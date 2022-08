Samsung bietet die passende Smartwatch für Deinen Alltag. Wir verraten, welche Features die Samsung Galaxy Watch5 und Watch5 Pro bieten und welche die richtige Smartwatch für Dich ist.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit Samsung.

Samsung Galaxy Watch5 und Watch5 Pro: Die Highlights der Smartwatches

fullscreen Die perfekte Begleitung beim Sport: die Smartwatches der Galaxy Watch5-Serie. Bild: © Samsung 2022

Herzstück der Galaxy Watch5-Serie ist Samsungs BioActive Sensor, der Deine Fitness rund um die Uhr im Blick hat. Der 3-in-1-Sensor misst Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt und Dein Stresslevel.* Der Sensor hat eine größere Oberfläche als in der Samsung Galaxy Watch4, außerdem liegt er noch direkter am Handgelenk an – so kann er Deine Körperfunktionswerte jetzt noch genauer aufzeichnen.

Über 90 verschiedene Fitnessübungen erkennen die neuen Galaxy Watches – Kalorien und Schritte zu zählen war nie einfacher. Neben den ausgeklügelten Fitnessanalysen kann Samsungs neue Smartwatch-Reihe auch Deinen Schlaf analysieren und Dir anhand der Daten Deinen Schlaftyp verraten.**

Das helle AMOLED-Display der Galaxy Watch5-Serie wird erstmals von Saphirglas geschützt – es ist 60 Prozent härter als das Glas im Vorgängermodell, der Galaxy Watch4. Wassersportler freuen sich zudem über den Wasserschutz bis zu einem Druck von 5 ATM. Das heißt, Du kannst mit der Uhr in flachen Gewässern schwimmen gehen.

*Die Messung dient nur für Fitness und Wellnesszwecke. Die Funktion ist nicht zur Erkennung bzw. Diagnose und Behandlung von Erkrankungen oder körperlichen Erfassungen und auch nicht Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder der Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen oder andere medizinische Zwecke gedacht. Wenn Du Dir Sorgen um deine Gesundheit machst, suche einen Arzt auf.

**Die Schlafanalyse (Erfassung von REM-Schlafphasen, Tiefschlafphasen und gesamter Schlafdauer) kann ohne ein weiteres Gerät mit deiner Smartwatch genutzt werden. Um das Schlafprotokoll und Schlafempfehlungen abzurufen oder die Schnarcherkennung zu nutzen, wird ein gekoppeltes Smartphone benötigt.

Samsung Galaxy Watch5: Hilfreiche Alltagsbegleitung

fullscreen Das minimalistische Design der Samsung Galaxy Watch5 passt zu jeder Gelegenheit. Bild: © Samsung 2022

Die Galaxy Watch5 ist der perfekte Begleiter für den Alltag – egal ob auf der Arbeit, beim Shoppen oder im Urlaub beim Sightseeing. Für das nötige Durchhaltevermögen sorgt ein starker Akku, der im Vergleich zum Vorgänger 15 Prozent größer ausfällt. Außerdem kannst Du ihn in nur 30 Minuten auf bis zu 45 Prozent aufladen.

Auch das minimalistische Design weiß zu überzeugen, sodass die Uhr zu jedem Anlass passt. Die kleine 40-mm-Version bekommst Du in den Farben Graphite, Pink Gold und Silver. Die etwas größere 44-mm-Variante ist in den Farben Graphite, Sapphire und Silver zu haben.

Beide Größen sind sowohl als Bluetooth- sowie als LTE-Version erhältlich. Letztere kann zum Beispiel Deine WhatsApp-Nachrichten und SMS ohne Verbindung mit einem Smartphone empfangen.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: Smartwatch für Outdoor-Enthusiasten

fullscreen Mit der Samsung Galaxy Watch5 Pro bist Du perfekt gerüstet für actionreiche Outdoor-Aktivitäten. Bild: © Samsung 2022

Sportler und Outdoor-Fans greifen zur Samsung Galaxy Watch5 Pro. Das Saphirglas der Galaxy Watch5 Pro erhält zusätzlichen Schutz durch ein robustes Titangehäuse mit einer hervorstehenden Lünette. Du musst Dir also bei actionreichen Unternehmungen keine Sorgen um Deine Smartwatch machen.

Das mitgelieferte D-Buckle-Sportarmband sorgt zudem für einen guten und bequemen Halt am Handgelenk. Damit die Galaxy Watch5 Pro auch längere Abenteuer übersteht, verbaut Samsung hier den stärksten Akku der Galaxy Watch-Reihe: Der 590 mAh große Akku ist 60 Prozent leistungsfähiger als der Akku der Galaxy Watch4.

Für Outdoor-Aktivitäten unverzichtbar: das GPS in der Galaxy Watch5 Pro. Mithilfe von Route Workout kann die Smartwatch Deine Wanderrouten aufzeichnen und teilen sowie Wander- und Fahrradrouten anderer Nutzer herunterladen.

Fahrradfahrer werden sich über die integrierten Turn-by-turn-Directions freuen, mit denen Du stets den richtigen Weg zu findest – und zwar ohne auf die Smartwatch schauen zu müssen. Bist Du beim Wandern im Urlaub doch mal vom Weg abgekommen, hilft die Track-back-Funktion, die Dich sicher zurück zum Start der Wanderroute führt.

Die Galaxy Watch5 Pro ist mit einem 45-mm-Display ausgestattet und in den Farben Black Titanium sowie Gray Titanium erhältlich. Wie die Galaxy Watch5 gibt es die Pro-Version ebenfalls als Bluetooth- und LTE-Variante zu kaufen.

One UI Watch4.5: Smarte Oberfläche

fullscreen Mit der neuen Benutzeroberfläche One UI Watch4.5 tippt es sich auf der Galaxy Watch5 noch angenehmer. Bild: © Samsung 2022

Als Betriebssystem setzt Samsung bei der Galaxy Watch5-Serie auf Googles Wear OS. Dadurch bekommst Du Zugriff auf zahlreiche Android-Apps, die sich bequem über das Touchdisplay der Smartwatch steuern lassen. Verfeinert wird das OS mit Samsungs eigener Oberfläche, der One UI Watch4.5. Die neuste Version der One UI erleichtert das Tippen auf dem Display und macht es Dir noch einfacher, Anrufe zu tätigen.

Mithilfe des Google Assistant kannst Du zudem Deine Lieblingssongs abspielen, anstehende Reservierungen anzeigen lassen oder Google direkt Fragen stellen – alles nur mithilfe Deiner Stimme.

Ebenfalls mit an Bord ist Samsungs SmartThings-Plattform, mit der Du all Deine smarten Geräte im Haushalt steuern kannst, etwa Beleuchtung, Klimaanlagen oder den Fernseher.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: Musikalisches Zubehör

fullscreen Toller Sound und hübsches Design: die Samsung Galaxy Buds2 Pro. Bild: © Samsung 2022

Passend zur Galaxy Watch5-Serie erscheinen die Bluetooth-Kopfhörer Samsung Galaxy Buds2 Pro. Sie setzen auf einen tollen 24 bit Hi-Fi-Sound und bieten eine aktive Geräuschunterdrückung. Das heißt: Auch in lauten Umgebungen hast Du Deine Ruhe.

Im Konversationsmodus erkennen die Galaxy Buds2 Pro sogar, wenn Du Dich unterhältst: Sie schalten die Geräuschunterdrückung automatisch aus und verstärken stattdessen die Stimme Deines Gesprächspartners.

Perfekt für Besitzer eines Samsung-Smartphones und einer Galaxy Watch: Die Galaxy Buds2 Pro erkennen, welche Audioquelle Du gerade nutzt, und verbinden sich automatisch mit Deinem Smartphone oder Deiner Smartwatch – langwieriges Tippen in den Einstellungen entfällt.

