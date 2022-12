PS5-Speicher einfach erweitern – mit SSDs & Festplatten von Seagate

Der interne Speicher Deiner PlayStation 5 ist voll? Höchste Zeit für eine Speichererweiterung! Genau dafür wurde die M.2-SSD Seagate FireCuda 530 mit Heatsink gebaut. Wir stellen sie Dir vor – und dazu externe Festplatten von Seagate, mit denen Du schnell und einfach für massig Platz sorgst. Und mit etwas Glück kannst Du die optimale Speicherlösung in unserer Verlosung sogar gewinnen.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit Seagate.

Wenn der freie Speicherplatz Deiner PlayStation 5 zur Neige geht, hast Du zwei Optionen: Zum einen kann Dir eine interne M.2-SSD wie die Seagate FireCuda 530 mit Heatsink den Direktstart von PS5-Spielen ermöglichen. Diesen besonders schnellen Speicher musst Du in die Konsole einbauen.

Seagate FireCuda 530 mit Heatsink Jetzt kaufen bei

Alternativ bringt eine externe USB-3.0-Festplatte wie das Seagate Game Drive viel weiteren Speicher und ist zudem mobil. Eine solche HDD schließt Du einfach per Kabel an die PS5 an. PS5-Spiele kannst Du darauf in großer Zahl lagern, musst sie vor dem Spielen aber auf einen internen Speicher kopieren. Abwärtskompatible PS4-Spiele kannst Du sofort von der externen Festplatte starten.

Beide Varianten haben ihr Vorzüge. Wir stellen Dir die externen und internen Topmodelle von Seagate ausführlich vor.

Seagate FireCuda 530 mit Heatsink: Interne M.2-SSD für die PS5

fullscreen Seagate FireCuda 530 mit Heatsink: dank Kühlkörper immer eine coole Sache. Bild: © Seagate 2022

Eine interne Speichererweiterung für die PlayStation 5 wird schneller zum Thema, als Dir lieb ist. Die verbauten 825 GB Speicherplatz kannst Du mit einigen wenigen aktuellen Spielen schon erreichen. Genau für diesen Fall gibt es die Seagate FireCuda 530 mit Heatsink, das SSD-Flaggschiff von Seagate. Sie bringt Dir zusätzlichen Speicherplatz in vier Varianten: von 500 GB bis 4 TB. Mit ihrer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB pro Sekunde zählt sie zu den schnellsten SSDs der neuen Generation: Im Vergleich zum Vorgänger ist sie doppelt so schnell, gegenüber klassischen SATA-SDDs sogar zwölfmal schneller.

Für gute Kühlung sorgt der beidseitig angebrachte SSD-Kühlkörper. Der ist vom PS5-Hersteller Sony so vorgeschrieben, damit Dein Spieleerlebnis durchgängig ruckelfrei bleibt und auch Dauerbetrieb unter Volllast kein Problem darstellt. Seagate setzt bei der M.2-SSD FireCuda 530 mit Heatsink auf eine anodisierte Oberfläche mit zusätzlichen Mikroporen für die Kühlung.

Das Kühlkonzept erhöht auch die Lebensdauer der FireCuda 530: Als Richtwert gibt Seagate eine Haltbarkeit von 1,8 Millionen durchschnittlichen Betriebsstunden an, ohne dass es zu Ausfällen der SSD kommt.

Beim Kauf erhältst Du neben einer Fünf-Jahres-Garantie auch die Rescue Data Recovery Services von Seagate für drei Jahre dazu – ohne Zusatzkosten. Damit bist Du vor Datenverlust geschützt und bekommst eine kostenfreie Datenwiederherstellung. Das gilt bei technischen Defekten und sogar bei Wasserschäden und Unfällen, bei denen die SSD beschädigt wird.

Technische Daten:

Bauform: interne SSD mit Kühlkörper (M.2 2280, zweiseitig)

Anschluss: PCIe x4 (4. Gen.), NVMe 1.4

Sequenzielle Lesegeschwindigkeit: bis zu 7.300 MB/s

Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit: bis zu 6.900 MB/s

Verfügbare Kapazitäten: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB

Maße (H/B/T): 0,358 cm x 2,215 cm x 0,258 cm

Gewicht: 10,6 g

Eingeschränkte Herstellergarantie: 5 Jahre

PS4-Spiele von der SSD starten: ja

PS5-Spiele von der SSD starten: ja

Seagate FireCuda 530 mit Heatsink Jetzt kaufen bei

Seagate Game Drive für PlayStation: Externe PS5-Festplatte

fullscreen Schafft viel Platz an der PlayStation 5: das kompakte Seagate Game Drive. Bild: © Seagate 2022

Als externe Alternative hat Seagate das Game Drive im Angebot. Über das USB-3.0-Kabel schließt Du diese Festplatte einfach an die Konsole an. So sind Deine Spiele und Speicherstände auf der externen HDD jederzeit verfügbar und Du kannst sie leicht überallhin mitnehmen.

Das Kopieren der Daten zwischen interner und externer Festplatte geschieht mit bis zu 140 MB pro Sekunde. Damit sind auch große PS5-Games schnell startklar. PS4-Spiele kannst Du sogar direkt von der externen HDD Seagate Game Drive starten.

PS5-Spiele starten nicht von externer Festplatte: Das steckt dahinter Vom externen USB-Laufwerk kannst Du lediglich PS4-Spiele direkt starten, um sie auf der PS5 zu spielen. Die PlayStation 5 benötigt für moderne PS5-Spiele eine höhere Lesegeschwindigkeit als sie externe USB-Festplatten leisten können. Dies ist ein technischer Schutz der Konsole, der nicht umgangen werden kann: Aktuelle Topspiele funktionieren schlicht nicht, wenn ihre Daten nicht schnell genug gelesen werden können. Deshalb musst Du PS5-Spiele vor dem Start von einer externen Festplatte auf den internen Speicher oder auf eine interne Speichererweiterungs-SSD kopieren.

Das Game Drive für die PlayStation 4 und 5 gibt es mit einer Speicherkapazität von 2 und 4 TB. In der großen Variante finden auf der HDD bis zu 100 Spiele Platz. Die Vorteile der externen Festplatte sind ihre Mobilität, der schnelle und unkomplizierte Wechsel des Speichermediums sowie der günstige Preis pro GB.

Technische Daten:

Bauform: externe USB-Festplatte (2,5 Zoll HDD)

Anschluss: USB 3.0, Kabel inklusive

Sequenzielle Lesegeschwindigkeit: kabelabhängig, bis zu 140 MB/s

Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit: kabelabhängig, bis zu 70 MB/s

Verfügbare Kapazitäten: 2 TB, 4 TB

Maße (H/B/T): 11,4 cm x 7,6 cm x 1,2 cm (2 TB) 11,4 cm x 7,6 cm x 2,1 cm (4 TB)

Gewicht: 149 g (2 TB) 249 g (4 TB)

Eingeschränkte Herstellergarantie: 3 Jahre

PS4-Spiele von der HDD starten: ja

PS5-Spiele von der HDD starten: nein

Seagate Game Drive PS4/5 2 TB Jetzt kaufen bei

Seagate Game Drive PS4/5 4 TB Jetzt kaufen bei

Voraussetzungen: Welche SSDs sind für die PS5 geeignet?

Die PlayStation 5 besitzt zur Speichererweiterung einen internen SSD-Slot für Kapazitäten zwischen 250 GB und 4 TB. Die SSD muss im Format M.2 vorliegen und die Bedingungen der PCI-Express-Schnittstelle Gen4x4 M.2 NVMe erfüllen. Die unterstützten M.2-SSD-Formate für die PS5 heißen dann 2230 (das gängigste Format), 2242, 2260, 2280 oder 22110.

Außerdem kommt es auf die Geschwindigkeit an: Eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB pro Sekunde darf die SSD nicht unterschreiten. Diese Bedingung ist auch der Grund, warum viele PS5-Spiele nicht von einer externen Festplatte oder SSD gestartet werden können, sondern auf den internen Speicher oder eine interne Speichererweiterung kopiert werden müssen.

Bei diesen hohen Datenübertragungsraten entwickeln die internen M.2-SSDs in der PlayStation 5 eine hohe Temperatur. Daher empfiehlt der Hersteller, ausschließlich Speichererweiterungen mit einem eigenen Kühlkörper (Heatsink) zu verwenden. Damit ist die Wärmeentwicklung in der Konsole kein Problem mehr.

Mit ihrer hohen Geschwindigkeit bis zu 7.300 MB pro Sekunde und ihrem beidseitigen Kühlkörper ist die FireCuda 530 mit Heatsink besonders gut als interne PS5-Speichererweiterung geeignet.

Kurz erklärt: So baust Du eine PS5-SSD ein

fullscreen Seagate FireCuda 530 mit Heatsink: perfekte Passform für die PS5. Bild: © Seagate 2022

Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (klein/Größe 1) und etwas Fingerspitzengefühl kannst Du den Einbau einer M.2-SSD in die PlayStation 5 leicht selbst vornehmen. Zur Vorbereitung musst Du die Systemsoftware der PS5 auf den aktuellen Stand bringen. Nach dem Abschluss der Updates schaltest Du die Konsole aus, ziehst alle Stecker und lässt sie abkühlen.

Zum Öffnen legst Du die PS5 so vor Dich, dass Du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher lösen kannst. Nach dem Abnehmen der Konsolenabdeckung siehst Du die Slotabdeckung für die Speichererweiterung, die Du ebenfalls abschraubst.

Das SSD-Abstandsstück muss anschließend so auf Abstand gebracht werden, dass Deine neue interne M.2-SSD perfekt im Slot sitzt. Vergewissere Dich nach dem Einstecken der SSD in den Slot, dass alles passt. Dann wird die Slotabdeckung wieder verschlossen und verschraubt.

Die Abdeckung Deiner PlayStation 5 rastet beim Aufsetzen ein und kann dann wieder verschraubt werden. Zum Abschluss startest Du Deine Konsole neu und führst den Formatierungsprozess der neuen Speichererweiterung durch.

Gewinnspiel: Mehr Speicher mit der Seagate FireCuda 530 Heatsink

Bei uns kannst Du jetzt 1x1 Seagate FireCuda 530 mit Heatsink gewinnen. Fülle dazu einfach das Formular aus und beantworte dort die Gewinnspielfrage. Teilnahmeschluss ist der 12.01.2023, 23:59 Uhr. Viel Glück!

Wie hoch ist die sequenzielle Lesegeschwindigkeit der Seagate FireCuda 530 mit Heatsink? * bis zu 7.300 MB/s * bis zu 4.000 MB/s * Name: * E-Mail Adresse: *

Hiermit bestätige ich, dass ich über 18 Jahre alt bin. Hiermit bestätige ich, die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise gelesen zu haben und diese zu akzeptieren.

Absenden

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "Seagate SSD" 1. Gegenstand Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme am Gewinnspiel "Seagate SSD" der Content Fleet GmbH, Kehrwieder 8, 20457 Hamburg (nachfolgend bezeichnet als "CF") durch die Teilnehmer sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder mitgeteilten Daten. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 2. Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels Das Gewinnspiel beginnt am 12.12.2022, 13:00 Uhr und endet am 12.01.2023, 23:59 Uhr. Die Teilnahmemöglichkeit endet am 12.01.2023, 23:59 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die zum Zeitpunkt des Gewinnspiels ihren Wohnsitz in Deutschland oder Österreich haben sowie älter als 18 Jahre sind. Der Altersausweis erfolgt bei Benachrichtigung der Gewinner durch eine Kopie des Personalausweises. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Veranstalters CF sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren. Der Gewinner erhält eine Seagate FireCuda 530 mit Heatsink (1 TB). 3. Abwicklung Die Gewinner werden zeitnah per E-Mail benachrichtigt und um Bestätigung gebeten. In der Bestätigung hat der Teilnehmer seine Adresse anzugeben, damit ihm der Gewinn zugeschickt werden kann. Bestätigt ein Teilnehmer die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 7 Tagen, verfällt der Gewinn. Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Ein Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem Fall rückt an seine Stelle der nächste Teilnehmer in der Gewinner-Rangfolge nach. Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. ungültige E-Mail-Adressen) ist CF nicht verpflichtet, richtige Adressen auszuforschen. Die Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zulasten der Teilnehmer. Die Auswahl und Benachrichtigung der Gewinner sowie der Versand erfolgt durch CF. 4. Gewährleistungsausschluss CF weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter entstehen. Hierzu können technische Probleme, Regeländerungen oder Entscheidungen durch Plattformen wie YouTube gehören, falls das Gewinnspiel auf oder in Zusammenhang mit ihnen veranstaltet wird. 5. Datenschutzhinweise CF erhebt und nutzt die Daten der Teilnehmer nur soweit dies gesetzlich erlaubt ist oder die Teilnehmer darin einwilligen. Folgende Daten werden von den Teilnehmern durch den Veranstalter erhoben und dienen der Gestaltung, Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels: Name des Teilnehmers, Anschrift und E-Mail-Adresse. Im Rahmen des Gewinnspiels ist CF berechtigt, die Daten an die MediaMarktSaturn Deutschland weiterzugeben. Auf schriftliche oder in Textform mitgeteilte Anforderung hin, können die Teilnehmer vom Veranstalter jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten bei dem Veranstalter gespeichert sind, können deren Berichtigung sowie Löschung verlangen und Datennutzungseinwilligungen widerrufen. 6. Rechtsweg Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stand: 12. September 2022