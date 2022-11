PS VR2: Sony verrät Preis und Release-Datum

Sony hat das Release-Datum für die nächste Generation seines Virtual-Reality-Headsets verkündet. Neben dem genauen Erscheinungsdatum ist auch der Preis für die PS VR2 bestätigt worden. Wie erwartet, wird sie teurer als das Vorgängermodell, andere Befürchtungen bestätigen sich aber nicht.

Preis und Release der PS VR2

Ab dem 22. Februar 2023 soll die PS VR2 auf den Markt kommen. Der Preis liegt in Deutschland bei 599,99 Euro (UVP). Vorbestellungen beginnen am 15. November und sind vorerst nur auf eine exklusive Einladung hin möglich, für die man sich auf direct.playstation.com ab sofort registrieren kann.

Ein Bundle mit dem Spiel "Horizon Call of the Mountain" soll für 649,99 Euro ebenfalls erhältlich sein. Auf dem Playstation Blog kündigt Sony außerdem elf weitere Spieletitel an, die bald mit PS-VR2-Unterstützung erscheinen sollen:

The Dark Pictures: Switchback VR

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cities VR: Enhanced Edition

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After the Fall

Tentacular

Die PS VR2 kommt mit Stereokopfhörern

Im Lieferumfang werden neben der VR-Brille die VR2-Sense-Controller enthalten sein. Zusätzlich liegen Stereokopfhörer bei. Damit bestätigen sich Befürchtungen nicht, dass Nutzer diese separat erwerben müssten.

Die PS VR2 kann nur mit einer PlayStation 5 verwendet werden. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Nachdem ihr Preis kürzlich erhöht wurde, kostet diese derzeit 449,99 Euro in der Digital Edition oder 549,99 Euro mit Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk.