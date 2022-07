PC-Lautsprecher: 5 empfehlenswerte Boxen für den Computer

PC-Monitore und Laptops bieten von Haus aus meist entweder gar keinen oder nur einen sehr mäßigen Sound. Doch zum Glück gibt es eine riesige Auswahl an PC-Lautsprechern, von denen wir einige besonders empfehlenswerte Modelle einmal genauer vorstellen wollen.

Logitech Z333

fullscreen Das Logitech-Z333-System richtet sich an Einsteiger. Bild: © Logitech 2019

Guter Sound zum Zocken muss nicht viel kosten. Schon für recht schmales Geld bietet Logitech mit dem Lautsprechersystem Z333 ein Komplettpaket aus zwei Stereo-Speakern, einem Subwoofer und einer separaten Steuereinheit an. Mit einer Leistung von 80 Watt kann man das kleine System sogar recht weit aufdrehen und dank zwei 3,5-Millimeter-Eingängen lassen sich zwei kompatible Zuspieler mit den Boxen verbinden.

Allerdings sollten Kunden bei dem Preis auch keinen High-End-Sound erwarten. Die Logitech Z333 klingen ordentlich, sind aber logischerweise weit entfernt von einer High-End-Anlage. Recht praktisch ist das separate Steuergerät, mit dem sich die Lautsprecher an- und ausschalten la20222ssen und die Lautstärke geregelt werden kann.

Bose Companion 2 Serie III

fullscreen Klein aber gut: Die Bose Companion 2 Serie III. Bild: © Bose 2019

Das Lautsprecher-Set Bose Companion 2 fällt in die Kategorie "Klein, platzsparend und dezent" und dürfte allein aus diesem Grund sicherlich für viele Nutzer einen Blick wert sein. Zunächst mal müssen sie sich aber mit dem Gedanken anfreunden, dass der Hersteller auf einen separaten Subwoofer verzichtet und den Bass-Sound damit ausschließlich über die beiden Lautsprecher erzeugt.

Das klappt überraschend gut und die kleinen Boxen liefern einen überraschend ausgewogenen und satten Sound. Verglichen mit so manchem Subwoofer ist das, was Bose liefert, wirklich nicht schlecht, aber auch nicht herausragend. Wer aber ohnehin keinen Platz für einen Subwoofer hat und es generell eher minimalistisch und dezent mag, für den ist das Bose-Companion-2-Set eine Empfehlung.

Edifier Luna HD

fullscreen Toller Sound und schickes Design: Die Edifier Luna HD gehören zu den besten PC-Lautsprechern. Bild: © Edifier 2019

Wo wir schon bei schicken Designs sind, dürfen auch die Edifier Luna HD nicht fehlen. Diese Lautsprecher zeichnen sich durch eine besonders "runde" Optik aus und wirken ganz und gar nicht wie das typische PC-Zubehör und dürften besonders in Kombination mit Alienware-Rechnern eine gute Figur machen.

Die eiförmigen Klangkörper kommen ohne separaten Subwoofer aus und liefern dennoch einen der besten Bass-Sounds, den es in dieser Geräteklasse gibt. Doch auch abseits der Tieftöne wirkt der Sound sehr voluminös. Klanglich eignen sich diese Lautsprecher vornehmlich für Nutzer, die gerne ein wenig weiter aufdrehen, ohne dass der Sound übersteuert oder kratzig klingt.

Angeboten werden die Edifier Luna HD in drei Farbvariationen: Schwarz, Weiß und Rot.

Harman Kardon Soundsticks Wireless

fullscreen Die Lautsprecher von Harman Kardon sind unvergleichlich. Bild: © Harman Kardon 2019

Für Nutzer, die es gerne ein bisschen extravagant haben, bietet Harman Kardon ein ganz besonderes Lautsprecher-Set an. Die Soundsticks Wireless sind nämlich so transparent, dass praktisch jedes Bauteil von außen zu sehen ist. Das verleiht den beiden Lautsprechern und dem Subwoofer ein absolut unverkennbares Design.

Aber Optik ist bekanntlich nicht alles und so klingen die Soundsticks auch noch ziemlich gut, liefern einen voluminösen und klaren Klang und unterscheiden sich auch in dieser Beziehung eindeutig von günstigen PC-Lautsprechern. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich die Boxen auch kabellos via Bluetooth ansteuern lassen. So können sie neben ihrer Funktion als PC-Lautsprecher auch von Smartphone oder Tablet aus zum Abspielen von Musik verwendet werden.

Klar, der hohe Preis hat es in sich. Dafür bekommt man aber auch ein ganz besonderes Paar Lautsprecher mit außergewöhnlicher Optik, gutem Klang und einem echt sinnvollen Zusatzfeature.

Logitech G560 Lightsync

fullscreen Die Logitech G560 erinnern mit ihrem Lightsync-Feature an Ambilight. Bild: © Logitech 2019

Viele Gamer stehen bekanntlich auf RGB – zumindest glauben das die Hersteller. So verwundert es auch nicht, dass es von Logitech die passenden PC-Lautsprecher mit RGB-Beleuchtung gibt. Doch wer nun an ein reines Gimmick denkt und schon mal vorsorglich mit den Augen rollt, liegt falsch.

Die Logitech G560 nutzen das RGB-Licht nämlich auf eine recht kreative Weise, die dem Prinzip von Ambilight auf Philips-Fernsehern recht nahe kommt. Der Lightsync-Modus sorgt nämlich dafür, dass die Lautsprecher ihre Beleuchtung an das jeweilige Geschehen auf dem Monitor anpassen und erweitert damit quasi das eigentliche Bild mit passenden Farben. Alternativ lassen sich die RGB-Lichter jedoch auch mit dem Sound selbst synchronisieren und passen dann Farben und Intensität etwa an die Musik an, die aus dem Lautsprecher kommt.

Zudem können die Logitech G560 auch klanglich überzeugen und bieten einen virtuellen 3D-Sound dank DTS:X-Unterstützung. Insgesamt zwar kein günstiges, aber ein gutes Paket.