Red Bull Superiocity: Das Gaming-Duell des Jahres [+Gewinnspiel]

Das Gaming-Battle Red Bull Superiocity geht in die nächste Runde! Am 26. November 2022 treten erneut Berlin und Köln im Städteduell gegeneinander an – dieses Mal im Battle-Royale-Shooter "Fortnite". Mit dabei: die beiden Twitch-Streamer Papaplatte und Gnu. Nimm an unserem Gewinnspiel teil und sei live bei dem eSport-Event dabei!

Wer sichert sich den Titel "Deutschlands Gaming-Hauptstadt"? Im Rahmen des Red Bull Superiocity treffen am 26. November wieder zwei Teams mit je 200 Spielern aus Köln und Berlin aufeinander. Gezockt wird in unterschiedlichen Modi bei "Fortnite". Prominente Unterstützung gibt's von den beiden Twitch-Streamern und Team-Anführern Papaplatte (für Köln) und Gnu (für Berlin). Nach der Niederlage im vergangenen Jahr ist Berlin auf Revanche aus. Das verspricht ein packendes eSport-Event zu werden!

Das Spielprinzip und Twitch-Livestream

Während im vergangenen Jahr noch "PUBG" gezockt wurde, duellieren sich jetzt beide Städte auf einer eigens für das Event erstellten "Fortnite"-Map. Gespielt wird im K.O.-Prinzip an zwei Standorten: Papaplatte und sein Team sind in Köln im SATURN Xperion vor Ort, Gnu und ihr Team sitzen im LVL World of Gaming Berlin. Das Team, das nach acht Runden in verschiedenen Modi vorn liegt, darf sich "Deutschlands Gaming-Hauptstadt 2022" nennen.

Wer nicht live dabei ist, kann das Gaming-Battle auch auf dem Twitch-Kanal "Red Bull Zockt 100" verfolgen. Gleichzeitig streamen Papaplatte und Gnu auch auf ihren eigenen Twitch-Kanälen.

Wann: 26.11.2022

Wo: LVL Berlin und Xperion Köln

Worum geht es: Berlin vs. Köln im großen "Fortnite"-Duell

Großes Gewinnspiel: 4 x 2 Tickets zu gewinnen

fullscreen Red Bull Superiocity lädt zum "Fortnite"-Duell ein. Bild: © Red Bull 2022

Du möchtest Dir das Gaming-Städteduell des Jahres nicht entgehen lassen? Mit etwas Glück bist Du live dabei und wirst Teil des Teams! SATURN verlost 4 x 2 Tickets für eine Teilnahme-Runde in Köln. Damit kannst Du in einer Runde mit Papaplatte an den Start gehen. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findest Du unter: xperion-saturn.de/superiocity/. Jetzt mitmachen!