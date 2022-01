Samsung plant, seine Smartphones der Galaxy-S22-Reihe Anfang Februar vorzustellen. In den vergangenen Wochen sind schon einige Details zu den Geräten durchgesickert.

Während Samsung gerade das Galaxy S21 FE launcht, steht die neue Galaxy-S22-Reihe ebenfalls schon in den Startlöchern. Die Smartphones könnten sogar schon am 8. Februar offiziell vorgestellt werden, wie das koreanische Magazin Digital Daily berichtet (via Engadget). Ein Sprecher des Unternehmens äußerte sich gegenüber der Seite so: "Wir können bestätigen, dass das Event am 8. Februar stattfinden wird und planen, die Einladungen dafür Ende Januar zu verschicken."

Neuer Exynos-Chip mit AMD-Grafik

Im Rahmen des "Unpacked"-Events wird Samsung aller Voraussicht nach die Modelle Galaxy S22, Galaxy S22 Plus und Galaxy S22 Ultra vorstellen. Über die Smartphones ist bekannt, dass diese sehr wahrscheinlich mit dem neuen Samsung-Chip Exynos 2200 ausgestattet sein werden, der erstmals eine Grafikeinheit von AMD besitzt. In den USA wird der Hersteller die Geräte hingegen mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ausstatten.

Galaxy S22 Ultra mit beeindruckendem Kamera-Setup

Das Galaxy S22 Ultra soll zudem stark an die Geräte der mittlerweile eingestellten Note-Reihe erinnern und mit einem S Pen ausgeliefert werden, der sich auch im Gehäuse des Smartphones verstauen lässt. Außerdem soll das Gerät über eine sogenannte "Super Clear Lens" verfügen, was bedeutet, dass die Kameralinsen mit einem Spezialglas vom Hersteller Corning geschützt sein sollen. Neben einem 108-Megapixel Hauptsensor soll das Gerät über eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Optik sowie über gleich zwei Zoom-Objektive mit dreifacher und zehnfacher Vergrößerung verfügen.

Näher Details – auch zu den beiden anderen Galaxy-S22-Modellen – wird Samsung voraussichtlich am 8. Februar präsentieren. Auch die Preise wird der Hersteller dann wahrscheinlich verraten.