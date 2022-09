PS5-Zubehör: Damit holst Du noch mehr aus der Konsole raus

Die PlayStation 5 wird erst mit dem passenden Zubehör zur perfekten Spielekonsole. Wir stellen Dir tolles PS5-Zubehör vor, mit dem sich das volle Potenzial der Konsole entfaltet.

DualSense & Pro-Controller für jeden Geschmack

Das wichtigste Zubehör für die PlayStation 5 ist der Controller. Der DualSense ist im Vergleich zum PS4-Controller DualShock 4 nicht nur größer geworden und hat ein Facelift bekommen. Der DualSense verfügt zudem über neue Features wie haptisches Feedback, adaptive Trigger und ein integriertes Mikrofon. Das sorgt für ein immersives Spieleerlebnis auf Deiner Sony-Konsole. Den DualSense gibt es mittlerweile in zahlreichen Farbvarianten.

Farbvarianten: Weiß, Midnight Black, Cosmic Red, Nova-Pink, Starlight Blue, Purple und Gray Camouflage (ab Oktober 2022)

DualSense Jetzt kaufen

Erst kürzlich kündigte Sony auch einen Pro-Controller für mehr Individualität beim Zocken an. Das Gamepad trägt den Namen DualSense Edge und lässt sich umfangreich anpassen. So kannst Du beim DualSense Edge bestimmte Tasten deaktivieren oder komplett neu belegen. Auch die Empfindlichkeit der Sticks und Trigger lässt sich anpassen und sogar das Austauschen von Stickkappen und Rücktasten. Wann der Pro-Controller für die PS5 erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt.

Pulse-Headset mit 3D-Audio

fullscreen Das kabellose Pulse-Headset von Sony bietet 3D-Audio-Klang und hat zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung. Bild: © Sony Interactive Entertainment 2020

Zu einem perfekten Spieleerlebnis gehört auch ein passendes Headset. Das offizielle Pulse 3D-Wireless-Headset von Sony ist für die PlayStation 5 der perfekte Partner. Es sieht nicht nur schick aus, sondern hat auch eine Menge zu bieten: unter anderem zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung und einen integrierten Akku. Das kabellose Over-Ear-Headset unterstützt außerdem 3D-Audio, das atemberaubende Soundeffekte garantiert. Die optimierten Ohrpolster und ein Kopfbügelband sorgen für einen bequemen Halt.

Pulse-Headset Jetzt kaufen bei

HD-Kamera: Perfekt fürs Streamen

fullscreen Die HD-Kamera nimmt in Full-HD-Auflösung auf. Bild: © Sony Interactive Entertainment 2020

Die offizielle HD-Kamera für die PlayStation 5 ist besonders für Streamer (YouTube und Twitch) interessant. Die HD-Kamera nimmt in Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) auf. Drücke auf Deinem DualSense-Controller die Create-Taste, um Bilder oder Videos aufzunehmen. Dank verschiedener Tools kannst Du bequem den Hintergrund entfernen und Dich prominent im Video zur Geltung bringen –beispielsweise in einem Bild-im-Bild-Modus. Der integrierte Standfuß lässt sich außerdem verstellen, damit die Kamera den optimalen Halt auf Deinem TV-Gerät hat.

Sony-HD-Kamera Jetzt kaufen bei

Trust GXT 258W: Mikrofon mit 4-in-1-Funktion

fullscreen Das Trust GXT 258W bietet vier Aufnahmemodi. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Zu einem optimalen Streaming-Equipment gehört neben einer guten Kamera auch ein gutes Mikrofon. Immerhin muss Deine Stimme beim Streamen präsent und klar rüberkommen. Das Trust GXT 258W ist ein 4-in-1-Mikrofon und mit der PS5 via USB-C kompatibel. Es bietet klangvolle Aufnahmen und eine LED-Beleuchtung in fünf Farben. Die vier Aufnahmemodi können über die "Mode"-Taste ausgewählt werden. Folgende Aufnahmemodi gibt es:

Kardioid: für klare Aufnahmen ohne Hintergrundgeräusche (ideal für eine Person)

Bidirektional: für Aufnahmen von Duetten oder Interviews

Stereo: für Aufnahmen in Stereoqualität

Omnidirektional: für Aufnahmen, bei denen alle Umgebungsgeräusche erfasst werden sollen (Gruppen-Podcast)

Trust GXT 258W Jetzt kaufen bei

DualSense-Ladestation: Nie wieder leere Akkus

fullscreen Mit der DualSense-Ladestation geht Deinen Controllern nicht so schnell der Strom aus. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Die Ladestation kann bis zu zwei Controller gleichzeitig aufladen. Du schmeißt Deine PS5 an, willst loszocken und die Controller sind leer? Mit passenden Ladestationen sind Deine Controller immer mit genügend Akku versorgt. Die offizielle DualSense-Ladestation von Sony wird per USB-C mit der PS5 verbunden. Praktisch ist sie vor allem, wenn Du zwei Controller besitzt. Während Du zockst, kann der andere Controller aufgeladen werden.

DualSense-Ladestation Jetzt kaufen bei

HDMI-Kabel: Für 4K- und 8K-Auflösung

fullscreen Das HDMI-Kabel von Snakebyte ist zwei Meter lang. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Damit die PlayStation 5 ihre volle Grafikpracht präsentieren kann, benötigst Du einen entsprechenden Monitor oder Fernseher. Damit das Signal dort ankommt, ist ein HDMI-Kabel für die Bild- und Tonübertragung essenziell. Mit dem zwei Meter langen HDMI 2.1-Kabel von Snakebyte kommst Du in den Genuss von 4K- und sogar 8K-Inhalten. Perfekts für Gaming und Filmabende.

HDMI 2.1-Kabel Jetzt kaufen bei

PS5-Medienfernbedienung: Netflix, Disney+ und Co. auf Knopfdruck

fullscreen Mit der Fernbedienung kannst Du Filme und Serien bequem vor- und zurückspulen. Bild: © Twitter/PlayStation 2020

Die PlayStation 5 ist eine Spiele- und Multimediakonsole. Dank der offiziellen Medienfernbedienung von Sony hast Du Apps wie Netflix, Disney+ und YouTube auf Knopfdruck bereit. Mit der Bluetooth-Fernbedienung kannst Du diese Apps selbst dann starten, wenn Deine PS5 ausgeschaltet ist. Außerdem kannst Du mit der Fernbedienung die Konsole bedienen und bei Filmen und Serien die Inhalte starten, pausieren sowie vor- und zurückspulen.

PS5-Medienfernbedienung Jetzt kaufen bei

Wandhalterung: Die PS5 perfekt in Szene setzen

Die PS5 ist so konzipiert worden, dass Du sie hinstellen oder hinlegen kannst – ganz wie Du magst. Mit der passenden Wandhalterung kannst Du die Spielekonsole aber noch besser in Szene setzen. Ein praktischer Nebeneffekt: noch mehr Platz für andere Geräte oder Spiele und Filme. Die Wandhalterung von Floating Grip sorgt dafür, dass Deine PS5 dank Seilaufhängungssystem sicher, stabil und vor allem stilvoll an der Wand hängt.

PS5-Wandhalterung Jetzt kaufen bei