Nextbase 622GW: Leistungsstarke Dashcam ist Dein Zeuge [+Gewinnspiel]

Viele Autofahrer wissen es längst: Bei Unfällen im Straßenverkehr kann sie eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung spielen – die Dashcam. Die Nextbase 622GW ist für diesen Einsatz dank ihrer hochauflösenden Videoaufzeichnung in 4K bestens geeignet. Mit etwas Glück kannst Du Dir in unserem Gewinnspiel ein Exemplar samt 64-GB-Speicherkarte sichern.

Rund 2,25 Millionen Unfälle im Straßenverkehr wurden 2020 in Deutschland erfasst (Quelle: Statista). Das sind weit mehr als 6.000 Unfälle jeden Tag. Strittig ist oftmals die Schuldfrage – und bei der Klärung kann eine Dashcam als zuverlässiger und unbestechlicher Zeuge helfen.

Das Prinzip ist einfach: Eine Dashcam wird im Regelfall am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe befestigt und zeichnet fortan das Verkehrsgeschehen frontal auf. Um im Falle eines Unfalls die Videoaufnahmen sinnvoll auswerten zu können, ist eine hohe Aufzeichnungsqualität unabdingbar.

fullscreen Unabhängige Fachmagazine bescheinigen der Nextbase 622GW erstklassige Qualitäten. Bild: © Reed Rowe Photography 2021

Nextbase 622GW: So stark ist die Dashcam ausgestattet

HD-IPS-Touchscreen (3 Zoll)

Weitwinkel-Objektiv mit 140 Grad

Digitale Bildstabilisierung

Schnelles WLAN mit 5 GHz

Offline-Standort-Lokalisierung

SOS-Notfallsystem für automatisches Benachrichtigen der Rettungsdienste

Parkmodus

Verbesserte Nachtsicht

Schlechtwettermodus

Alexa-Sprachsteuerung

Polarisierungsfilter

Hochpräziser G-Kraftsensor

Foto- und Zeitraffer-Modus

Click&Go-Pro-Halterung erleichtert Installation

Damit Du Deine Dashcam so schnell wie möglich einsetzen kannst, hat Nextbase eine patentierte Click&Go-Pro-Halterung entwickelt. Das Ziel: Die Installation soll schnell, einfach und diskret verlaufen. Während das Stromkabel direkt mit der Halterung verbunden ist, wird die Dashcam selbst kabellos betrieben. Somit kannst Du die Dashcam jederzeit mit einer Hand montieren und wieder entfernen.

Befestigt wird die Dashcam über starke Neodym-Magnete, die einen sicheren Halt garantieren. Falls Du die Dashcam in einem weiteren Fahrzeug verwenden möchtest, benötigt Du lediglich eine weitere Halterung – ein flexibler Einsatz ist sichergestellt.

Nextbase 622GW Jetzt kaufen bei

Gestochen scharfe 4K-Aufnahmen in bester Qualität

Die Nextbase 622GW vereint alles, was eine hervorragende Dashcam ausmacht. Sie zeichnet Videos auf Wunsch in 4K bei 30 Bildern pro Sekunde auf, alternativ auch in 1.440p bei 60 Bildern pro Sekunde und in HD mit 120 Bildern pro Sekunde für Zeitlupenvideos – so entgehen wichtige Details wie Nummernschilder garantiert nicht.

Die Dashcam ist mit einem Rücksichtkameramodul von Nextbase kompatibel, das einfach am Gerät befestigt wird. Dann zeichnet die Kamera zusätzlich auf, was im Fahrzeugraum und hinter der Heckscheibe geschieht.

Nextbase Rücksichtkamera Jetzt kaufen bei

Die Nextbase 622GW verfügt über einen fortschrittlichen Sensor, der auf dunklen Straßen für eine verbesserte Nachtsicht sorgt. Die digitale Bildstabilisierung reduziert die Vibrationen des Autos und optimiert die Klarheit der Videos. Selbst besonders schlechtes Wetter wie Nebel macht der Dashcam nichts aus: Ein Schlechtwettermodus verbessert das Bild mithilfe spezieller Algorithmen.

Notfall-SOS-System leitet Rettungskräfte zu Deinem Standort

Die Nextbase 622GW punktet mit einer weiteren Besonderheit: Sie ist die weltweit erste Dashcam, die ihren exakten Standort auch ohne Datenverbindung bestimmen kann – wichtig vor allem in Notfallsituationen. Das Notfall-SOS-System der Nextbase 622GW leitet bei einem Unfall Rettungskräfte an den aktuellen Standort und gibt sogar freigegebene persönliche Daten an, sollte der Fahrer nicht ansprechbar sein.

Alexa hilft bei der Parkplatzsuche

Amazons beliebter Sprachassistent macht den Alltag einfacher und dient auch bei der Nextbase 622GW als hilfreicher Begleiter. Du kannst allein mit Deiner Stimme und ohne das Gerät zu bedienen etwa die Musik steuern, Anrufe entgegennehmen und Nachrichten vorlesen lassen. Auf Wunsch hilft Dir Alexa zudem, einen freien Parkplatz zu finden.

Übrigens: Sobald Du Dein Fahrzeug parkst und die Zündung ausschaltest, aktiviert die Nextbase-Dashcam selbsttätig den Parkmodus – alles außer dem G-Kraftsensor ist dann abgeschaltet. Um mögliche Schläge oder Stöße am Fahrzeug zu erkennen, wird die Empfindlichkeit des G-Kraftsensors automatisch erhöht. Da das Modell über einen integrierten Akku verfügt, beträgt die Laufzeit im Stand-by-Modus bis zu sieben Tage.

Fazit: Im Straßenverkehr kann die Dashcam entscheidend sein

Empfehlung des Autors: Tech Dashcam in Deutschland: Was ist erlaubt und was nicht?

Klar ist: Wer heutzutage ohne Dashcam unterwegs ist, hat im Zweifel schlechte Karten, wenn es zu strittigen Situationen im Straßenverkehr kommt. Mit der Nextbase 622GW hast Du diese Sorge nicht: Dank hochauflösender 4K-Videos in Kombination mit intelligenten Funktionen und Sensoren zur Bildverbesserung zeichnest Du das Geschehen auf der Straße automatisch auf und kannst die Aufnahmen gegebenenfalls nutzen, um Deine Unschuld zu beweisen. Die Nextbase 622GW ist dafür das optimale Werkzeug und qualitativ eine der besten Dashcams, die derzeit erhältlich sind.

Nextbase 622GW Jetzt kaufen bei

Gewinnspiel: Sichere Dir mit etwas Glück eine Nextbase 622GW + Speicherkarte

Mach mit bei unserem Gewinnspiel und mit etwas Glück bist Du demnächst Besitzer der leistungsstarken Dashcam Nextbase 622GW inklusive einer 64 GB großen Speicherkarte. Dafür musst Du nur eine einzige Frage richtig beantworten – und natürlich etwas Glück haben. Jetzt teilnehmen!

Das Gewinnspiel beginnt am 08.12.2021, 16:00 Uhr und endet am 20.12.2021, 23:59 Uhr. Die Teilnahmemöglichkeit endet am 20.12.2021, 23:59 Uhr.