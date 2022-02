Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Das Riesentablet mit S Pen ist offiziell

Samsungs hat sein 14,6 Zoll großes Riesentablet Galaxy Tab S8 Ultra vorgestellt. Mit einem 120-Hertz-AMOLED-Display, S Pen und Snapdragon 8 Gen 1 packt das Tablet alles in sein Aluminiumgehäuse, was gerade technisch geht. Das hat allerdings seinen Preis.

Mit dem Galaxy Tab S8 Ultra möchte Samsung Apples iPad Pro herausfordern. Der 14,6 Zoll große Bildschirm im 16:10-Format mit einer Auflösung von 2.960 x 1.848 Pixeln übertrifft den 12,9-Zoll-Screen des großen iPad Pro-Modells in seinen Dimensionen. Samsungs AMOLED-Technologie und Apples Mini-LEDs haben verschiedene Vorzüge, so bietet AMOLED eine pixelgenaue Beleuchtung, doch Mini-LED strahlt heller. Die Bildwiederholrate von 120 Hertz sorgt bei beiden Tablet-Flaggschiffen für geschmeidige und scharfe Bewegungen, etwa beim Scrollen durch Websites.

Starke Kamera-Ausstattung

Kurioserweise hat Samsungs Tablet wie das aktuelle iPhone eine "Notch", eine Kerbe im Display. Darin kommen eine Weitwinkel- und eine Ultraweitwinkelkamera für Videochats unter, beide mit einer 12-Megapixel-Auflösung. Auf der Rückseite sind eine 13-Megapixel-Hauptkamera und eine Ultraweitwinkellinse mit 6-Megapixel-Auflösung verbaut, wobei das dieselben Modelle sind wie bei den günstigeren Tablets Galaxy Tab S8 und beim S8+.

Mit 11.200-mAh-Akku und vier Lautsprechern

Als Prozessor kommt der Flaggschiff-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz. Der Akku fasst 11.200 mAh und lässt sich mit einem 45-Watt-Netzteil über den USB-C Gen 1-Anschluss schnell aufladen. Wer außerdem einen Laptop der Samsung-Marke Galaxy Book sein Eigen nennt, kann das Tablet als externen Monitor einsetzen. Ferner sind der Fingerabdrucksensor im Display, die drei Mikrofone für gute Sprachverständlichkeit und die vier AKG-getunten Lautsprecher eine Erwähnung wert. Die Konnektivität liegt mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 auf dem neuesten Stand. Dem Prozessor helfen 12 GB Arbeitsspeicher für flüssiges Multitasking.

Funktioniert als Laptop-Ersatz

fullscreen Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Bild: © Samsung 2022

Der mitgelieferte Eingabestift S Pen hat nun eine geringere Latenz als vorherige Exemplare, mit 2,6 Millisekunden dürfte sich das Zeichnen authentischer anfühlen. Als Betriebssystem kommt ein von Samsung angepasstes Android 12 zum Einsatz, außerdem wird der Desktop-Modus DeX wieder geboten. Dank Multi-Windows-Ansicht können alternativ mehrere Android-Apps nebeneinander dargestellt werden. Eine optionale Tastaturhülle mit großem Trackpad macht das Galaxy S8 Ultra zum Laptop-Ersatz.

Aktuell mit Gratis-Tastaturhülle

Das Galaxy Tab S8 Ultra ist bereits erhältlich. Aktuell gibt es bei SATURN ein Samsung Book Cover Keyboard, also die offizielle Tastaturhülle, gratis dazu. Mit 256 GB Speicher ist das Galaxy Tab S8 Ultra in der Wi-Fi-Version für 1.249 Euro zu haben, die 5G-Variante gibt es für 1.399 Euro. Davon abgesehen bietet Samsung das Tablet mit 128 GB Speicher ab 1.149 Euro (Wi-Fi) beziehungsweise 1.299 Euro (5G) und mit 512 GB Speicher für 1.449 Euro (Wi-Fi) beziehungsweise 1.599 Euro (5G) an.