinen. Das geht aus einem Bericht des Handelsblatts hervor.

Räumliches Tracking und Mimik-Darstellung

Meta hat in seinem VR-Headset zehn Kamerasensoren verbaut. Diese sorgen auf der einen Seite für räumliches Tracking, auf der anderen Seite für die Erfassung des Gesichts – dadurch soll die Mimik des Trägers mithilfe von virtuellen Avataren in sozialen Umgebungen dargestellt werden.

In dem VR-Headset kommt als Hauptprozessor ein XR2+ von Snapdragon zum Einsatz. Die Auflösung der Brille liegt bei 1.800 x 1.920 Pixeln pro Auge. Die Bildwiederholrate beträgt 80 Hz. Beim Speicher stehen dem Nutzer insgesamt 256 GB zur Verfügung, der Arbeitsspeicher liegt bei 12 GB.

Die beiden neuen Controller verfügen über drei Kamerasensoren. Dadurch lassen sich die Controller auch unabhängig vom Headset im Raum tracken. Die Akkulaufzeit von Meta Quest Pro liegt bei ein bis zwei Stunden. Aufgeladen wird per mitgelieferter Ladestation.

Kooperation mit Microsoft bestätigt

Bei der Onlinepräsentation war neben Meta-Chef Mark Zuckerberg auch Microsoft-CEO Satya Nadella mit dabei. Beide Konzerne wollen in Zukunft eng zusammenarbeiten. So sollen beispielsweise über die Virtual-Reality-Software Horizon Worlds virtuelle Meetings in Teams möglich sein. Außerdem ist die Unterstützung von weiteren Apps unter Windows geplant.