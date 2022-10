Radiator-Heizkörper: Empfehlenswerte Modelle im Vergleich

Bringe Deine Heizung dorthin, wo Du Wärme benötigst: Elektrisch betriebene Radiatoren sind mobil und unkompliziert einsetzbar.

Von Sven Wernicke

Ob Hobbyraum, Gäste-WC, Garage, Ferienwohnung oder die Hütte im Kleingarten – einen Radiator kannst Du an vielen Orten gebrauchen. Die Geräte haben Rollen oder Tragegriffe und lassen sich flexibel platzieren. Es gibt besonders kompakte Modelle für den sporadischen Einsatz in kleinen Räumen.

De'Longhi TRNS 050.M: Sehr kompakter Radiator

fullscreen Der TRNS 050.M von De'Longhi ist perfekt zum Aufheizen kleinerer Räume geeignet. Bild: © De 2022

Der TRNS 050.M von De‘Longhi eignet sich für Räume bis 15 Quadratmeter. Er verfügt über fünf Heizrippen und ein integriertes Thermostat. Zwei Tragegriffe erleichtern die Platzierung und den Transport.

Die maximale Heizleistung beträgt 500 Watt bei Maßen von 173 x 340 x 385 Millimetern (Breite x Höhe x Tiefe) und einem Gewicht von etwas über 5 Kilogramm. Obwohl der TRNS 050.M sehr kompakt ist, verfügt er über eine große Heizfläche. So kann sich die Wärme schnell im Raum verteilen.

De‘Longhi TRNS 050.M Jetzt kaufen bei

Black+Decker BXRA2000E: Mit halber oder voller Kraft

fullscreen Der BXRA2000E von Black+Decker wirkt mit seinem matt-schwarzen Farbton besonders edel. Bild: © Black+Decker 2022

Die Heizleistung des BXRA2000E von Black+Decker lässt sich per Kippschalter halbieren, das integrierte Thermostat erlaubt eine präzise Einstellung der gewünschten Temperatur.

Die 2.000 Watt Heizleistung verteilen sich auf elf Heizelemente. Eine automatische Sicherheitsabschaltung und ein Überhitzungsschutz sorgen für einen sicheren Betrieb. Auffällig ist die matt-schwarze Farbe des Radiators.

Black+Decker BXRA2000E Jetzt kaufen bei

Blaupunkt HOR801: Ungewöhnlich attraktiver Öl-Radiator

fullscreen Der HOR801 von Blaupunkt bietet eine Leistung von 2.500 Watt. Bild: © Blaupunkt 2022

Können Radiator-Heizkörper auch schick aussehen? Der HOR801 von Blaupunkt beweist das. Die blauen Seitenflächen sind aber nicht reines Dekoelement, dahinter verbergen sich spezielle Lufttunnel. Diese verstärken den Konvektionseffekt, bei dem kalte Raumluft angezogen und erwärmt abgegeben wird, und verbessern so die Wärmeableitung.

Das Zehn-Rippen-Gerät mit seinen 2.500 Watt erwärmt Räume bis 25 Quadratmeter. Praktisch ist das LC-Display, an dem Du alle Einstellungen vornimmst, das elektronische Thermostat oder den Timer anpasst. Zusätzlich gehört eine Fernbedienung zum Lieferumfang.

Blaupunkt HOR801 Jetzt kaufen bei

Kesser 19912: Radiator-Heizgerät mit App-Steuerung

fullscreen Praktisch: Den Kesser 19912 kannst Du mit Deinem Smartphone fernsteuern. Bild: © Kesser 2022

Den Kesser 19912 steuerst Du via Fernbedienung oder Thermostat – per App für das Smartphone oder Tablet kannst Du den Radiator ins Smart Home einbinden und auch über das Internet bedienen.

Besondere Luftkanäle sorgen dafür, dass der Radiator von Kesser die Wärme besonders schnell verteilt. Auch hier wird der Konvektionseffekt verstärkt. In vier Stufen bis 2.500 Watt stellst Du die gewünschte Temperatur ein. Bei Bedarf nutzt Du den Eco-Modus, bei dem sich der Heizkörper nach dem Erreichen einer gewählten Temperatur ausschaltet.

Kesser 19912 Jetzt kaufen bei

Fakir RF-11 Turbo Plus: Radiator mit Heizgebläse

fullscreen Ein zusätzliches Gebläse soll beim RF-11 Turbo Plus für eine bessere Verteilung der Wärme sorgen. Bild: © Fakir 2022

Der RF-11 Turbo Plus von Fakir ist mit seinen 2.900 Watt und elf Rippen ein sehr leistungsstarker Radiator-Heizkörper. Die Heizleistung lässt sich in vier Stufen einstellen. Der RF-11 Turbo Plus verfügt über ein zusätzliches Heizgebläse, das die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt.

Optional dient das Gerät auch als Luftbefeuchter und zum Trocknen von kleineren Textilien wie Waschlappen und Handtücher. Ein entsprechender Aufsatz gehört zum Lieferumfang.

Fakir RF-11 Turbo Plus Jetzt kaufen bei

Was ist ein Radiator-Heizkörper?

Radiatoren sind bewegliche, elektrisch betriebene Heizkörper, die mit Öl gefüllt sind. Das erhitzte Öl gibt seine Wärme über sogenannte Rippen ab. Die Rippen-Bauweise sorgt für eine größere Heizfläche, wodurch der Wirkungsgrad beim Heizen erhöht wird.

Für Allergiker wichtig zu wissen: Im Vergleich zu Konvektoren wirbeln Radiatoren wenig Staub auf.

Was Du beim Kauf einer Radiator-Heizkörpers beachten solltest

Radiatoren eignen sich als Zusatzheizung sowie für den sporadischen Einsatz als alleinige Wärmequelle in kleineren bis mittleren Räumen, in denen keine herkömmlichen Heizköper vorhanden sind. Die elektrisch betriebenen Geräte sind nicht für den Dauerbetrieb als alleinige Heizung gedacht.

Beim Kauf eines Radiators solltest Du folgende Aspekte beachten:

Sicherheit: Das Gerät sollte einen Überhitzungsschutz und eine automatische Sicherheitsabschaltung besitzen.

Weitere Funktionen: Radiatoren besitzen ein Thermostat zum Einstellen der Temperatur. Ein praktisches Zusatzfeature, über das aktuelle Modelle zumeist verfügen, ist eine Zeitschaltuhr zur Programmierung.

Gebläse: Geräte mit Gebläse leiten die Wärme schneller in den Raum und verteilen sie besser, die gewünschte Raumtemperatur ist schneller erreicht. Radiator-Heizkörper ohne Gebläse benötigen dagegen eine Aufheizphase und geben die Wärme zu Beginn langsamer ab.