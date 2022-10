Pixel 7 & Pixel 7 Pro enthüllt: Bessere Kameras und mit Tensor G2

Google hat gestern das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro offiziell präsentiert. Vor allem Kamera und Prozessor bekommen ein Upgrade, ansonsten halten sich die Veränderungen in Grenzen. Beim dem Launch-Event sind ebenfalls die brandneue Pixel Watch und das neue Pixel Tablet vorgestellt worden.

Durch zahlreiche Leaks in den vergangenen Wochen und Monaten blieb der Überraschungseffekt beim Launch-Event größtenteils aus. Sowohl optisch als auch technisch verpasst Google den beiden Geräten lediglich Feinschliffe. So orientieren sich das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro optisch am Vorgänger. Auf der Aluminium-Rückseite findet wieder der markante Kamerabalken seinen Platz.

Neuer Prozessor & kleineres Pixel 7

Das Pixel 7 Pro bekommt ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit einer QHD+-Auflösung von 3.120 x 1.440 Pixeln (512 ppi) – also exakt wie beim Pixel 6 Pro. Allerdings verbaut Google ein besseres Panel, das für eine 25 Prozent bessere Helligkeit sorgen soll (maximal 1.500 Nits). Das Pixel 7 orientiert sich technisch ebenfalls größtenteils am Vorgänger. Das OLED-Display kommt erneut mit einer FHD+-Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln (416 ppi) daher. Allerdings schrumpft die Displaygröße im Vergleich zum Vorgänger von 6,4 Zoll auf 6,3 Zoll.

Beim Prozessor setzt Google bei den beiden Pixel-Geräten auf den neuen Tensor-G2-ARM-Chip. Der Chip besteht aus zwei performanten Cortex-X1-Kernen, zwei Cortex-A76-Kernen und vier effizienten Cortex-A55-Kernen. Die neue Generation wird zudem in einem 4-nm- anstatt eines 5-nm-Verfahrens gefertigt.

Telekamera mit 5-fachem optischen Zoom

Beim Thema Kamera ist auf den ersten Blick bei den Pixel-7-Geräten vieles gleich geblieben. Erneut ist der 50-Megapixel-Hauptsensor mit an Bord. Google spendiert dem Pixel 7 Pro allerdings für die Ultraweitwinkelkamera einen Autofokus. Außerdem beträgt das Sichtfeld jetzt 125,8 Grad – also mehr als beim Vorgänger.

Ebenfalls neu: Die Telekamera verfügt jetzt über einen 5-fachen optischen Zoom. Exakt gleich ist allerdings bei beiden Geräten ist die neue Frontkamera, die einen 10,8-MP-Sensor besitzt – mit Gesichtserkennung. Der offizielle Verkaufsstart der beiden Pixel-Smartphones ist am 13. Oktober.

Neue Pixel Watch und Pixel Tablet

Mit der neuen Pixel Watch will Google auf dem Smartwatch-Markt mitmischen. Die Uhr mit dem Betriebssystem Wear OS 5.3 kommt in einem schlanken Gehäuse mit einem Durchmesser von 41 mm und einer Höhe von 12,3 mm daher. Mit an Bord: 4G, GPS, WLAN, Bluetooth, Kompass, Gyroskop, Beschleunigungssensor, Höhenmesser und ein 294-mAh-Akku für bis zu 24 Stunden Laufzeit. Für optimales Fitnesstracking ist in der Pixel Watch zudem ein optischer Herzfrequenzsensor und ein Sauerstoffsättigungsmesser verbaut. Der offizielle Verkaufsstart ist am 13. Oktober.

Am Rande des Launch-Events gab Google auch neue Details zum Pixel Tablet bekannt. Die Infos dazu halten sich aber in Grenzen. Das Tablet soll mit dem neuen Tensor-G2-ARM-Chip ausgestattet werden und aus vollständig recyceltem Aluminium bestehen. Ein interessantes Feature: Mithilfe eines speziellen Docks soll das Tablet auch als Smart-Home-Zentrale einsetzbar sein. Die Veröffentlichung des Pixel Tablets ist für die erst Jahreshälfte 2023 geplant.