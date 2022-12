Nothing will in den USA Apples iPhone herausfordern

Bisher hat sich der junge Smartphone-Hersteller Nothing mit seinem Phone 1 auf die Märkte in Europa und Asien konzentriert. Nun möchte Nothing auch ein Stück vom großen US-Markt haben. Gründer Carl Pei gibt einen Einblick, wie der Sprung über den Atlantik gelingen soll.

Absage an Phone 2: Hoch lebe Phone 1

Im Interview mit dem US-Netzwerk CNBC spricht Nothing-Gründer Carl Pei über seine Pläne, den US-Markt für das Unternehmen zu ergründen. Vor allem die Spezifikationen der dortigen Mobilfunknetzbetreiber waren für das Start-up bisher ein Hindernis.

Zwar ist Nothing noch nicht profitabel, doch Carl Pei strebt für das Jahr 2024 schwarze Zahlen an. Die Präsenz in den USA kann dabei helfen. Was Pei außerdem bekräftigt: Der Markteintritt soll wider Erwarten nicht mit dem Phone 2 starten, sondern mit dem ersten Nothing-Smartphone: Das Phone 1 wurde 2022 vorgestellt und ist bald auch mit Android 13 als Betriebssystem verfügbar. Nothing möchte anders als andere namhafte Hersteller nicht jährlich neue Produkte auf den Markt bringen.

Nothings erklärtes Ziel: Apples iPhone angreifen

Technisch kann Nothing mit seinem Phone 1 bereits mit den großen Herstellern mithalten. Zahlreiche Investoren sicherten einen raschen Start für das erste Smartphone des britischen Unternehmens. Inzwischen sind mehr als eine Million Produkte verkauft, darunter etwa 600.000 Phone 1.

Um gegen das iPhone anzutreten, muss Nothing vor allem die junge Generation erreichen, die in den Staaten komplett auf Apple abfährt. Diesen Umstand macht Carl Pei selbst klar. Er möchte jedoch die Herausforderung annehmen und mit seinem quelloffenen System ohne Schnickschnack punkten. Abgesehen davon sind die prägnanten LED-Glyphen auf der transparenten Rückseite des Geräts ein cooles Alleinstellungsmerkmal.

Und die solide Performance vom Phone 1 kann sich sehen lassen: Ein schneller Chip, ausreichend Arbeitsspeicher und ein sauberes Betriebssystem ohne Drittanbieterlabel wecken Sympathien. Wenn einer der bundesweiten US-Mobilfunkanbieter als Partner gewonnen werden kann, startet Nothing seine Expansion über den großen Teich, so Peis Plan.