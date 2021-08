Mit HP Instant Ink geht Dir nie wieder die Tinte aus

Nie wieder an neue Druckerpatronen denken: Mit HP Instant Ink wird Dir frische Tinte automatisch und rechtzeitig nach Hause geschickt, sobald der Drucker erkennt, dass die Patrone fast leer ist. Und zusätzlich sparst Du mit diesem Service bis zu 70 Prozent der Druckkosten! Hier erfährst Du mehr über HP Instant Ink.

Noch bevor die bestehende Tinte zur Neige geht, bekommst Du Nachschub per Post zugeschickt. Dafür brauchst Du nur einen HP-Instant-Ink-fähigen Drucker und einen der fünf verschiedenen monatlichen Seitentarife. Der Drucker erkennt von selbst den Füllzustand der Druckerpatronen und teilt ihn HP rechtzeitig mit, sodass Du immer rechtzeitig neue Druckerpatronen erhältst, noch bevor Du sie benötigst. Die leeren Druckerpatronen schickst Du einfach mit dem mitgelieferten vorfrankierten Rücksendeumschlag an HP zum umweltschonenden Recycling.

Gegenüber dem selbstständigen Einzelkauf der Patronen sparst Du mit HP Instant Ink richtig viel: Du gibst bis zu 70 Prozent weniger Geld für Tinte aus – vor allem, wenn Du viele Fotos ausdruckst. Die Tarife richten sich flexibel nach Deinem Bedarf, und Du kannst sie jederzeit ändern oder kündigen, natürlich kostenlos.

Die Seitentarife von HP Instant Ink (Tinte)

Seitenmenge Preis 15 Seiten / Monat 0,99 Euro 50 Seiten / Monat 2,99 Euro 100 Seiten / Monat 4,99 Euro 300 Seiten / Monat 11,99 Euro 700 Seiten / Monat 24,99 Euro

Du bezahlst also nicht die Tinte, sondern die Anzahl der monatlich gedruckten Seiten. Das dürfen sowohl schwarz-weiße Textseiten als auch randlose Farbfotos in DIN A4 sein. Und druckst Du in einem Monat weniger, werden die ungenutzten Seiten auf die nächsten Monate übertragen. Benötigst Du hingegen mehr Seiten, kannst Du automatisch je nach Tarif weitere 10 oder 15 Seiten für 1 Euro erwerben oder sofort in einen höheren Tarif wechseln – ganz nach Deinem Bedarf.

HP Instant Ink im TURN ON Tech-Podcast

In der achten Episode von TURN ON – Der Tech-Podcast von SATURN geht es übrigens um Produktabos wie HP Instant Ink. Jens erzählt Dir, welche Abos es schon gibt, und das sind eine Menge! Etwa Zutaten für das Mittagessen, Zahnbürstenkopfe und Kaffeebohnen. Was die Zukunft bringen könnte, ist auch spannend – vielleicht musst Du bald gar nicht mehr ans Einkaufen denken.

Hier kannst Du Dir die von HP ermöglichte Folge anhören:

TURN ON – Der Tech-Podcast von SATURN ist auch erhältlich bei:

