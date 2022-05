Du suchst gute Party-Spiele für die PS4, mit denen Du Dir und Deinen Freunden die Zeit vertreiben kannst? Wir haben hier ein paar Games für Dich, mit denen Du die Stimmung so richtig anheizt.

Chaotischer kann Couch-Koop kaum werden – und genau darin liegt bei "Overcooked 2" der Spaß! Mit bis zu vier Spielern reist Du hier durch die Zeit, bekämpfst untote Brote und kochst Dich durch die bunte Welt der internationalen Küche. Dabei verändern sich auch die Level um Dich und Dein Küchen-Team ständig – beschauliche Ruhe sieht anders aus. Der Vorgänger "Overcooked" ist übrigens ebenso empfehlenswert und beide gibt's mittlerweile günstig als Bundle.

In dem Slapstick-Prügelspiel "Gang Beasts" können bis zu vier Spieler ihren Aggressionen freien Lauf lassen und sich mit den bunten Gelee-Figuren ordentlich auf die Glocke hauen. Richtig Spaß macht das Ganze aber erst, weil sich die wabbeligen Kämpfer richtig träge steuern und sich gefährliche Orte für die Prügeleien ausgesucht haben. Egal ob auf Bahngleisen, Eisschollen oder auf einem Luftschiff – wer runterfällt, verliert. Und da die Gelee-Kämpfer ohnehin schon unkontrolliert durch die Gegend wackeln, lässt sich das Game auch perfekt im angetrunkenem Zustand spielen.

3. "Team Sonic Racing": Kart-Action ohne blauen Panzer

"Mario Kart" gehört zu den beliebtesten Partyspielen, selbst wenn der Einsatz des blauen Panzers sicherlich schon einige Freundschaften auf dem Gewissen hat. Mit "Team Sonic Racing" gibt es eine ebenbürtige Fun-Racer-Alternative für die PlayStation 4 inklusive ausgefallener Strecken, vieler unterschiedliche Vehikel und natürlich einer Vielzahl an gemeinen Power-Ups. Lokal können vier Spieler gleichzeitig in verschiedenen Grand Prix, Schaurennen, Zeitrennen und Team-Abenteuer die Reifen glühen lassen.

4. "Carnival Games": Der verrückte Rummelplatz

Ab auf die Kirmes. In "Carnival Games" können bis zu vier Spieler in unterschiedlichen Themengassen ihr Geschick unter Beweis stellen. 20 Minispiele warten darauf, entdeckt zu werden. Darunter Klassiker wie Ringewerfen, Galopprennen und die Gruselbahn. Doch auch brandneue Attraktionen wie das Drohnenfliegen oder das Kosmoskegeln fordern das Geschick der Spieler. Am Ende jeder Runde gibt es Tickets zu ergattern, die nicht nur den Gewinner bestimmen, sondern auch zusätzliche Outfits und neue Spiele freischalten.

5. "Wissen ist Macht": Quiz & Rätsel per Smartphone-Controller

Mit PlayLink für PS4 hat Sony ein neuartiges Spielprinzip auf den Markt gebracht, mit dem sich das eigene Smartphone auch als Controller verwenden lässt. Jeder Spieler lädt einfach eine entsprechende App auf das Handy herunter und schon kann eines der geselligen Party-Spiele gestartet werden. Vor allem "Wissen ist Macht" oder "That's You" eignen sich vorzüglich, um eine lustige Quiz-Runde mit Freunden zu spielen – auch Kamera und Touchdisplay kommen dabei zum Einsatz. Selbst das bekannte Karaoke-Spiel "Sing Star" kannst Du nun per PlayLink zocken. Wir haben die besten PlayLink-Party Games hier versammelt.

6. "Just Dance 2021": Wer legt die flottere Sohle aufs Parkett?

Gute Musik und flotte Moves gehören zu jeder guten Party dazu. Also warum das Ganze nicht direkt mit einem Spiel kombinieren? "Just Dance 2021" ermöglicht den Gästen, ihre besten Tanzschritte zu präsentieren und sich in Dance-Battles gegen andere Spieler zu messen. Mit 40 Songs stehen aktuelle Chartstürmer und großartige Klassiker zur Auswahl. Und wem das noch nicht genug ist, kann in Just Dance Unlimited über 550 weitere Titel seiner Playlist hinzufügen.

7. "Let´s Sing 2022": Mit deutschen Hits!

Karaoke ist ein Klassiker unter den Partyspielen. Hier ist es egal, ob jemand ein Stimmwunder ist oder nur seinen Lieblingssong unter der Dusche trällern kann. Mit "Let´s Sing 2022" kann jeder das Mikrofon in die Hand nehmen und zu aktuellen Hits wie auch zeitlosen Klassikern sein Bestes geben. In Gesangsduellen können Spieler sich direkt herausfordern und endgültig klären, wer mehr Potenzial zum Superstar hat. Und dank App-Unterstützung geht das mit bis zu acht Teilnehmern gleichzeitig.

8. "TowerFall Ascension": Pixeliger Pfeil-und-Bogen-Shooter

"TowerFall Ascension" ist einer der frühen Battle-Royale-Vertreter. Da das Spiel nur für maximal vier Spieler ausgelegt ist, sind die Runden knackig kurz und voller Action. Gespielt wird entweder im 2vs2- oder Jeder-gegen-Jeden-Modus. Jeder Spieler versucht den Gegner mit Pfeil und Bogen zur Strecke zu bringen, doch die Anzahl der Pfeile ist begrenzt. Verschossene Pfeile können immerhin wieder eingesammelt werden. Power-Ups sorgen für eine Menge Abwechselung und Chaos.