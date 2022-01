Nicht nur für Fans: Samsung Galaxy S21 FE offiziell vorgestellt

Nach monatelangen Gerüchten hat Samsung nun endlich das Galaxy S21 FE (Fan Edition) offiziell präsentiert. Die leicht abgespeckte Version des Flaggschiffs wird direkt mit Android 12 ausgeliefert.

Wie Samsung im Rahmen der CES 2022 in einer Pressemitteilung erklärte, kommt das Galaxy S21 FE 5G in vier frischen Farboptionen auf den Markt: Olive, Lavender, White und Graphite. Das Smartphone ist ab Werk mit Android 12 und der Samsung-Benutzeroberfläche One UI 4 ausgestattet.

Mit Flaggschiff-Chip und 120 Hertz

Bei den technischen Daten gibt es keine Überraschungen, die Specs des Galaxy S21 FE waren bereits lange vor der offiziellen Vorstellung im Netz durchgesickert. Das 6,4 Zoll große AMOLED-Display bietet eine FHD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hertz, als Prozessor arbeitet der 2021er Flaggschiff-Chip Snapdragon 888 im Smartphone. Ihm zur Seite stehen wahlweise 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher – je nachdem, ob man sich für die 128-GB- oder 256-GB-Version entscheidet.

Der 4.500 mAh starke Akku soll mit maximal 25 Watt per Kabel besonders schnell wieder vollständig geladen sein. Zur weiteren Ausstattung gehören 5G, Wi-Fi 6 (WLAN-ax), Bluetooth 5.0, NFC, Wireless Charging sowie ein Fingerabdrucksensor im Display.

fullscreen Samsung Galaxy S21 FE Bild: © Samsung 2022

Nachtmodus im Vergleich zum Vorgänger verbessert

Das Kamera-Setup des S21 FE 5G ist identisch mit dem normalen Galaxy S21: Auf der Rückseite sitzt also eine Triple-Kamera mit 12-Megapixel-Ultraweitwinkel, 12-Megapixel-Weitwinkel und 8-Megapixel-Teleobjektiv. Die Nachtmodus-Einstellungen sollen gegenüber dem Vorgänger Galaxy S20 FE noch einmal verbessert worden sein. Die 32-Megapixel-Frontkamera sitzt in einem Loch im Display ("Punch-Hole") und verspricht laut Hersteller insbesondere bei Gruppen-Aufnahmen "das bisher beste Selfie-Erlebnis von Samsung".

Marktstart erfolgt am 11. Januar

Das Galaxy S21 FE 5G ist ab dem 11. Januar als 128-GB-Version ab 749 Euro (UVP) und als 256-GB-Version ab 819 Euro (UVP) erhältlich.

Samsung Galaxy S21 FE Jetzt kaufen bei