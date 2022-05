Ob für Silvester, Geburtstag oder andere Anlässe: Die PlayLink-Spiele für die PS4 sorgen auf Deiner Party für Stimmung. Das sind Casual- und Party-Games für bis zu sechs Spieler, die sich mit dem Smartphone steuern lassen. Welche Games Deine Party zu einem echten Hit machen, erfährst Du hier.

Das Schöne an Spielen mit PlayLink-Support ist, dass sie mit fast jedem beliebigen Smartphone gezockt werden können. Das hat zwei große Vorteile: Erstens musst Du keine zusätzlichen Controller besorgen und zweitens sollten auch Casual-Gamer, die nicht so häufig ein Gamepad in der Hand halten, sofort mit der Steuerung klarkommen. Das sind einige der coolsten Games – und unten findest Du die Anleitung zur PlayLink-Einrichtung.

1. Trällern mit PlayLink: "Let´s Sing 2022"

Die "Singstar"-Reihe hat insgeheim schon vor dem Release von PlayLink Smartphones als Ersatzmikrofone unterstützt, in "Let´s Sing 2022" ist die Option offiziell integriert. Das Karaoke-Game bietet insgesamt 35 Charthits, die Du allein oder mit bis zu acht Spieler trällern kannst. Darunter "Rooftop" von Nico Santos, "Kings & Queens" von Ava Max, "Tanzen" von Clueso und viele weitere Party-Hits.

2. Könnt ihr den Fall lösen?: "Hidden Agenda"

Von dem Entwicklerstudio von "Until Dawn" kommt ein besonderes Spiel mit Playlink-Funktion. In "Hidden Agenda" versuchen sechs Spieler zusammen ein Verbrechen zu lösen. Doch nicht alle haben dieselben Informationen und jeder Detektiv verfolgt sein eigenes Ziel. Sie können die Wendungen der Handlung beeinflussen und die Ermittlungen sogar sabotieren.

3. Party-Quiz mit Tipp- und Wisch-Mechanik: "Wissen ist Macht"

Wer die Quiz-Spiele der "Buzz"-Reihe schmerzlich vermisst, aber die alten Plastik-Knöpfe nicht mehr vom Dachboden holen will, sollte sich die "Wissen ist Macht"-App aufs Smartphone installieren und eine Runde mit seinen Freunden quizzen. Im Spiel können sich die Konkurrenten das Leben mit Schleim, Bomben und anderen Hindernissen erschweren. Die Mitspieler sehen die Antworten auf Quizfragen zum Beispiel erst, wenn sie den virtuellen Schleim vom Display gewischt haben.

4. Die total abgedrehte Minispiel-Sammlung: "Frantics"

"Frantics" kann zwar Nintendos Platzhirsch "Mario Party" nicht das Wasser reichen, aber eine Menge Spaß kommt bei den 15 verschiedenen Minispielen trotzdem auf. Und trotz einfacher Steuerung per Smartphone und relativ simplen Mechaniken können die Spiele sehr herausfordernd und spannend werden. In dem Spiel "Hungrige Ritter" geht es beispielsweise darum, möglichst viele Donuts mit einer Lanze aufzuspießen und diese zu verteidigen. Und bei "Einsame Spitze" müsst ihr euch gegenseitig von einer eisigen Plattform schubsen. Das sorgt für ordentlich Stimmung auf der Party.

5. Diese Affen wissen, wie man richtig feiert: "Chimparty"

Wer von spaßigen Minispielen gar nicht genug bekommen kann, sollte sich unbedingt auch "Chimparty" anschauen. In dieser Minispiel-Sammlung treten bis zu vier Spieler mit ihren Smartphones in 18 Party-Games gegeneinander an. Die Steuerung der partywütigen Schimpansen ist super einfach, denn in jedem der Spiele brauchst Du nur eine Taste. Es kommt also nur auf gutes Timing an. Zu den witzigen kleinen Games gehören etwa "Volleygaudi", eine total verrückte Volleyball-Variante, oder auch "Laufbandterror", bei dem die Äffchen Hindernissen und Gefahren auf einem Laufband ausweichen müssen. Garantierter Partyspaß

Auf Smartphone und Tablet: So funktioniert PlayLink mit der PS4

Um an einem PlayLink-Spiel teilzunehmen, lädt sich zunächst jeder Teilnehmer die App zum jeweiligen Spiel auf sein Smartphone oder Tablet. Sowohl in Apples App Store als auch im Google Play Store sind diese kostenlos erhältlich. Sorge dafür, dass sich alle Smartphones, die im Spiel verwendet werden sollen, im gleichen WLAN-Netzwerk wie die PS4 befinden. Starte dann das Spiel auf der PS4 und anschließend die App auf den Smartphones. In der App sollten Aufforderungen zum Beitritt eines Spiels erscheinen. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm.