Neues MacBook Pro mit M2 Pro & M2 Max soll im Herbst erscheinen

Apple will wohl noch 2022 neue MacBook-Pro-14- und MacBook-Pro-16-Modelle mit den Prozessorvarianten M2 Pro und M2 Max auf den Markt bringen. Allerdings könnten Lieferkettenprobleme den Release auch verzögern.

Obwohl Apple gerade erst ein neues MacBook Air und ein MacBook Pro mit dem neuen M2-Prozessor veröffentlicht hat, sollen schon im Herbst noch stärkere Laptops mit schnelleren Prozessoren wie dem M2 Pro und dem M2 Max erscheinen. Das behauptet zumindest Bloomberg-Redakteur Marc Gurman in seinem Newsletter (via 9to5Mac).

Altes Design mit neuen Prozessoren

Vor allem die MacBook-Pro-Modelle mit 14- und 16-Zoll-Display könnten damit knapp ein Jahr nach dem letzten Update bereits ein erneutes Upgrade erhalten. Anders als im Vorjahr, als Apple den Modellen ein überarbeitetes Design und neue Anschlüsse verpasst hatte, erwartet Gurman diesmal aber lediglich das fast schon obligatorische Prozessor-Update.

Bemerkenswert wäre daran, dass zwischen dem Release des originalen M1-Prozessors Ende 2020 und den aufgebohrten Varianten M1 Pro und M1 Max im Oktober 2021 knapp ein Jahr vergangen war. Bei der M2-Prozessorreihe scheint Apple demnach zu versuchen, die Release-Abstände zwischen den verschiedenen Chip-Varianten zu verringern.

Ob das am Ende auch so klappt, scheint allerdings noch nicht ganz sicher zu sein. Laut Gurman besteht eine gewisse Unsicherheit, was den Marktstart der neuen MacBook-Modelle im Herbst angeht. Insbesondere Schwierigkeiten mit den Lieferketten könnten dazu führen, dass die Geräte erst im Frühjahr 2023 kommen.