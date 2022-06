Nothing phone (1): YouTuber enthüllt Funktionen der LEDs

Was das Design betrifft hat Nothing-Gründer Carl Pei nicht zu viel versprochen. Der Look des Nothing phone (1) ist wirklich einzigartig. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, mich persönlich spricht der spezielle Look des Smartphones aber sehr an –insbesondere die Nothing-Glyphe. Wenn jetzt noch die Specs, das Betriebssystem und der Preis stimmen, könnte es ein äußerst interessantes Smartphone erwarten.