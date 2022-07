PEAQ Multi Mode T100V: Dieses Convertible ist ein echter Allrounder

Das PEAQ Multi Mode T100V ist ein leistungsstarkes Convertible, das sich perfekt für unterwegs eignet. Aber es kann noch mehr: Dank zusätzlicher Tastatur und einem Stift kannst Du das 2-in-1-Gerät auch hervorragend als Laptop zu Hause oder im Büro nutzen. Wir stellen das flexible und vielseitige Modell vor.

Leistungsstarker Prozessor und 128 GB interner Speicher

fullscreen Das PEAQ Multi Mode T100V bietet jede Menge Leistung. Bild: © PEAQ 2022

Das Herzstück eines jeden Convertibles ist der Prozessor (CPU). Er soll Apps möglichst schnell laden und verzögerungsfreies Tippen ermöglichen – um nur zwei wichtige Eigenschaften von guten 2-in-1-Geräten zu nennen. Das PEAQ Multi Mode T100V hat eine leistungsstarke Intel-Pentium-CPU (N5030). Mit dem Vier-Kern-Prozessor bekommst Du genügend Leistung für Deine Office- und Online-Anwendungen.

Du möchtest jede Menge Fotos und Dokumente speichern? Das PEAQ-Modell besitzt 128 GB internen Speicher. Mit einer microSD-Karte kannst Du den Speicher auf bis zu 512 GB aufstocken.

Full-HD-Display mit Multitouch

fullscreen Das 10,5 Zoll große Full-HD-Display eignet sich für die Arbeit im Home-Office und für unterwegs. Bild: © PEAQ 2022

Ein gutes Convertible muss nicht nur ordentlich Power haben, ebenso wichtig ist ein gutes Display mit einer scharfen Auflösung. Das PEAQ Multi Mode T100V überzeugt mit einem sogenannten 10-Punkt-Multitouch-Full-HD-IPS-Display. Dank dieser innovativen Multitouch-Technik können mehrere Nutzer gleichzeitig auf dem Touchscreen tippen und/oder zeichnen.

Der 10,5 Zoll große Bildschirm bietet Full-HD-typisch eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln – ähnlich wie viele Fernseher. Als Grafikkarte ist eine Intel UHD-Graphics 605 verbaut. Das macht das PEAQ-Modell auch für Film- und Mobile-Gaming-Fans interessant. Das i-Tüpfelchen ist der räumliche Stereoklang.

Hochauflösende Kamera für Meetings und Schnappschüsse

fullscreen Für Onlinebesprechungen wichtig: Die Selfie-Kamera hat zwei Megapixel. Bild: © PEAQ 2022

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Notebook ist ein 2-in-1-Gerät noch mobiler und vor allem flexibler. Deswegen eignet sich das PEAQ-Convertible gut für den einen oder anderen Schnappschuss unterwegs und für Onlinemeetings via Microsoft Teams, Zoom und anderen Konferenz-Tools. Die Frontkamera des PEAQ Multi Mode T100V hat 2 Megapixel, die Kamera auf der Rückseite macht Fotos mit 5 Megapixeln. Damit bist Du in Onlinebesprechungen gut zu erkennen und machst detailreiche Fotos.

2-in-1-Gerät für unterschiedliche Zwecke

Das Besondere am PEAQ Multi Mode T100V ist seine vielfältige Funktionalität. Denn Du kannst das Gerät nicht nur per Touch-Eingabe bedienen. Dank mitgelieferter Tastatur und Active Stylus-Stift wird es zu einem Allrounder.

Mit dem Kickstand auf der Rückseite des Convertibles kannst Du es bequem und sicher aufstellen. Die Tastatur klickst Du anschließend magnetisch an das Gerät – so sitzt sie fest und verrutscht nicht. Die Tastatur ist somit auch für längere Textarbeiten bestens geeignet.

fullscreen Die Tastatur hält magnetisch, den Stift kannst Du in einer Lasche an der Seite unterbringen. Bild: © PEAQ 2022

Für Office-Anwendungen und die Bildbearbeitung eignet sich der Active Stylus-Stift besonders gut. Da ist es sehr praktisch, dass auf dem PEAQ Multi Mode T100V das Software-Paket Microsoft Office 365 (Single/1-Jahres-Abonnement) installiert ist. Damit hast Du unter anderem Zugang zu Microsoft-Programmen wie Word, Excel und PowerPoint. Ebenso vorinstalliert ist das Betriebssystem Windows 11 Home S Modus – eine Version, die speziell auf Sicherheit und Leistung ausgelegt ist.



Der Active Stylus-Stift findet an der Seite des PEAQ-Convertibles in einer Lasche Platz. Übrigens: Sogar inklusive Stift und angeschlossener Tastatur bringt das ultraleichte 2-in-1-Gerät nur 980 Gramm auf die Waage. Trägst Du es in Bus oder Bahn bei dir, fällt das zusätzliche Gewicht kaum auf.

Starker Akku für eine lange Laufzeit

Egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs: Der Lithium-Polymer-Akku des PEAQ Multi Mode T100V lässt Dich nicht so schnell im Stich. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8,5 Stunden kommst Du gut durch den (Arbeits-)Alltag.

Schnittstellen für alle Anforderungen

fullscreen Das Convertible lässt sich per Touch-Eingabe, mit einem Stift und über die Tastatur bedienen. Bild: © PEAQ 2022

Das kompakte graue Convertible von PEAQ hat jede Menge Schnittstellen für Peripherie-Geräte und andere Verbindungen:

2 x USB-A 3.2 Gen 1

1 x USB Type-C 3.2 Gen1 (Daten, PD, DisplayPort)

micro-HDMI 1.4b

Speicherkartenleser (microSD, microSDHC, microSDXC)

Audio Out/Mic In (3,5 mm Klinke)

WLAN 802.11ac

Bluetooth 4.2

PEAQ Multi Mode T100V kaufen: Lieferumfang und Zubehör

Das bekommst Du beim Kauf des PEAQ Multi Mode T100V:

PEAQ-Convertible Multi Mode T100V

abnehmbare Tastatur

aktiver Stift

Stiftbatterie

Netzteil (100 bis 240 Volt )

Reinigungstuch

Kurzanleitung

Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Garantiekarte

