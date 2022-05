Ominöse Linie auf dem iPhone-Sperrbildschirm: Das steckt dahinter

Du hast Dich schon häufiger gefragt, was die Linie unter der Batterieanzeige auf dem iPhone-Sperrbildschirm bedeutet? Wir verraten Dir, was es damit auf sich hat und wie Du sie entfernen kannst.

Das bedeutet die Linie auf dem Sperrbildschirm

Die Linie oben rechts auf dem Sperrbildschirm Deines iPhones verrät Dir zwei wichtige Dinge: Zum einen zeigt sie Dir, wo Du herunterwischen musst, um zum Kontrollzentrum zu gelangen – also wo Du WLAN, Bluetooth und andere Dinge aktivieren und deaktivieren kannst. Zum anderen verrät Dir die Linie, dass Du das Kontrollzentrum auch auf dem Sperrbildschirm öffnen kannst. Das birgt aber auch ein gewisses Sicherheitsrisiko: Denn so können auch Fremde zum Teil wichtige Funktionen im Kontrollzentrum bedienen.

Du siehst die Linie nicht? Wenn Du die Linie auf dem Sperrbildschirm nicht siehst, kann das folgende Gründe haben: Entweder gibt es sie auf Deinem iPhone-Modell nicht oder die Funktion ist deaktiviert. Zu beiden Punkten gibt's mehr Informationen im weiteren Textverlauf.

Stille und heimliche Veröffentlichung

Empfehlung des Autors: Tech iOS 11.2 ist da – früher als geplant

Eigentlich ist es verwunderlich, dass sich immer noch so viele iPhone-Nutzer fragen, was es mit der Linie auf dem Sperrbildschirm auf sich hat. Denn das Feature hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Genauer gesagt gibt es die Linie seit iOS 11.2, das im Dezember 2017 veröffentlicht wurde. Die damaligen Neuerungen: Apple Cash und schnelleres Wireless Charging. Die Linie fand damals keine Erwähnung. Und so wurde das Feature erst nach und nach entdeckt.

Diese iPhone-Modelle haben die Linie auf dem Sperrbildschirm

Die ominöse Linie oben rechts unter der Batterieanzeige gibt es seit dem iPhone X. Und auch nur Modelle mit der TrueDepth-Kamera haben sie. Das sind folgende:

Aktuelle iPhones Jetzt kaufen bei

So kannst Du die Linie entfernen

Du kannst die Linie auf dem Sperrbildschirm entfernen beziehungsweise ausschalten, falls sie Dich stört. Das bedeutet aber auch, dass Du das Kontrollzentrum auf dem Sperrbildschirm nicht mehr öffnen kannst. Das geht dann nur im entsperrten Modus. Du willst sie trotzdem weghaben? So gehst Du vor:

Tippe in den Einstellungen auf "Face ID & Code". Gib Deinen Code ein, sofern Du dazu aufgefordert wirst. Scrolle herunter bis zum Abschnitt "Im Sperrzustand Zugriff erlauben". Deaktiviere den Schieberegler neben "Kontrollzentrum".

Zusammenfassung