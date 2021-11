Samsung Galaxy S22 Ultra: Geleakte Fotos zeigen Prototyp

Nach mehreren geleakten CAD-Rendern sind nun die ersten Fotos eines echten Samsung Galaxy S22 Ultra aufgetaucht. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um einen Prototyp des Samsung-Flaggschiffs. Neben der Rück- und Vorderseite des Smartphones ist auf den Bildern auch ein S-Pen zu sehen.

Die Fotos vom vermeintlichen Prototyp des Galaxy S22 Ultra hat der bekannte Leaker Jon Prosser auf der Webseite Frontpage Tech veröffentlicht. Optisch erinnert das gezeigte Smartphone an die letzten Modelle der Galaxy-Note-Reihe aus dem Jahr 2020. Und der Prototyp teilt noch ein weiteres Merkmal mit der wahrscheinlich einstellten Note-Serie: Er verfügt über einen S-Pen, der direkt im Gehäuse unterkommt.

fullscreen Die Displayränder des vermeintlichen Prototypen des Galaxy S22 Ultra sind gewölbt. Bild: © Frontpage Tech 2021 fullscreen Anscheinend wird auch das Galaxy S22 Ultra wieder Samsungs S-Pen unterstützen. Bild: © Frontpage Tech 2021 fullscreen Der Prototyp des Galaxy S22 Ultra zeigt eine separate Anordnung der unterschiedlichen Kameras. Bild: © Frontpage Tech 2021

Galaxy S22 Ultra verzichtet wohl auf ein geschlossenes Kameramodul

Das Foto von der Vorderseite des Geräts zeigt ein gewölbtes Display, das beinahe nahtlos in die Seitenränder übergeht. Der obere und untere Rand sind im Gegensatz dazu recht kantig geschnitten. Die Selfie-Kamera kommt in einem Loch in der oberen Mitte des Displays unter.

Die Kameras auf der Rückseite sind nicht wie gewohnt in einem geschlossenen Kameramodul untergebracht. Stattdessen sind die Sensoren jeweils separat untereinander in zwei Spalten angeordnet. Neue Infos zu den Merkmalen der Kameras gibt es aktuell nicht. Gerüchten zufolge soll das Galaxy S22 Ultra eine 108-Megapixel-Hauptkamera, 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, 10-Megapixel-Teleobjektiv mit 3-fachem Zoom und ein 10-Megapixel-Teleobjektiv mit 10-fachem Zoom besitzen.

Vermutlich stellt Samsung die Galaxy S22-Reihe im Februar 2022 offiziell vor.