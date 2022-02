MWC 2022: Samsung präsentiert Premium-Laptop Galaxy Book 2 Pro

Samsung hat im Rahmen des MWC 2022 neue Premium-Laptops angekündigt: das Galaxy Book 2 Pro und das Galaxy Book 2 Pro 360. Die neuen Geräte sollen ihre Stärke vor allem für hybrides Arbeiten ausspielen.

Samsung hat auf der weltgrößten Mobilfunkmesse, MWC 2022, die neuen Geräte der Galaxy Book-2-Serie vorgestellt (via Samsung). Es handelt sich dabei um leistungsstarke und mobile Laptops, die fortschrittliche Sicherheitstechnik und ein elegantes Design für den mobilen Arbeitstag vereinen. Das "360" im Modellnamen steht dabei für die Möglichkeit, das Display über ein Scharnier in den Tablet-Modus zurückklappen zu können. Außerdem kann der S Pen mit dem 360-Modell genutzt werden. Beide Laptops gibt es in den Größen 13,3 und 15,6 Zoll zu kaufen. Als Display kommt jeweils ein AMOLED-Panel mit Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und einer Helligkeit von 500 Nits zum Einsatz.

Starke Leistung und lange Akkulaufzeit

Im Inneren sorgen Intel-Core-Prozessoren der 12. Generation für eine hohe Leistung, die wahlweise von 8, 16 oder 32 GB Arbeitsspeicher unterstützt werden. Der interne SSD-Speicher beträgt maximal 1 TB. Beide Notebooks sind mit schnellem Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2 und Bluetooth 5.1 ausgestattet, das Galaxy Book 2 Pro in 15,6 Zoll funkt außerdem im schnellen 5G-Mobilfunknetz. Die Akkus mit je 63 Wh und 68 Wh werden über ein 65-Watt-Schnellladegerät zügig mit Energie versorgt. Samsung verspricht für das Galaxy Book 2 Pro eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden.

Eine Besonderheit der Galaxy-Book-2-Pro-Serie ist ihr Fokus auf Sicherheit. Sie erfüllt Microsofts Anforderungen an "Secured-Core-PCs" und bietet damit ein hohes Schutzniveau unter Windows 11. Dazu zählen eine tiefe Integration in Hard- und Software sowie Firmware mit dem Ziel, einen besseren Schutz gegen Cyberangriffe zu bieten.

Preis, Release und Farben

Samsung bietet das Galaxy Book 2 Pro in der Farbe Graphit zu einem Preis ab 1.199 Euro an. Das Galaxy Book 2 Pro 360 wird in den zusätzlichen Farben Burgundy und Silver angeboten, der Verkaufspreis startet ab 1.299 Euro. Der Release steht am 1. April an.