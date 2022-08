PS5-SSD: Darum ist die Samsung 980 PRO Heatsink die Top-Erweiterung

Die Samsung 980 PRO Heatsink überzeugt als schnelle und kühle Erweiterung des PS5-Speichers. Hier erfährst Du, was die NVMe™-M.2-SSD leistet, warum sie sich für die PS5 besonders gut eignet und wo Du sie gerade günstig im Angebot kaufen kannst.

PS5-Speicher erweitern: Mehr Platz für Deine Games

Mit der Samsung 980 PRO mit Kühlkörper erweiterst Du bequem deinen internen PS5-Speicher um 1 TB oder 2 TB. So hast Du mehr Platz für Spiele und startest alle Deine Games, ohne ständig einige deinstallieren und andere installieren zu müssen.

Der interne Speicher der PlayStation 5 hat lediglich eine freie Kapazität von 825 GB und ist daher schnell gefüllt. Schließlich sind einige Spiele wie "Red Dead Redemption 2" und "Call of Duty: Warzone" jeweils über 100 GB groß, "Horizon Forbidden West" bewegt sich mit 98,08 GB nahe an der 100-GB-Grenze. Und das sind noch nicht einmal die Spiele mit dem größten Speicherbedarf. Wir haben nachgesehen, wie viel Speicher die zehn größten PS5-Games beanspruchen:

So viel Platz brauchen die 10 größten PS5-Spiele 1. "Call of Duty: Black Ops Cold War" 225,3 GB 2. "Marvel's Avengers" 184,1 GB 3. "Gran Turismo 7" 183,2 GB 4. "Cyberpunk 2077" 158,7 GB 5. "The Elder Scrolls Online" 153,9 GB 6. "Assassin's Creed Valhalla" 125 GB 7. "Ghost of Tsushima: Director's Cut" 122,4 GB 8. "Metro Exodus" 121,7 GB 9. "Call of Duty: Vanguard 110,9 GB 10. "F1 2021" 109,5 GB

Wenn Du eine Spielebibliothek aufbauen möchtest, auf die Du immer bequem zugreifen kannst, brauchst Du also eine Speichererweiterung. Allerdings kannst Du dafür nicht irgendeine SSD nehmen.

Darum ist die Samsung 980 PRO Heatsink wie gemacht für die PS5

Du kannst nur eine bestimmte Art von SSD in deine PlayStation 5 einbauen. Konkret benötigst Du eine NVMe™-SSD, also keine SATA-SSD, und sie muss im kompakten M.2-Format gebaut sein. Solche SSDs sehen aus wie Arbeitsspeicher-Riegel und werden direkt am Mainboard angebracht. So ersparst Du Dir Kabelsalat in der Konsole.

Konkret dient zur Verbindung ein PCI-Express®-Anschluss ("PCIe®") und die SSD muss mit der rasanten 4. Generation kompatibel sein, die PCIe® Gen4x4 genannt wird. So können kompatible SSDs Daten mit der von Sony empfohlenen sequenziellen Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s oder schneller übertragen. Die Samsung 980 PRO Heatsink schafft sogar bis zu 7.000 MB/s, Du musst Dir also keine Sorgen über Ladezeiten machen. Sie ist damit ungefähr doppelt so schnell wie ein PCIe®-Speicher der dritten Generation und 12,7 Mal schneller als eine SATA-SSD.

Die PS5-Spielekonsole kann NVMe™-SSDs mit Speichergrößen zwischen 250 GB und 4 TB lesen. Die Samsung 980 PRO mit Kühlkörper ist in den Größen 1 TB und 2 TB erhältlich, passt also wunderbar zu den offiziellen Voraussetzungen. Bereits das 1 TB große Modell sorgt für mehr als doppelten Speicher in Deiner PS5.

Die SSD muss außerdem gut gekühlt werden, damit sie stets mit hohem Tempo Daten schaufeln kann. Die Samsung 980 PRO hat sogar ohne Kühlkörper bereits einige Vorkehrungen, um eine Überhitzung zu vermeiden, darunter eine Nickelbeschichtung für die Kühlung des Controller-Chips und einen Heat Spreader für die Hitzeverteilung an der Unterseite. Sony geht einen Schritt weiter und empfiehlt für die PS5-SSDs einen großen Kühlkörper, auch "Heatsink" genannt. Darum bietet Samsung die 980 PRO mit einem solchen Kühlkörper an, wodurch die SSD ab Werk für den unkomplizierten Einbau in die Konsole geeignet ist.

Das sind die Vorteile des Kühlkörpers der Samsung 980 PRO Heatsink

Die 980 PRO Heatsink ist selbst den Anforderungen von stundenlangem High-End-Gaming spielend gewachsen. Der Kühlkörper sorgt auch bei hoher und andauernder Belastung für niedrige Temperaturen und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Daher bleibt das sogenannte "Throttling", die Leistungsreduktion durch Hitzeentwicklung, auf geringem Niveau, denn die Wärme wird über den Heatsink vom Speicher abgeleitet.

Samsung ist von der Qualität der 980 PRO Heatsink überzeugt und bietet daher eine eingeschränkte Herstellergarantie von fünf Jahren oder bis zu 1.200 TBW (Terabytes Written) beim 2-TB-Modell – ein Wert, den Konsumenten kaum je erreichen. Du brauchst Dir also keine Sorgen um einen Verlust Deiner Daten zu machen.

Samsung 980 PRO Heatsink jetzt günstig wie nie kaufen

