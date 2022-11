Microsofts kultiger Xbox-360-Controller kommt nach 17 Jahren zurück

Hyperkin bringt den kultigen Xbox-360-Controller für moderne Konsolen und den PC zurück. Das kündigte der Zubehörhersteller zum 17. Geburtstag der Xbox 360 an. Der Hyperkin Xenon wird das originale Design aufgreifen, aber an einigen Stellen modernisiert.

Am 22. November 2022, zum 17. Jahrestag des Xbox-360-Releases, hat Hyperkin via Twitter angekündigt, den Controller von Microsofts Kultkonsole wiederzubeleben. Das offiziell lizenzierte Gamepad soll unter dem Namen Xenon erscheinen – dem Codenamen der Xbox 360 vor ihrer offiziellen Enthüllung auf der Video- und Computerspielmesse E3 im Jahr 2005. Der Hyperkin Xenon wird mit modernen Microsoft-Konsolen und dem PC kompatibel sein, also der Xbox Series S und X sowie Windows 10 und 11.

Hyperkin Xenon: Altes Design mit modernem Twist

Empfehlung des Autors: Play Bester PC-Controller: 5 Gamepads zum Zocken am Computer

Die Neuauflage des Xbox-360-Controllers wird den ersten Renderbildern von Hyperkin zufolge das alte Design weitgehend aufgreifen. Größte Änderung dürften die ergänzten Buttons für Menü, Ansicht und Freigabe sein, wie Du sie auch bei den aktuellen Controllern für Xbox Series S und Series X vorfindest. Eine 3,5-mm-Buchse für Kopfhörer ist ebenfalls an Bord. Anders als das Original wird die Neuauflage jedoch nur kabelgebunden funktionieren: Der Hyperkin Xenon wird per USB-C-Kabel mit Konsole oder PC verbunden.

Auch die Farben, in denen der Controller erscheinen soll, verriet Hyperkin bereits. So wirst Du Dich zwischen dem originalen Weiß der Xbox 360, Schwarz, Rot und Pink entscheiden können. Preis und Release-Datum sind derzeit allerdings noch nicht bekannt. Hyperkins Neuauflage des originalen Xbox-Controllers als Referenz genommen, die 2017 unter dem Namen Duke zum Preis von 70 US-Dollar erschien, ist mit einem vergleichsweise happigen Preis für den Xenon zu rechnen.