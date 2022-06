Plattenspieler kaufen: 5 starke Modelle & Tipps für den Kauf

Ein Plattenspieler ist mehr als hipper Lifestyle. Neue Geräte bringen Nostalgie und Moderne in Einklang – nur welche Modelle sind besonders empfehlenswert?

Von Sven Wernicke

Es gibt viele Gründe, wieso der Plattenspieler eine Renaissance erlebt. Der warme, authentische Klang weckt bei vielen Menschen Kindheits- und Jugenderinnerungen. Für Audiophile ist der Sound ein wahrer Genuss, und für richtige DJs gibt es seit jeher keine ernsthafte Alternative zum Vinyl. Vielleicht ist es auch nur Neugierde: Was wohl Opas alte Plattensammlung zu bieten hat? Egal welches Motiv Du hast, einen Plattenspieler zu kaufen: Es ist eine gute Entscheidung. Das Angebot an Geräten ist mittlerweile wieder reichhaltig, für jeden Anspruch findet sich das geeignete Modell.

Soundmaster PL196H: Retro-Plattenspieler für Einsteiger

fullscreen Der Soundmaster PL196H richtet sich an Gelegenheits-Schallplatten-Hörer. Bild: © SATURN 2022

Der Soundmaster PL196H richtet sich an Personen, die eher selten Platten hören. Das Gerät sieht mit seiner Holzoptik ein wenig so aus, als würde es perfekt in ein gemütliches Kaminzimmer passen. Rechne nicht mit High-End-Technik, sondern mit einem klassischen Retro-Charme. Und doch bekommst Du alles geboten, was Du benötigst.

Der Plattenspieler beherrscht die drei Abspielgeschwindigkeiten 33, 45, und 78 U/min, Vorverstärker und Stereolautsprecher sind bereits verbaut. Du brauchst also kein weiteres Equipment. Ein UKW-Radio ist ebenfalls integriert.

Pro Kontra + Charmanter Retrolook - Nicht für anspruchsvolle Hörer gedacht + Drei Abspielgeschwindigkeiten + Stereolautsprecher und Radio integriert + Kopfhörer- und Line-Out-Anschluss

Lenco LS-300: Kompakter Plattenspieler mit Lautsprechern und Bluetooth

fullscreen Zeitgemäße Technik im Retro-Design: Das ist der Lenco LS-300. Bild: © SATURN 2022

Der Lenco LS-300 erinnert dezent an klassische Plattenspieler aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Doch auch hier kommt zeitgemäße Technik zum Einsatz: Du kannst über Bluetooth Musik vom Smartphone oder Tablet zum Plattenspieler streamen.

Der LS-300 verfügt über einen hochwertigen Tonabnehmer (Moving-Magnet-Element) von Audio Technica, der einen warmen Klang verspricht. Geeignet ist der Plattenspieler für die zwei Geschwindigkeiten 33 und 45 U/min für LPs und Singles.

Tipp: Sollten Dir die 10-Watt-Lautsprecher nicht genügen, lohnt ein Blick auf das größere Modell. Der Lenco LS-500 kommt auf 30 Watt pro Speaker.

Pro Kontra + Attraktives Design - Keine Unterstützung für 78 Umdrehungen pro Minute (für alte Schellack-Platten) + Abnehmbarer Lautsprecher

Dual DTJ 301.1: Eleganter Plattenspieler für den Alltag

fullscreen Das Dual-Modell lässt Dich auch alte Platten digitalisieren. Bild: © SATURN 2022

Mit dem DTJ 301.1 hat Hersteller Dual einen modernen Klassiker geschaffen. Ein quarzgesteuerter Direktantrieb, ein Plattenteller aus Aluminiumguss und das Magnet-Tonabnehmersystem zeigen, dass Dich ein professionelles Produkt erwartet. Dank USB-Ausgang kannst Du sogar Deine alten Platten mithilfe eines Computers digitalisieren.

Weitere Highlights sind eine beleuchtete Nadel, der Pitch-Regler zur Veränderung der Geschwindigkeit und die Antiskating-Funktion. Hobby-DJs bekommen mit dem Dual DTJ 301.1 einen stimmigen Plattenspieler für den Einstieg.

Pro Kontra + Viele Features zum attraktiven Preis - Keine Unterstützung für 78 Umdrehungen pro Minute (für alte Schellack-Platten) + Gute, robuste Verarbeitung + Für DJs geeignet

Audio Technica AT-LLP120USBBK: Starker Allrounder

fullscreen Der Audio Technica AT-LLP120USBBK punktet mit Antiskating und integriertem Vorverstärker. Bild: © SATURN 2022

Verzerrte Töne gibt es beim Audio Technica AT-LLP120USBBK dank der ebenfalls verbauten Antiskating-Technologie nicht. Ein Vorverstärker ist bereits integriert. Die große Stärke des Plattenspielers ist der hervorragende Klang, den die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten ermöglichen. Für DJs interessant: Er verfügt über einen Direktantrieb und einen Pitch-Regler.

Über den USB-Anschluss kannst Du Deine Schallplatten auch digitalisieren.

Pro Kontra + Drei Abspielgeschwindigkeiten – + Für DJs geeignet + Hochwertige Komponenten

Denon DP-450USB: Lässt keine Wünsche offen

fullscreen Sauberer Klang dank Moving-Magnet-Tonabnehmer – das bietet der Denon DP-450USB. Bild: © SATURN 2022

Der DP-450USB klingt so gut wie mehr als doppelt so teure Geräte, Denon setzt auf hervorragende Bauteile. Der Phonovorverstärker erlaubt den unkomplizierten Anschluss an einen Verstärker oder eine Hi-Fi-Anlage, der Moving-Magnet-Tonabnehmer garantiert einen sauberen Klang.

Ungewöhnlich sind einige Designelemente: Der S-förmige Tonarm reduziert Verzerrungen, auf der Staubschutzabdeckung kannst Du ein Album-Cover Deiner Wahl präsentieren.

Mit dem DP-450USB digitalisierst Du bequem Schallplatten: Stecke einen USB-Stick in die entsprechende Buchse und bearbeite die beim Abspielen automatisch erstellten Dateien mit einer kostenlosen Software am Rechner. So einfach kann es gehen.

Pro Kontra + Drei Abspielgeschwindigkeiten – + Hochwertige Komponenten + Kreative Designelemente für individuellen Charme

Was Du beim Kauf eines Plattenspielers beachten solltest

fullscreen Audiophile haben andere Ansprüche an einen Plattenspieler als Gelegenheitshörer. Bild: © Pexels/KoolShooters 2022

Möchtest Du nur sporadisch Platten lauschen, legst Du keinen außergewöhnlichen Wert auf die perfekte Akustik und verfügst Du über keinen Verstärker, ist eine einsteigerfreundliche Komplettlösung mit integriertem Verstärker und Lautsprechern die beste Wahl für Dich. Abstriche musst Du häufig bei der Verarbeitung und dem Hörerlebnis machen.

Meinst Du es ernst mit Deinem (neuen) Hobby, solltest Du Folgendes beachten: