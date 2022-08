Samsung Galaxy Z Flip 4 wird in mehr als 70 Farbkombis erhältlich sein

Wie schon das Vorgängermodell wird auch das Samsung Galaxy Z Flip 4 in einer Bespoke Edition erscheinen. Die Sonderedition lässt sich ganz besonders individuell gestalten – mit über 70 verschiedenen Farbkombinationen für das Gehäuse. Auch die Farben für das Galaxy Z Fold 4 und die Galaxy Watch 5 sind mittlerweile bekannt.

Samsungs Bespoke-Programm bietet Dir die Möglichkeit, Dein Galaxy-Smartphone – zumindest äußerlich – nach Deinen Wünschen zu gestalten. Auch beim kommenden Galaxy Z Flip 4 soll es diese Möglichkeit wieder geben. Hier soll die Bespoke Edition sogar eine noch größere Farbauswahl bieten als die Vorgängerversion, die immerhin 49 Farbkombinationen zur Auswahl stellte. Das berichtet Android Central unter Berufung auf einen Reddit-Nutzer, der die Farben bei einer Versicherungsseite entdeckt hatte. Demnach stünden insgesamt 71 Farbkombinationen für das Gehäuse des Foldables zur Wahl.

Die vier Primärfarben, in denen das Galaxy Z Flip 4 regulär erscheinen soll – Grafit, Pink Gold, Lila und Blau – sind bereits vor einer Weile geleakt worden. Kombiniert man diese mit den offenbar für die Sonderedition verfügbaren Farben Grün, Navy, Rot, Gelb und Weiß, ergeben sich in Summe 71 mögliche Farbkombinationen.

In diesen Farben erscheinen Galaxy Z Fold 4 & Galaxy Watch 5

Am 10. August wird Samsung allerdings nicht nur das Galaxy Z Flip 4 vorstellen. Auch das Galaxy Z Fold 4 und die Galaxy Watch 5 sollen an diesem Tag enthüllt werden. Auch hierfür sind die Farben bereits vor dem Launch bekannt. So soll das Samsung-Foldable in den Farben Grau, Hellgold und Schwarz erscheinen. Eine Version in Burgunderrot war ebenfalls im Gespräch, diese taucht allerdings auf der Versicherungsseite, die auch die Farben des Galaxy Z Flip 4 listet, nicht auf.

Die Samsung Galaxy Watch 5 wird offenbar mit 40 oder 44 mm Gehäusedurchmesser und in den Farben Grafit, Silber, Blau und Gold erhältlich sein. Die Pro-Version der Smartwatch hingegen soll ein 45-mm-Gehäuse bekommen und in Schwarz oder Titan angeboten werden.