Motorola: Launch-Termin für das Razr 2022 und X30 Pro steht fest

Motorola hat in China kürzlich den Launch-Termin für das Razr 2022 und X30 Pro bekannt gegeben. Sowohl das neue Foldable als auch das Flaggschiff mit der 200-Megapixel-Kamera sollen am 2. August vorgestellt werden. Damit kommt Motorola seinem Konkurrenten Samsung zuvor, der am 10. August das Galaxy Z Flip4 sowie das Galaxy Z Fold4 präsentiert.

Motorola veröffentlichte auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo einen Teaser zum Launch-Event der beiden Smartphones. Dort heißt es (übersetzt aus dem Chinesischen): "Um euren hohen Erwartungen gerecht zu werden, haben wir neue Höhen erklommen. Seid beim Launch der neuen Moto-Produkte am 2. August dabei. Wir sehen uns am Gipfel des dualen Flaggschiffs."

Das sind die angeblichen Specs des Razr 2022

Offizielle Informationen zur Hardware der beiden Motorola-Smartphones gibt es bisher noch nicht. Allerdings kursieren schon einige Gerüchte zu ihrer Ausstattung, wie Android Authority berichtet. Das neue Motorola Razr soll dieses Mal über leistungsstarke Flaggschiff-Komponenten verfügen. Allerdings wird wohl nicht der aktuelle Snapdragon 8 Plus Gen 1, sondern der Vorgänger Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz kommen. Der Arbeitsspeicher ist je nach Modell bis zu 12 GB groß, der interne Speicher soll hingegen eine feste Größe von 512 GB haben.

Das Display wird wohl eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz unterstützen. Das Kameramodul soll aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera sowie einem kombinierten Weitwinkel-Makro-Sensor mit einer Auflösung von 13 Megapixeln bestehen. Die Selfie-Kamera soll eine Auflösung von 32 Megapixel bieten.

Und das soll im Motorola X30 Pro stecken

Das X30 Pro, das bisher auch als "Motorola Frontier" bezeichnet wurde, ist das erste Smartphone mit einem 200-Megapixel-Sensor. Neben der hochauflösenden Hauptkamera soll das X30 Pro auch eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 12-Megapixel-Telekamera besitzen. Im Gegensatz zum Razr 2022 soll im X30 Pro allerdings der aktuelle Snapdragon 8 Plus Gen 1 verbaut sein. Je nach Modell soll Arbeitsspeicher 8 bis 12 GB betragen.

Weitere Highlights des X30 Pro sind angeblich ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit 144-Hz-Bildwiederholrate und ein Akku, der Fast Charging mit 125 Watt unterstützt.