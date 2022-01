Passwort teilen auf dem iPhone: So geht's per AirDrop

Gib Deinen Freunden Zugang zu Deinem Netflix-Account – AirDrop macht's möglich. So schnell und sicher kannst Du Passwörter auf dem iPhone teilen.

Von Sven Wernicke

Bereits seit iOS 7 gibt's AirDrop. Mit diesem Dienst kannst Du Fotos, Videos und andere Dateien direkt zwischen iPhones, aber auch zwischen iPhones und macOS- und iPadOS-Geräten austauschen. Das klappt ganz ohne LAN oder WLAN-Netz. Vielmehr baut Dein iPhone eine eigene Direktverbindung zu einem anderen iPhone auf, um Inhalte verschlüsselt zu übertragen. Damit das alles wie gewünscht funktioniert, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen fürs Teilen von Passwörtern über AirDrop

Sicherheit hat höchste Priorität. Aus diesem Grund solltest Du Passwörter via AiDrop nur an Personen senden, die sich in Deinen Kontakten befinden und denen Du vertraust. Umgekehrt müssen sie im Kontrollzentrum das Empfangen von Objekten erlauben. Die zu konfigurierende Option findest Du in der Gruppe mit Steuerelementen.

Das Teilen von Passwörtern ist auf dem iPhone nur möglich, wenn Du mit der Apple ID eingeloggt bist und das iCloud-Schlüsselbund aktiviert hast. Das erledigst Du, sofern nicht ohnehin bei der iPhone-Einrichtung geschehen, unter: "Einstellungen >Apple-ID > iCloud Schlüsselbund > iCloud-Schlüsselbund".

Sowohl das iPhone zum Senden als auch das iPhone zum Empfangen des Passworts sollten mindestens die iOS-Version 7 besitzen und eingeschaltet sein. Aktiviere WLAN und Bluetooth, da beide für die Wi-Fi-Direktverbindung nötig sind.

Passwort senden und empfangen auf dem iPhone

fullscreen Die Passwörter in den Einstellungen kannst Du über den Share-Button teilen. Bild: © Screenshot TURN ON 2022

Das Senden eines Passworts via AirDrop ist eine nützliche Funktion und zum Glück schnell aufrufbar:

Gehe in die Einstellungen zu "Passwörter". Tippe das Passwort an, das Du über AirDrop teilen möchtest. Wähle das Teilen-Symbol aus und tippe auf den Kontakt, an den Du das Passwort übertragen möchtest. Zur Sicherheit musst Du Deinen Entsperrcode eingeben oder Dich mit Face ID authentifizieren. Tippe auf dem anderen iPhone auf "Annehmen", sobald Du gefragt wirst, ob Du das Passwort empfangen möchtest.

Tipps zum Teilen von Passwörtern mit AirDrop

Ist das Passwort auf dem anderen iPhone gespeichert, kannst Du Dir dieses ebenfalls unter "Einstellungen > Passwörter" anzeigen lassen. Von dort aus ist ein weiteres Teilen möglich.

Das Passwort beim Anmelden auf Websites kannst Du automatisch ausfüllen lassen. Gehe zu "Einstellungen > Passwörter > Automatisch ausfüllen" und schalte die Funktion ein.

Du kannst auch WLAN-Passwörter über AirDrop teilen.

Auf ähnliche Weise teilst Du Passwörter auch mit iPads und mit Rechnern mit macOS

Keine Sorge: Der Transfer ist durch eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung geschützt.

Zusammenfassung