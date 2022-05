Samsung Galaxy Book2 Pro & Pro 360 mit Intel Evo: Optimal vernetzt

Das Samsung Galaxy Book2 Pro und Galaxy Book2 Pro 360 sind ultramobile Notebooks mit der neuesten Intel-Technologie. Selten waren so viel Leistung und Flexibilität in einem derart kompakten Gerät vereint.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit Intel und Samsung.

Viel Power in möglichst kompakter Form: Dieser Challenge hat sich Samsung mit seinen neuen Laptops Galaxy Book2 Pro und Galaxy Book2 Pro 360 erfolgreich gestellt. Die beiden Notebooks gehören zu den schlanksten und leichtesten Geräten ihrer Klasse, punkten dennoch mit toller Leistung und vielen praktischen Features.

Neue Samsung Galaxy Book2 Modelle Jetzt kaufen bei

Samsung Galaxy Book2 Pro: Leichtgewicht mit viel Power

fullscreen Das AMOLED-Display des Galaxy Book2 Pro bietet hohe Kontraste. Bild: © Samsung 2022

Das Galaxy Book2 Pro ist ein klassischer Laptop, den Samsung mit Displaydiagonalen von 13,3 und 15,6 Zoll anbietet. In beiden Fällen bekommst Du ein enorm kontraststarkes und blickwinkelstabiles AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln.

Mit einer Dicke von gerade einmal 11,2 Millimetern bei dem 13-Zoll-Modell und 11,7 Millimetern bei der Version mit 15 Zoll fallen die neuen Galaxy Books außerdem sehr schlank aus. Zudem gehören beide Gerät mit einem Gewicht von nur 870 beziehungsweise 1.110 Gramm zu den leichtesten Laptops in ihren Größenklassen. Sie eignen sich dadurch hervorragend für den mobilen Einsatz und das Pendeln zwischen Homeoffice und Büro.

fullscreen Das Galaxy Book2 Pro ist besonders leicht und schlank. Bild: © Samsung 2022

Trotz der kompakten Bauform verfügt das Galaxy Book2 Pro über gute Anschlussmöglichkeiten: Neben einem klassischen USB-A-Port und einem USB-C-Anschluss gibt es Thunderbolt 4, HDMI, einen Kopfhöreranschluss und einen Steckplatz für microSD-Karten.

Neue Samsung Galaxy Book2 Modelle Jetzt kaufen bei

Samsung Galaxy Book2 Pro 360: Hybrid mit S Pen

fullscreen Das Galaxy Book2 Pro 360 ist ein Convertible mit S Pen. Bild: © Samsung 2022

Das Galaxy Book2 Pro 360 bekommst Du ebenfalls in Displaygrößen von 13,3 und 15,6 Zoll, Samsung setzt auch hier auf AMOLED-Displays mit Full-HD-Auflösung. Der große Unterschied zum Galaxy Book2 Pro ist, dass es sich um Touchscreens handelt. Sie lassen sich über ein flexibles Scharnier um bis zu 360 Grad umklappen, so verwandelst Du den Laptop im Handumdrehen in ein großes Tablet. Hinzu kommt der S Pen, der sich dank mehr als 4.000 Druckstufen sowohl für kreatives als auch für technisches Zeichnen eignet. Das Beste: Der Stift ist im Lieferumfang schon enthalten.

Trotz seines hybriden Designs ist das Galaxy Book2 Pro 360 ebenfalls ein schlankes Leichtgewicht. Mit einer Dicke von 11,5 Millimetern und einem Gewicht von 1.040 Gramm bei der 13-Zoll-Ausführung und 11,9 Millimetern und 1.410 Gramm beim 15-Zoller ist auch das Hybrid-Modell perfekt für unterwegs geeignet.

An Anschlüssen bietet Samsung hier zweimal USB-C 3.2 Gen1, einmal Thunderbolt 4 sowie einen Klinkenanschluss und einen microSD-Kartenleser.

Neue Samsung Galaxy Book2 Modelle Jetzt kaufen bei

fullscreen Der S Pen beherrscht mehr als 4.000 Druckstufen. Bild: © Samsung 2022

Intel Evo garantiert eine tolle Performance

Das Galaxy Book2 Pro und das Galaxy Book2 Pro 360 erfüllen die technischen Anforderungen für die Intel-Evo-Zertifizierung. Dafür muss ein Laptop hohen Ansprüchen an Leistung, Hardware-Features und Laufzeit gerecht werden. Die neuen Galaxy Books schaffen dies unter anderem dank der verbauten Intel-Prozessoren der 12. Generation. Beide Laptops werden wahlweise mit einem Intel Core i5-1240P oder Core i7-1260P angeboten, wobei sich der i7 vor allem durch seine höhere Taktung vom i5 abhebt. Für Grafikpower sorgt die prozessoreigene Grafikeinheit Intel Iris Xe.

fullscreen Die Intel-Evo-Zertifizierung garantiert gute Leistung und hohe Laufzeiten. Bild: © Intel 2020

Eine starke Performance ist auch bei WLAN-Verbindungen garantiert. Galaxy Book2 Pro und Galaxy Book2 Pro 360 unterstützen dank Intel das neueste WLAN-Protokoll Wi-Fi 6e, das in Kombination mit einem kompatiblen Router die Nutzung des störungsfreien und schnellen 6-GHz-Frenquenzbands ermöglicht. Das Galaxy Book2 Pro gibt es optional sogar als 5G-Modell.

Die Zertifizierung mit Intel Evo macht sich darüber hinaus bei der Akkulaufzeit bemerkbar. Samsung verspricht für alle Modelle in sämtlichen Ausführungen Laufzeiten von bis zu 21 Stunden. Für Videocalls gibt es neben hochauflösenden Full-HD-Webcams den von Samsung entwickelten Studio-Modus mit optionalen Bildoptimierungen. Auto-Framing etwa sorgt dafür, dass Dein Gesicht bei Videochats immer im Fokus bleibt.

Integriert in das Samsung-Ökosystem

Das Galaxy Book2 Pro und Galaxy Book2 Pro 360 sind zudem bestens in Samsungs Galaxy-Ökosystem integriert. Das bedeutet, dass die Laptops nahtlos mit anderen Samsung-Geräten zusammenarbeiten.

fullscreen Inhalte lassen sich per Quick Share von einem Samsung-Smartphone teilen. Bild: © Samsung 2022

Ein Beispiel dafür ist die Quick-Share-Funktion, mit der Du Inhalte per Wi-Fi-Direct-Technologie im Handumdrehen völlig kabellos von einem Galaxy-Smartphone oder -Tablet auf die Notebooks übertragen kannst. Auch vom Smartphone bekannte Apps wie Samsung Notes lassen sich auf den Galaxy Books nutzen. Die Notizen werden automatisch gespeichert und auf allen Geräten mit dem gleichen Samsung-Account synchronisiert.

Aktuelle Samsung-Tablets der Galaxy-Tab-S7- oder Galaxy-Tab-S8-Serie lassen sich zudem kabellos als externes Display für das Galaxy Book2 Pro oder Galaxy Book2 Pro 360 verwenden. Die dafür notwendige App Second Screen ist ab Werk auf den Laptops installiert.

Geschützte Privatsphäre

Auch beim Thema Sicherheit geben sich das Galaxy Book2 Pro und das Galaxy Book2 Pro 360 keine Blöße. Beide erfüllen die von Microsoft ausgegebenen Anforderungen eines sogenannten Secured-Core-PCs. Neben Hardware- und Firmwareschutz über das Trusted Platform Module (TPM) 2.0 bieten solche Geräte einen zusätzlichen Software- und Identitätsschutz: Persönliche Daten wie IDs, Passwörter und Fingerabdrücke werden an einem separaten Speicherort isoliert.

Fazit: Leistungsstark, gut vernetzt und extrem kompakt

Das Galaxy Book2 Pro und Galaxy Book2 Pro 360 sind für alle User ideal, die sich einen schicken und schlanken Laptop wünschen, der den Herausforderungen sowohl des privaten als auch beruflichen Alltags gewachsen ist. Dank moderner Intel-Prozessoren und Intel-Evo-Zertifizierung sind ein hohes Arbeitstempo, die blitzschnelle Einsatzbereitschaft und eine lange Akkulaufzeit garantiert.

fullscreen Das Samsung Galaxy Book2 Pro 360 ist auch dank des S Pen besonders flexibel. Bild: © Samsung 2022

Praktisch ist ebenso die nahtlose Zusammenarbeit mit anderen Samsung-Geräten über die verschiedenen Dienste des Herstellers. Das erleichtert Dir das geräteübergreifende Arbeiten deutlich. Das Galaxy Book2 Pro 360 lässt sich dank Touchscreen und dem um 360 Grad klappbaren Display auch als Tablet nutzen – sogar zum Zeichnen.