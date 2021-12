Papercraft für jedermann: Basteln mit dem Canon Creative Park

Drucker sind nur für langweilige Dinge wie Steuererklärungen oder Gehaltsabrechnungen da? Weit gefehlt! Mit dem Creative Park von Canon verwandelst Du Deinen Drucker in eine echte Kreativ-Maschine für Bastelvorlagen, Grußkarten und Co. Wir stellen den Creative Park und ein paar der besten Modelle vor.

Was ist der Canon Creative Park?

Der Creative Park von Canon ist ein kostenloser Service zum Download von Tausenden Bildern, Grußkarten, Zeichnungen und Bastelvorlagen. Das Angebot wird von Canon ständig angepasst – so gibt es beispielsweise in der Weihnachtszeit spezielle Vorlagen für die Festtage. Seit 2017 ist der Creative Park als Online-Plattform im Browser verfügbar, 2019 kamen Apps für Android und iOS hinzu, sodass Du auch direkt vom Smartphone aus Designs und Bastelvorlagen ausdrucken kannst.

In der Webversion oder in der Smartphone-App musst Du nur noch eine Bastelvorlage auswählen, eventuell Fotos und Text hinzufügen und die Vorlage zusammen mit einer Anleitung mit diversen Hilfslinien fürs Schneiden und Kleben herunterladen. Anschließend die PDFs ausdrucken und schon kann die kreative Bastelei losgehen!

Was gibt es im Creative Park zu entdecken?

Das Angebot an Vorlagen im Canon Creative Park ist sehr umfangreich und reicht von Ausmalvorlagen für Kinder über Grußkarten und Fingerpuppen bis hin zu 3D-Miniaturmodellen von Flugzeugen, Schiffen und Tieren.

Zu jeder Vorlage findest Du im Canon Creative Park außerdem Infos zum Schwierigkeitsgrad, zur ungefähren Bauzeit, zur Größe des fertigen Produkts, zum Seitenlayout (mit oder ohne Rand) sowie zum empfohlenen Papiertyp.

Was brauche ich für Modelle aus dem Creative Park?

Alle Inhalte im Creative Park sind gratis, für manche Vorlagen ist aber eine kostenlose ID-Registrierung (Canon ID) notwendig. Zudem sollte beim Ausdrucken der Papiertyp verwendet werden, den Canon bei der jeweiligen Vorlage empfiehlt – etwa mattes Fotopapier. Der Hersteller bietet auch eigene Kreativ-Kits an, Pakete aus verschiedenen Papiersorten und Medien, die besonders gut für den Creative Park geeignet sind.

Das Ausdrucken der Vorlagen ist prinzipiell mit jedem Drucker möglich, Canon empfiehlt jedoch die Verwendung von Canon-Druckern und Originaltinte. Für das Basteln werden je nach Vorlage zusätzliche Utensilien wie Schere, Kleber, Teppichmesser, Pinzetten, Lineal oder Stifte benötigt.

11 tolle Modelle aus dem Creative Park

Im Canon Creative Park wählst Du zwischen Tausenden Bastelvorlagen. Wir haben ein paar besonders schöne und beliebte für dich ausgesucht!

Fröhliches Weihnachtsmannauto

fullscreen Weihnachtsauto Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 4 von 5

Montagezeit: Über 3 Stunden

Größe: 100 x 180 x 290 mm

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt

Hier im Creative Park zu finden

Zebra

fullscreen Zebra Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 1 von 5

Montagezeit: 1 Stunde

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt

Hier im Creative Park zu finden

Space Shuttle

fullscreen Space Shuttle Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 5 von 5

Montagezeit: Über 10 Stunden

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt

Hier im Creative Park zu finden

Fußball-Elfmeter-Spiel

fullscreen Fußball-Elfmeter-Spiel Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 3 von 5

Montagezeit: 3 Stunden

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt

Hier im Creative Park zu finden

Handheld-Igel

fullscreen Handheld-Igel Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 2 von 5

Montagezeit: 1 Stunde

Größe: 90 x 85 x 100 mm

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt, Hochauflösendes Papier

Hier im Creative Park zu finden

Schach

fullscreen Schach Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 1 von 5

Montagezeit: 2 Stunden

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt

Hier im Creative Park zu finden

Polygon (Shiba Inu)

fullscreen Polygon (Shiba Inu) Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 3 von 5

Montagezeit: 2 Stunden

Größe: 85 x 135 x 95 mm

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt

Hier im Creative Park zu finden

Kölner Dom

fullscreen Kölner Dom Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 5 von 5

Montagezeit: Über 10 Stunden

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt

Hier im Creative Park zu finden

Polygon (Panda)

fullscreen (Polygon) Panda Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 3 von 5

Montagezeit: 2 Stunden

Größe: 95 x 110 x 130 mm

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt

Hier im Creative Park zu finden

Rosenköpfchen (Blau)

fullscreen Rosenköpfchen (Blau) Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 1 von 5

Montagezeit: 1 Stunde

Größe: 58 x 80 x 125 mm

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt

Hier im Creative Park zu finden

Miniaturwelt (Weihnachten/Markt)

fullscreen Miniaturwelt (Weihnachten/Markt) Bild: © Canon 2021

Schwierigkeit: 4 von 5

Montagezeit: Über 3 Stunden

Größe: 185 x 170 x 185 mm

Seitenlayout: Mit Rand

Papiertyp: Fotopapier Matt

Hier im Creative Park zu finden

Pappe, Lichtsensoren & Motoren: Wie schnell kann Papercraft sein?

Was mit den Papiermodellen aus dem Creative Park alles möglich ist, zeigen wir auf dem YouTube-Kanal von TURN ON. Für unser Video zum Canon MAXIFY GX6050 haben Vera, Jens und das TURN-ON-Team zusammen mit Bastelkönig Figge fleißig Modelle aus dem Creative Park zusammengebastelt und anschließend mit Servomotoren, Lichtsensoren und eigens programmierter Arduino-Einheit zum Fahren gebracht. Hier ein paar Eindrücke vom Dreh:

fullscreen Vera und Jens beim Basteln von Creative-Park-Vorlagen. Bild: © TURN ON 2021 fullscreen Work hard, play hard! Bild: © TURN ON 2021 fullscreen Videogast Figge sorgt für das technische Know-how. Bild: © TURN ON 2021 fullscreen Bereits vor dem Dreh hatte das Team fleißig gebastelt. Bild: © TURN ON 2021

Und das Beste: Du kannst einen von fünf Canon MAXIFY GX6050 gewinnen! Dafür musst Du nur unter unserem YouTube-Video in den Kommentaren schreiben, was Du mit dem Gerät drucken würdest.

Das Gewinnspiel beginnt am 17.12.2021, 17:00 Uhr und endet am 14.01.2022, 23:59 Uhr. Die Teilnahmemöglichkeit endet am 14.01.2022, 23:59 Uhr.

Die kompletten Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel findest Du hier.

