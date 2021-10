Pixel-Vorstellung: Zeigt Google weitere Geräte auf dem Event?

Am 19. Oktober stellt Google das Pixel 6 und Pixel 6 Pro offiziell vor. Aber warum eigentlich noch eine Vorstellung, wenn doch schon (fast) alles über die neuen Smartphones bekannt ist? Ein Leaker glaubt, dass Google auf dem Event noch andere Geräte wie etwa ein Pixel Fold oder eine Pixel Watch vorstellen könnte.

Es ist keine Besonderheit, dass Daten zu neuen Smartphones lange vor der offiziellen Vorstellung durch Leaks an die Öffentlichkeit geraten. Auch wenn Samsung seine neuesten Galaxy-Smartphones vorstellt, ist meist schon vor dem Event alles über die Geräte bekannt. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied bei den Pixel-Smartphones. Hier sind die Infos nämlich nicht durch undichte Stellen an die Öffentlichkeit gelangt, sondern Google hat selbst bereits einen Großteil der Specs seiner Pixel-6-Smartphones verraten.

Wieso also noch ein Event abhalten? Zum einen wäre da Android 12, das noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Zum anderen könnte Google aber auch die eine oder andere Überraschung in petto haben.

Zeigt Google ein Pixel Fold und eine Pixel Watch?

Es kursiert schon seit längerer Zeit das Gerücht, dass auch Google an einem Smartphone mit faltbarem Bildschirm arbeiten soll. Handfeste Informationen dazu sind bisher allerdings nicht bekannt. Knapp eine Woche vor Made By Google 2021, so der offizielle Name des Pixel-Events, meldet sich nun der Leaker AppleLe257 auf Twitter mit einer interessanten Behauptung zu Wort.

Auf dem Event soll Google neben den beiden Pixel-Geräten angeblich auch eine Pixel Watch, ein Pixel Fold, Nest-Lautsprecher und "möglicherweise ein Pixel Tablet" vorstellen. Wie gesichert diese Informationen sind, ist allerdings nicht bekannt. Es wäre jedoch nicht ungewöhnlich, wenn Google neben den Pixel-6-Smartphones und Android 12 noch eine kleine Überraschung in der Hinterhand hätte. Es bleibt also spannend, was Google am 19. Oktober noch für uns bereithält.