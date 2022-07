Neues Smartwatch-Armband: Frischer Look für Deine Uhr

Eine Smartwatch soll nicht nur tolle Features bieten und gut aussehen: Sie soll auch bequem am Handgelenk sitzen. Und dafür ist vor allem ein gutes Armband wichtig. Wir stellen Dir verschiedene Produkte vor.

Sportarmband von Apple

fullscreen Das Sportarmband von Apple sitzt beim Joggen bequem. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Das Sportarmband von Apple ist perfekt für Deine Sportaktivitäten geeignet. Ob Joggen, Fahrradfahren oder das Workout im Fitnessstudio, das Sportarmband sitzt sicher und angenehm auf der Haut. Das Armband besteht aus dem Material Fluorelastomer, fühlt sich hochwertig an und ist gleichzeitig noch robust. Das Armband bekommst Du in unterschiedlichen Farben wie Polarstern, Mitternacht, Abyssblau oder Englisch Lavendel und es lässt sich individuell in der Größe verstellen.

Kompatibel mit: Apple-Watch-Modelle in den Größen 38 mm, 40 mm, 41 mm, 42 mm, 44 mm, 45 mm

Pride Edition: Armband von Caseonline

fullscreen Wer es auffällig mag: das Sportarmband von Caseonline. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Mit dem Sportarmband Pride Edition von Caseonline wird Deine Apple Watch zum Eyecatcher. Das geflochtene Armband ist aus elastischem Nylon. Es sitzt bequem am Handgelenk und eignet sich perfekt für Deine Sport-Sessions. Je nach Bedarf, kannst Du das bunte Armband in der Größe verändern.

Kompatibel mit: Apple Watch Series 6 in den Größen 40 mm und 44 mm

Armband von Cofi im Tarnmuster-Design

fullscreen Der Camouflage-Look von Cofi ist ein Hingucker. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Mit dem Strap-Moro-Armband von Cofi bekommst Du eine hochwertige Ergänzung für Deine Samsung Galaxy Watch. Das Silikonarmband fühlt sich angenehm und weich am Handgelenk an. Dank des bunten Designs im originellen Tarnmuster werden die Blicke definitiv auf Dich gerichtet sein. Du kannst aus einer Vielzahl an Tarnmuster-Designs wählen. Das Silikonarmband lässt sich außerdem in der Größe verstellen.

Kompatibel mit: Samsung Galaxy Watch (42 mm, 46 mm)

Robustes Armband von Supcase

fullscreen Das Armband Supcase UB Pro ist äußerst stabil. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Deine Smartwatch und Dein Armband sollen robust sein und ordentlich was aushalten können? Dann ist das Armband Supcase UB Pro genau das Richtige für Dich. Das in der Farbe Schwarz erhältliche Armband ist aus Polycarbonate und thermoplastischem Polyurethan. Damit ist es nicht nur robust, sondern auch spritzwassergeschützt. Die Größe lässt sich an der Metallschnalle verändern.

Kompatibel mit: Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 mm, 46 mm), Galaxy Watch 4 (44 mm) und Galaxy Watch Active 2

Lederarmband von INF

fullscreen Das Lederarmband von INF ist hochwertig und stilvoll. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Als Besitzer einer Fitbit Charge 3 oder 4 lohnt sich der Kauf des Lederarmbands von INF. Das stilvolle braune Armband aus echtem Leder fühlt sich hochwertig an und sitzt angenehm am Handgelenk. Dank der Lederoptik passt das Armband optisch zu unterschiedlichen Anlässen. Einziger Haken: Damit die Lederqualität lange erhalten bleibt, solltest Du es vor (Spritz-)Wasser schützen.

Kompatibel mit: Fitbit Charge 3 und 4

Stoffarmband von Garmin in Silber

fullscreen Edler und klassischer Look: das Armband von Garmin. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Stoffarmbänder aus dem Material Milanaise erfreuen sich großer Beliebtheit. Das feingliedrige Armband von Garmin in Silber sorgt für einen edlen und klassischen Look. Dank der feinen Maschen ist es flexibel und biegsam. Dadurch ist es äußerst robust und bietet trotzdem für einen hohen Tragekomfort. Je nach Größe des Handgelenks kannst Du das Armband verstellen.

Kompatibel mit: Garmin Approach, D2 Air, Forerunner, Venu und Vivomove

Universal-Armband von Isy

fullscreen Das Armband von Isy ist für Smartwatches von Samsung, Huawei und Co. geeignet. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Das Armband von Isy hat einen entscheidenden Vorteil: Es ist mit mehreren Smartwatch-Modellen von Samsung, Huawei und Garmin kompatibel. Solltest Du Deine Smartwatch also einmal wechseln, musst Du nicht zwingend ein neues Armband kaufen. Das schwarze, atmungsaktive Armband aus Edelstahl sitzt bequem an Deinem Handgelenk und ist optisch für unterschiedliche Anlässe geeignet. Dank magnetischem Verschluss kannst Du die Größe einfach leicht anpassen.

Kompatibel mit: Samsung: Galaxy Watch 3 (45 mm), Galaxy Watch (46 mm), Gear S3, Huawei Watch GT (46 mm), GT2 (46 mm), GT 2 Pro (46 mm), Watch 3, Watch 3 Pro, Garmin vivoactive 4, Fenix 6 Pro, Fenix 6, Venu 2

Vor dem Kauf: Darauf musst Du achten

fullscreen Gerade beim Sport sollte die Smartwatch sicher am Handgelenk sitzen. Bild: © Maridav - stock.adobe.com 2020

Du bist mit Deinem Smartwatch-Armband unzufrieden und willst einen peppigeren Look am Handgelenk? Vor dem Kauf eines neuen Armbands solltest Du unbedingt auf folgende Dinge achten:

Das Armband wechseln: Überprüfe vor dem Kauf, ob sich das Armband an Deiner Smartwatch überhaupt wechseln lässt. Gerade bei günstigeren Modellen kann es sein, dass das Armband fest mit der Smartwatch verbunden ist.

Material und Farbe: Checke, ob das neue Armband auch zu Deinem Look passt. Trägst Du die Smartwatch häufig im Büro? Dann sollte auch die Farbe für Deinen Business-Look geeignet sein. Willst Du Deine Smartwatch beim Sport tragen, sollte das Armband bequem sein. Ein Armband aus Silikon eignet sich dafür besser als beispielsweise ein Armband aus Leder.

Drittanbieter als Hersteller: Bringe in Erfahrung, ob auch Drittanbieter Armbänder für Deine Smartwatch herstellen. Dadurch hast Du eine größere Auswahl und kannst gegebenenfalls noch Geld sparen.

Individuelle Armbandlänge: Überprüfe, ob sich die Größe des Armbands individuell verändern lässt. Für den perfekten Tragekomfort sollte die Smartwatch fest und bequem am Handgelenk sitzen. Die meisten Armbänder von beliebten Smartwatch-Anbietern lassen sich allerdings individuell vergrößern oder verkleinern.