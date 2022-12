Konzentration auf das Wesentliche statt verspielter Gadgets und technisch ausgefallener Features – so lautet das Credo der Saturn-Eigenmarke ok. Angesichts der Ausstattungsvielfalt der beiden Fernseher ok. OTV 65AQU-5022V und ok. OTV 40GF-5022S wirkt das allerdings wie ein massives Understatement. Die beiden Geräte beweisen eindrucksvoll, dass ein günstiger Preis nicht Verzicht bedeuten muss.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit ok.

Die Vorteile moderner TVs vereint

fullscreen ok. Fernseher überzeugen mit tollen Funktionen. Bild: © TURN ON 2022

Android TV & Google TV: Die beiden ok.-TVs bieten Dir ein umfangreiches Smart-TV-Erlebnis dank Android TV. Du kannst auf Tausende Apps zugreifen. Viele praktische Anwendungen, die Du von Deinem Smartphone kennst, findest Du im Google Play Store auch für Deinen Fernseher. Der kleinere 40GF-5022S bietet darüber hinaus Google TV. Die Benutzeroberfläche gibt Dir einen bequemen Überblick über die Angebote aller wichtigen Streamingdienste und empfiehlt Sendungen anhand Deiner Vorlieben. Dank integrierter Sprachsteuerung und Google Assistant hören die ok.-Fernseher aufs Wort, egal ob Du den TV an- oder ausschalten, den Sender wechseln, die Lautstärke verändern oder auf eine App im Google Play Store zugreifen möchtest. Auch über das Wetter und die Nachrichtenlage kannst Du Dich vom Assistant informieren lassen. Oder frag die KI einmal, was eigentlich die Antwort auf alles ist!

Die beiden ok.-TVs bieten Dir ein umfangreiches Smart-TV-Erlebnis dank Android TV. Du kannst auf Tausende Apps zugreifen. Viele praktische Anwendungen, die Du von Deinem Smartphone kennst, findest Du im Google Play Store auch für Deinen Fernseher. Der kleinere 40GF-5022S bietet darüber hinaus Google TV. Die Benutzeroberfläche gibt Dir einen bequemen Überblick über die Angebote aller wichtigen Streamingdienste und empfiehlt Sendungen anhand Deiner Vorlieben. Dank integrierter Sprachsteuerung und Google Assistant hören die ok.-Fernseher aufs Wort, egal ob Du den TV an- oder ausschalten, den Sender wechseln, die Lautstärke verändern oder auf eine App im Google Play Store zugreifen möchtest. Auch über das Wetter und die Nachrichtenlage kannst Du Dich vom Assistant informieren lassen. Oder frag die KI einmal, was eigentlich die Antwort auf alles ist! Lebendigere Bilder mit HDR: HDR (High Dynamic Range) erlaubt beim OTV 65AQU-5022V dank hohem Dynamikumfang lebensechte Bilder. Dafür sorgt nicht nur der starke Kontrast zwischen tiefsten Schwarzwerten und strahlend hellen Bildelementen. Der deutlich größere Farbraum produziert auch viel natürlichere Verläufe, strahlendere Farben und schönere Hauttöne. Das macht Deinen Fernseher zum Fenster in faszinierende, lebensechte Welten!

HDR (High Dynamic Range) erlaubt beim OTV 65AQU-5022V dank hohem Dynamikumfang lebensechte Bilder. Dafür sorgt nicht nur der starke Kontrast zwischen tiefsten Schwarzwerten und strahlend hellen Bildelementen. Der deutlich größere Farbraum produziert auch viel natürlichere Verläufe, strahlendere Farben und schönere Hauttöne. Das macht Deinen Fernseher zum Fenster in faszinierende, lebensechte Welten! Chromecast eingebaut: Sende Videos oder Bilder unkompliziert und schnell von Deinem Android-Smartphone an den Fernseher. Der in den TVs bereits integrierte Chromecast-Empfänger macht das zum Kinderspiel.

Sende Videos oder Bilder unkompliziert und schnell von Deinem Android-Smartphone an den Fernseher. Der in den TVs bereits integrierte Chromecast-Empfänger macht das zum Kinderspiel. Bluetooth integriert: Möchtest Du ungestört von der Außenwelt fernsehen oder die Nachbarn nicht mit dem bombastischen Actionfilm stören, wirst Du die Bluetooth-Funktion der beiden ok.-Geräte lieben. Verbinde einfach Deine Kopfhörer kabellos. Natürlich kannst Du für eine beeindruckende Klangkulisse auch eine Bluetooth-Soundbar mit den Fernsehern koppeln.

ok. OTV 65AQU-5022V: QLED-Display, Dolby Vision und 4K zum niedrigen Preis

fullscreen Der OTV 65AQU-5022V ist ein 4K-QLED-TV zum Kampfpreis. Bild: © TURN ON 2022

Ein 65 Zoll großer Fernseher mit hochauflösendem 4K-Display und QLED-Technologie: Das klingt nach teuer. Bei ok. ist es das nicht! Der ok. OTV 65AQU-5022V punktet mit einem sehr konkurrenzfähigen Preis von unter 600 Euro.

ok. OTV 65AQU-5022V Jetzt kaufen bei

QLED-Geräte haben gegenüber herkömmlichen LCD-TVs erhebliche Vorteile, etwa eine höhere Spitzenhelligkeit, einen hervorragenden Kontrast und ein großes Farbvolumen bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten. Möglich macht das eine zusätzliche Schicht von "Quantum Dots", von mikrofeinen Punkten, die das vom Panel kommende Licht nochmals filtern. LED-Hintergrundbeleuchtungen haben nämlich von Haus aus einen recht hohen Blau-Anteil, was durch die QLED-Schicht besser ausgeglichen wird.

Der OTV 65AQU-5022V beherrscht den HDR-Standard Dolby Vision, bei dem dynamische Metadaten in jeder Filmszene für eine optimale Anpassung des HDR-Effekts sorgen. Bei herkömmlichem HDR10 hingegen werden die Metadaten global für den ganzen Film festgelegt. Selbstverständlich ist der Fernseher auch mit dem universellen HDR10 sowie dem Standard HLG kompatibel, der vor allem für HDR-Fernsehsendungen entwickelt wurde.

fullscreen Der ok. OTV 65AQU-5022V bringt alle wichtigen Anschlüsse und Tuner mit. Bild: © TURN ON 2022

Herkömmliche Fernsehsignale empfängt der ok.-TV über den integrierten Triple-Tuner, mit dem Du Zugriff auf die volle Kanalvielfalt der Signalbereiche DVB-C(2), DBV-T2 und DVB-S(2) hast. Somit kannst Du Programme sowohl über Kabel als auch über Antenne und Satellit empfangen. Internetinhalte bezieht der ok. OTV 65AQU-5022V entweder drahtlos per WLAN oder per LAN-Kabel. Google TV, Bluetooth und Chromecast runden das Ausstattungspaket ab.

Der OTV 65AQU-5022V bringt eine übersichtliche Fernbedienung mit erfreulich klarem Druckpunkt der Tasten mit. Sie verfügt über Tasten für den Schnellzugriff auf Netflix, Prime Video, YouTube und den Google Play-Store. Das per Knopfdruck aktivierbare Mikrofon für den Google Assistant befindet sich ebenfalls in der Fernbedienung.

fullscreen Die Fernbedienung bietet einen klaren, satten Druckpunkt. Bild: © TURN ON 2022

ok. OTV 40GF-5022S: 2K, Google TV und ein sehr niedriger Preis

fullscreen Wenn Dir 40 Zoll ausreichen, ist der ok. OTV-40GF-5022S ein verlockendes Angebot. Bild: © TURN ON 2022

Wenn Du Dir lieber einen kleineren Fernseher mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis anschaffen möchtest, ist der OTV 40GF-5022S genau richtig für Dich. Das Gerät mit 40 Zoll großer Diagonale ist bereits für unter 200 Euro erhältlich.

ok. OTV 40GF-5022S Jetzt kaufen bei

Der 40GF-5022S bietet eine 2K- statt 4K-Auflösung, mehr ist bei dieser Größe aber auch nicht notwendig. Wie unser Artikel zur Displaygröße bei TVs aufzeigt, bedeutet eine kleinere Displayfläche eine dichtere Anordnung der Pixel, wodurch der Schärfeeindruck deutlich steigt. Eine hohe Displayauflösung treibt bei sinnvollem Sitzabstand zu einem kleineren Bildschirm nur den Preis und den Stromverbrauch nach oben, nicht die Bildqualität.

Die 2K-Auflösung ist auch perfekt für Blu-rays und die meisten Streaminginhalte, die größtenteils ebenfalls in dieser HD-Auflösung vorliegen. Aufwendiges Hochskalieren ist nicht nötig, was Kosten spart und zugleich der Bildqualität und -stabilität zugutekommt.

Trotz des sehr günstigen Preises hat der ok. OTV 40GF-5022S alle wichtigen Ausstattungsmerkmale moderner TVs an Bord. Bluetooth, Google TV inklusive Google Assistant und Chromecast sind integriert. Der Triple-Tuner ist wie beim größeren OTV 65AQU-5022V dabei, die Internetverbindung erfolgt bei dem kleineren Modell auch per WLAN oder LAN.

fullscreen Auch beim kleineren TV ist die Fernbedienung sehr übersichtlich und hochwertig. Bild: © TURN ON 2022

Dem OTV 40GF-5022S liegt ebenfalls eine übersichtliche Fernbedienung bei, die Schnellzugriff auf wichtige Streamingdienste und zusätzlich auf eine von Dir selbst zuweisbare App bietet. Wie beim QLED-TV musst Du Dich auch beim 2K-Modell nicht über schwammige Tasten ärgern und auch diese Fernbedienung hat das eingebaute Assistant-Mikrofon.