Perfekt für Bildbearbeitung & Grafikdesign: Surface Laptop Studio

Flexibles Display, starke Leistung, präzise Stifteingabe mit dem Surface Slim Pen 2: Das Surface Laptop Studio ist mit seiner großartigen Ausstattung ideal für Fotobearbeitung und Grafikdesign. Die vielen Features machen das hochwertig verarbeitete Gerät zu einer hervorragenden Wahl für Kreative.

Großes PixelSense Flow-Display für die Bildbearbeitung

Auf dem großen und scharfen Bildschirm behältst Du alles im Blick.

Das 14,4 Zoll große PixelSense-Flow-Display ist speziell auf kreative Einsatzgebiete ausgerichtet. Aufgrund des Seitenverhältnisses von 3:2 behältst Du bei der Bildbearbeitung stets den Überblick. Per Toucheingabe auf dem Bildschirm steuerst Du das Surface Laptop Studio auch ohne Trackpad, mit dem optional erhältlichen Surface Slim Pen 2 kannst Du auf dem Touchscreen zudem schreiben und zeichnen. Die hohe Auflösung von 2.400 x 1.600 Pixeln garantiert ein scharfes Bild und viel Platz für Deine kreativen Werkzeuge.

Die Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz lässt Dich butterweich durch Deine Inhalte scrollen und ungemein flüssig arbeiten. Kompatible Medien können sogar mit hohem Kontrastumfang in Dolby Vision angezeigt werden. Das Display ist ab Werk farbecht kalibriert, Du kannst sofort mit der Foto- und Videobearbeitung loslegen. Fans von Filmen und Serien freuen sich über die Quad Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Atmos.

Der passende Modus für jede Aufgabe

Das Surface Laptop Studio im Bühnen-Modus.

Dank des stabilen und zugleich flexiblen Scharniers, das Microsoft Dynamic Woven Hinge nennt, kannst Du den Bildschirm des Surface Laptop Studio für jeden Zweck im perfekten Winkel positionieren. Es gibt diese drei Modi:

Laptop-Modus : In diesem Modus nutzt Du das Surface Laptop Studio wie ein herkömmliches Notebook mit der vollständigen Tastatur und dem Precision Haptic Touchpad. Die große Touchpad-Fläche bieten Dir genügend Platz zum Arbeiten, die Gesten kannst Du in Windows 11 personalisieren.

: In diesem Modus nutzt Du das Surface Laptop Studio wie ein herkömmliches Notebook mit der vollständigen Tastatur und dem Precision Haptic Touchpad. Die große Touchpad-Fläche bieten Dir genügend Platz zum Arbeiten, die Gesten kannst Du in Windows 11 personalisieren. Bühnen-Modus : Schließe einen oder mehrere externe Bildschirme an das Surface Laptop Studio an und nutze den Surface-Bildschirm als Monitor für Touch- und Stifteingaben. Perfekt für die Bildbearbeitung.

: Schließe einen oder mehrere externe Bildschirme an das Surface Laptop Studio an und nutze den Surface-Bildschirm als Monitor für Touch- und Stifteingaben. Perfekt für die Bildbearbeitung. Studio-Modus: Hier zeichnest und schreibst Du mit dem Surface Slim Pen 2 wie auf einem Tablet – der optimale Modus für Grafikdesign. Oder Du nutzt das Surface Laptop Studio entspannt auf der Couch zum Surfen und Anschauen von Videos.

Zeichnen wie mit Stift auf Papier

Der Surface Slim Pen 2 macht das Surface Laptop Studio zum Grafiktablett.

Den optional erhältlichen Surface Slim Pen 2 kannst Du unter der Vorderseite der Tastatur des Surface Laptop Studio aufbewahren, er wird dann vom Notebook aufgeladen. Dank seiner Druckempfindlichkeit von 4.096 Stufen und des 120-Hertz-Displays fühlt sich das Zeichnen wie mit einem Stift auf Papier an. Das macht das Surface Laptop Studio zu einem optimalen Werkzeug für Kreative.

Die stärkste Grafikleistung aller Surface-Geräte

Mit der GeForce RTX 3050 Ti ist das Surface Laptop Studio stark genug fürs Gaming.

Die Intel-Core-Chips der 11. Generation stehen für eine hohe Prozessorleistung, auch die Grafikpower des Surface Laptop Studio ist nicht zu verachten: Die Intel Core i5-Modelle sind mit einer starken Intel Iris Xe-Grafik gepaart, die Intel Core i7-Modelle sogar mit der dedizierten Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti mit 4 GB GDDR6-Videospeicher. Diese GPU beschert dem Surface Laptop Studio die höchste Grafikleistung aller bisherigen Surface-Geräte. Genug für hochauflösende Videobearbeitung, 3D-Modelierung mit CAD-Programmen – und sogar für Full-HD-Gaming mit hohen Einstellungen.

Souveräner Auftritt in Homeoffice und Meetings

Für den Einsatz im Homeoffice bringt das Surface Laptop Studio feinste Technik mit. Darunter eine Frontkamera mit scharfer Full-HD-Auflösung und zwei Fernfeld-Studiomikrofone für eine hervorragende Sprachqualität. Für Meetings schließt Du ein Headset am 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss an, die Kamera kommt auch für den Windows-Hello-Log-in per Gesichtserkennung zum Einsatz.

Fazit: Der perfekte Laptop für Bildbearbeitung und Grafikdesign

Microsoft hat das Surface Laptop Studio speziell für Kreative konzipiert.

Das Surface Laptop Studio zählt zu den besten Laptops für Fotobearbeitung und Grafikdesign. Dafür sorgen unter anderem: