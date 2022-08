Samsung Galaxy Unpacked 2022: Alle Neuheiten im Überblick

Wie gewohnt präsentierte Samsung auch in diesem Jahr auf dem Galaxy-Unpacked-Event spannende neue Smartphones und Gadgets. Neben den beiden heiß erwarteten Foldables Galaxy Z Fold4 und Galaxy Z Flip4 enthüllte Samsung die Galaxy Watch5, Watch5 Pro sowie die Buds2 Pro.

Samsung Galaxy Z Fold4: Multitasking leicht gemacht

fullscreen Die neuen Samsung-Foldables bieten einige Upgrades. Bild: © Samsung 2022

Im Vergleich zur Hardware-Ausstattung des Vorgängers hat sich beim Galaxy Z Fold4 wenig verändert. Statt eines Snapdragon 888 sorgt jetzt der aktuelle Snapdragon 8+ Gen 1 für Rechenleistung. Weiterhin hat Samsung die 12-Megapixel-Hauptkamera des Z Fold3 durch eine 50-Megapixel-Kamera ersetzt. Allerdings bietet das Galaxy Z Fold4 deutlich mehr Funktionen und Möglichkeiten zum Multitasking.

Samsung bezeichnet das Foldable als "PC für die Hosentasche", mit dem Multitasking so einfach wie nie zuvor funktionieren soll. Über eine neue Taskbar werden Nutzer schnell zwischen bevorzugten und zuletzt geöffneten Apps wechseln können. Anwendungen können unkompliziert vom Vollbildmodus zu Pop-Up-Fenstern werden und das Aufteilen des Bildschirms in zwei Hälften für effizienteres Multitasking ist noch einfacher. Android 12L, eine spezielle Android-Version für Geräte mit großen Bildschirmen, sorgt dafür, dass die Apps, egal auf welchem Display sie geöffnet sind, das richtige Format haben. Selbstverständlich ist auch das Galaxy Z Fold4 wieder mit dem S Pen kompatibel – allerdings nur mit dem Hauptdisplay.

Zudem hat Samsung noch an der Robustheit des Galaxy Z Fold4 gefeilt. Das empfindliche Display sowie die Rückseite werden mit Gorilla Glass Victus+ geschützt. Das Display soll so um 45 Prozent widerstandfähiger als das des Vorgängers sein. Weiterhin ist das Foldable nach IPX8 wasserresistent.

Technische Daten des Samsung Galaxy Z Fold4

Maße: 155,1 x 67,1 x 15,8 mm (geschlossen), 155,1 x 130,1 x 6,3 mm (geöffnet)

155,1 x 67,1 x 15,8 mm (geschlossen), 155,1 x 130,1 x 6,3 mm (geöffnet) Display (innen): 7,6-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display, 2.176 x 1.812 Pixel, adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hz

7,6-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display, 2.176 x 1.812 Pixel, adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hz Display (außen): 6,2-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display, 2.316 x 904 Pixel, adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hz

6,2-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display, 2.316 x 904 Pixel, adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hz Prozessor: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 Arbeitsspeicher: 12 GB

12 GB Interner Speicher: 256 GB, 512 GB oder 1 TB

256 GB, 512 GB oder 1 TB Rückkameras: 50-MP-Weitwinkel mit OIS, 12-MP-Ultraweitwinkel mit 123-Grad-Blickwinkel, 10-MP-Teleobjektiv mit OIS und 30x Space Zoom (beinhaltet digitalen Zoom)

50-MP-Weitwinkel mit OIS, 12-MP-Ultraweitwinkel mit 123-Grad-Blickwinkel, 10-MP-Teleobjektiv mit OIS und 30x Space Zoom (beinhaltet digitalen Zoom) Frontkameras: 10-MP-Weitwinkel (außen), 4-MP-Weitwinkel (innen, Unter-Display-Kamera)

10-MP-Weitwinkel (außen), 4-MP-Weitwinkel (innen, Unter-Display-Kamera) Akku: 4.400 mAh (Schnellladen: 25 Watt, induktives Laden: //Leistung nicht bekannt//)

4.400 mAh (Schnellladen: 25 Watt, induktives Laden: //Leistung nicht bekannt//) Betriebssystem: Android 12L mit One UI 4.1.1

Android 12L mit One UI 4.1.1 Preis: 1.799 Euro (12 GB + 256 GB), 1.919 Euro (12 GB + 512 GB), 2.159 Euro (12 GB + 1 TB)

Samsung Galaxy Z Flip4: Fokus auf Individualität, Nutzererfahrung und FlexCam-Modus

fullscreen Das Samsung Galaxy Z Flip4 setzt auf einen starken Snapdragon-Chip. Bild: © Samsung 2022

Auch beim Galaxy Z Flip4 halten sich die Änderungen bei der Hardware in Grenzen. Neu sind der Snapdragon 8+ Gen 1 und der größere Akku, der nun eine Kapazität von 3.700 mAh bietet. Die restliche Hardware bleibt weitestgehend unangetastet. Im Fokus stehen beim Galaxy Z Flip4 Individualität, der FlexCam-Modus im halb aufgeklappten Zustand und "ein völlig anderes mobiles Erlebnis als [bei] Smartphones ohne Klapp-Mechanismus".

Die Möglichkeiten zur Individualisierung des Galaxy Z Flip4 spiegeln sich schon in der Farbauswahl wider. Neben den festen Farbenvarianten Bora Purple, Graphite, Pink Gold und Blue können in der Bespoke Edition des Smartphones auch Farben bei der Vorder- und Rückseite sowie beim Rahmen kombiniert werden. So sind mehr als 70 Farbkombinationen möglich. Aber auch das Cover-Display bietet Raum für Individualisierung. Nutzer können sich dort Uhren in verschiedenen Designs anzeigen lassen oder eigene Hintergründe aus Bildern, GIFs und Videos erstellen.

fullscreen Das Galaxy Z Flip4 in der Bespoke-Edition. Bild: © Samsung 2022

Ein großes Highlight beim Galaxy Z Flip4 ist der FlexCam-Modus. Dieser wird aktiviert, wenn das Smartphone teilweise aufgeklappt wird, und ermöglicht freihändige Videos und Gruppen-Selfies aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Der Konzern Meta hat seine Social-Media-Apps Instagram, Facebook und WhatsApp bereits für den FlexCam-Modus optimiert. Zudem hat Samsung die Quick Shot-Funktion verbessert, mit der Aufnahmen direkt über den Cover Screen getätigt werden können. Das kleine Display lässt sich zudem verwenden, um Anrufe zu tätigen, auf Nachrichten zu antworten oder um das Auto zu entriegeln.

Wie das Galaxy Z Fold4 ist auch das Hauptdisplay des Galaxy Z Flip4 mit Gorilla Glass Victus+ geschützt und das Clamshell-Smartphone ist ebenfalls wasserdicht nach IPX8.

Technische Daten des Samsung Galaxy Z Flip4

Maße: 84,9 x 71,9 x 17,1 mm (geschlossen), 165,2 x 71,9 x 6,9 mm (geöffnet)

84,9 x 71,9 x 17,1 mm (geschlossen), 165,2 x 71,9 x 6,9 mm (geöffnet) Display (innen): 6,7-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display, 2.640 x 1.080 Pixel, adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hz

6,7-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display, 2.640 x 1.080 Pixel, adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hz Display (außen): 1,9-Zoll-Super-AMOLED-Display, 260 x 512 Pixel

1,9-Zoll-Super-AMOLED-Display, 260 x 512 Pixel Prozessor: Snapdragon 8+ Gen1

Snapdragon 8+ Gen1 Arbeitsspeicher: 8 GB

8 GB Interner Speicher: 128 GB, 256 GB oder 512 GB

128 GB, 256 GB oder 512 GB Rückkameras: 12-MP-Weitwinkel mit OIS, 12-MP-Ultraweitwinkel mit 123-Grad-Blickwinkel

12-MP-Weitwinkel mit OIS, 12-MP-Ultraweitwinkel mit 123-Grad-Blickwinkel Frontkamera: 10-MP-Weitwinkel

10-MP-Weitwinkel Akku: 3.700 mAh (Schnellladen: 25 Watt, induktives Laden: 10 Watt)

3.700 mAh (Schnellladen: 25 Watt, induktives Laden: 10 Watt) Betriebssystem: Android 12 mit One UI 4.1.1

Android 12 mit One UI 4.1.1 Preis: 1.099 Euro (8 GB + 128 GB), 1.159 Euro (8 GB + 256 GB), 1.279 Euro (8 GB + 512 GB)

Samsung Galaxy Watch5 und Watch 5 Pro: Starke Sensortechnologie für Fitness und Wellness

Auch in diesem August stellt Samsung neben seinen beiden Foldables auch zwei neue Smartwatch-Modelle vor: die Galaxy Watch5 und die Watch5 Pro. Während erstere den Nutzer im Alltag und bei Fitness begleiten soll, will Samsung mit der robusteren Watch5 Pro ambitionierte Sportler und Outdoor-Fans ansprechen.

Beide Smartwatch-Modelle verfügen über einen BioActive Sensor, mit dem sich mehrere Gesundheitswerte auslesen lassen. Dabei kombiniert der Sensor gleich drei unterschiedliche Messdaten: die optische Herzfrequenz, elektrisches Herzsignal und bioelektrische Impedanzanalyse. So kann die Uhr Daten zu Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt und Stresslevel liefern. Blutdruckmessungen und EKG sind ebenfalls möglich.

fullscreen Die Galaxy Watch5 hat einen um 13 Prozent größeren Akku als der Vorgänger. Bild: © Samsung 2022

Zusätzlich dazu können die Galaxy Watch5 und Watch5 Pro auch die Körperzusammensetzung des Nutzers messen und personalisierte Workouts vorschlagen. Schlaf-Tracking wird ebenfalls geboten. Hier werden die Schlafphasen, das Schnarchverhalten und der Sauerstoffgehalt im Blut ausgewertet. Ein personalisiertes Schlaf-Coaching hilft Nutzern, ihren Schlaf zu verbessern.

Beide Modelle verfügen über widerstandsfähiges Saphirglas und eine längere Akkulaufzeit als ihr Vorgänger. Die Watch5 bietet einen um 13 Prozent größeren Akku als die Watch4, bei der Watch5 Pro ist der Akku sogar um 60 Prozent größer. Neben der längeren Akkulaufzeit bietet die Pro-Variante auch noch ein robustes Titangehäuse und ein neues D-Buckle-Sportarmband. Dank des integrierten GPS eignet sich die Watch5 Pro zum Aufzeichnen von Wander- und Laufrouten sowie Radtouren.

Beide Smartwatches sind ab dem 26. August im Handel erhältlich. Die Galaxy Watch5 kostet in der 40-mm-Größe 299 Euro in der Bluetooth-Variante und 349 Euro in der LTE-Version. Die größere 44-mm-Edition kostet 329 Euro beziehungsweise 379 Euro. Die Galaxy Watch5 Pro ist nur mit einem 45-mm-Display verfügbar und kostet 469 Euro in der Bluetooth-Variante und 519 Euro in der LTE-Version.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: Imposanter Sound

Ein neues Paar In-Ear-Kopfhörer wurde mit den Galaxy Buds2 Pro ebenfalls auf dem Galaxy-Unpacked-Event vorgestellt. Die zweite Generation der Buds Pro bietet im Vergleich zum Vorgänger ein kompakteres Design und unterstützt nun Hi-Fi-24bit-Audio, was für mehr Dynamik und einen klareren Sound sorgt. Dank ihres kompakten und ergonomischen Designs eignen sich die Buds2 Pro auch für den Sport. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sorgt für ungestörten Musikgenuss, ein Umgebungsmodus ist auch vorhanden.

Die Akkukapazität der Buds2 Pro liegt bei 61 mAh. Laut Angaben von Samsung soll das für 5 Stunden Musik mit aktiver Geräuschunterdrückung oder 8 Stunden Musik ohne Geräuschunterdrückung reichen. Mit dem Ladecase, das eine zusätzliche Kapazität von 515 mAh bietet, erhöht sich die Laufzeit auf 18 Stunden mit ANC beziehungsweise 29 Stunden ohne das Feature.

Weiterhin bestehen die Galaxy Buds2 Pro zu 90 Prozent aus recycelten Materialen, womit sie besonders umweltfreundlich sind. Der Preis der In-Ear-Kopfhörer liegt bei 229 Euro.