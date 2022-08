Neuer Launch-Termin des Razr 2022: Konfrontation mit Samsung & Xiaomi?

Motorola wird das faltbare Smartphone Razr 2022 und das X30 Pro mit 200-Megapixel-Kamera offiziell am 11. August enthüllen. Nach der Verschiebung des Launch-Events hat Motorola diesen neuen Termin für die Vorstellung verkündet. Damit werden innerhalb weniger Tage gleich vier neue Foldables vorgestellt.

Ursprünglich wollte Motorola Samsung beim Launch seines neuen Foldables zuvorkommen. Allerdings haben die Chinesen die Präsentation des Falt-Smartphones Razr 2022 am 2. August in letzter Sekunde verschoben – sehr wahrscheinlich aufgrund der Spannungen zwischen den USA und China. Nun verkündete das Unternehmen auf Weibo den neunen Termin für den Launch. Am 11. August um 20 Uhr deutscher Zeit fällt der Startschuss.

Drei Clamshell-Smartphone-Launches innerhalb von zwei Tagen

Damit befindet sich das Razr 2022 in guter Gesellschaft. Einen Tag zuvor, am 10. August, stellt Samsung Gerüchten zufolge das Galaxy Z Fold4 sowie das Galaxy Z Flip4 vor. Und noch ein weiterer Konkurrent wird in diesen Tagen wohl ein Falt-Smartphone auf den Markt bringen. Dem verlässlichen Leaker Ice Universe zufolge (via GSMArena) wird auch Xiaomi sein Mix Fold 2 am 11. August enthüllen. Innerhalb von zwei Tagen sehen also gleich vier Falt-Smartphones das Licht der Welt, drei davon im sogenannten Clamshell-Design.

Welcher Hersteller hat das "beste" Klapphandy?

Dass das Galaxy Z Flip4, Razr 2022 und Mix Fold 2 miteinander konkurrieren, steht außer Frage. Es wird sicherlich spannend, welcher der drei Hersteller die Käufer am stärksten von seinem Klapphandy überzeugt. Zumindest bei der Rechenleistung dürften sich alle drei Modelle ebenbürtig sein. Xiaomi und Motorola haben bereits bestätigt, dass ihre Foldables mit dem aktuellen Snapdragon 8 Plus Gen 1 ausgestattet sein werden. Gerüchten zufolge soll auch das Galaxy Z Flip4 über den schnellen Qualcomm-Chip verfügen.

Somit werden wohl das Design, exklusive Features und auch der Preis am Ende darüber entscheiden, welches der drei Clamshell-Smartphones bei den Käufern am besten ankommt. Auch sehr gespannt darf man auf die Präsentation des Motorola X30 Pro am 11. August sein, denn es soll sich um das erste Smartphone mit einer 200-Megapixel-Kamera handeln.