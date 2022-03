Du träumst schon länger davon, Dir eine Nintendo Switch zuzulegen? Dann ist mit diesem Angebot der richtige Moment gekommen! Bei SATURN gibt es die Handheld-Konsole inklusive Nintendo-Spiel zum unschlagbaren Bundle-Preis.

Nintendo Switch im Bundle: Die Saturn-Aktion im Überblick

Vom 9. März, 9:00 Uhr, bis 15. März 2022, 9:00 Uhr, hast Du die Chance, Dir bei SATURN ein Nintendo-Bundle zum Vorteilpreis zu sichern. Ob Du das online über die Aktionsseite machst oder in einem der Märkte vorbeischaust, ist Dir überlassen. Das Set besteht aus einer der Handheld-Konsolen in der normalen Variante oder der Lite-Version sowie einem von fünf exklusiven Nintendo-Spielen. Darunter sind zum Beispiel der Dauerbrenner "Mario Kart 8 Deluxe" sowie das brandneue "Pokémon-Legenden: Arceus".

Saturn-Angebot: Welche Nintendo Switch Bundles gibt es?

Insgesamt kannst Du aus vier unterschiedlichen Bundles wählen – je nachdem, für welches Spiel und welche Konsole Du Dich entscheidest.

Die klassische Nintendo Switch mit einem von vier Spielen bekommst du jetzt für 319,99 Euro. Die Nintendo Switch Lite mit einem dieser vier Games kostet dich nur 239,99 Euro. Dabei wählst du aus den folgenden Titeln:

"Pokémon-Legenden: Arceus"

"Mario Kart 8 Deluxe"

"Mario Party Superstars"

"Super Mario 3D World + Bowser's Fury"

Zwei zusätzliche Spiele-Bundles sind sogar noch günstiger: Die Switch mit dem Spiel "Big Brain Academy: Kopf an Kopf" bekommst du schon für 299,99 Euro. Die Switch Lite mit dem Gehirnakrobatik-Game kostet 219,99 Euro.

fullscreen Hol Dir Mario Kart 8 Deluxe zusammen mit einer Nintendo Switch (Lite) und rase mit Deinen Freunden um Platz 1. Bild: © Nintendo 2017

Nintendo Switch oder Nintendo Switch Lite: Wo liegt der Unterschied?

Der offensichtlichste Unterschied zwischen der normalen Nintendo Switch und der Switch Lite ist die Größe. Während die normale Handheld-Konsole eine Bildschirmdiagonale von 6,2 Zoll aufweist, sind es bei der Lite nur 5,5 Zoll. Außerdem ist die Nintendo Switch Lite mehr als 100 Gramm leichter.

Während die Original-Switch mit zwei abnehmbaren Joy-Cons ausgestattet ist und eine Switch-Station besitzt, mit der Du auch auf Deinem Fernseher spielen kannst, fehlt all das bei der Switch Lite. Sie richtet sich somit in erster Linie an Spielende, die die Konsole als Handheld nutzen wollen.

Einen ausführlichen Vergleich findest Du in unserem Ratgeber, der die beiden Konsolen noch genauer miteinander vergleicht.

