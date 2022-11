Samsung gibt Gas mit Android-13-Updates: Dann ist Dein Galaxy dran

Das Galaxy S22 hat das Update auf Android 13 bereits im Oktober bekommen. Jetzt arbeitet Samsung daran, die aktualisierte Benutzeroberfläche One UI 5 weiteren Galaxy-Smartphones zur Verfügung zu stellen. Hier findest Du den aktuellen Release-Fahrplan für Deutschland.

Während Samsung-Fans in der Vergangenheit mitunter sehr lange auf Android-Updates warten mussten, ging es im Falle von Android 13 für die Galaxy-S22-Serie ganz flott. Bereits im Oktober hat die Flaggschiffreihe das Update auf die angepasste Samsung-Benutzeroberfläche One UI bekommen – so schnell war der Hersteller mit einem Android-Update bisher nie. Jetzt sollen viele weitere Galaxy-Smartphones nachziehen. Noch in diesem Jahr soll das Update an viele weitere Geräte ausgespielt werden, berichtet SamMobile.

Fehlender Sicherheitspatch weist auf baldiges Android-Update hin

Bereits im November dürften weitere Galaxy-Modelle an der Reihe sein. Denn bislang wurde noch keines der Geräte mit dem Sicherheitspatch für November versorgt. Üblicherweise zählt Samsung zu den ersten Herstellern, die das monatliche Sicherheitsupdate veröffentlichen. Dass dies bislang noch nicht geschehen ist, könnte darauf hindeuten, dass ohnehin bald ein größeres Update für viele Geräte ansteht: die Aktualisierung auf One UI 5, das auf Android 13 basiert. Es ist eines der größten Updates für Samsungs Benutzeroberfläche seit einer ganzen Weile.

Update-Fahrplan für Deutschland: Dann ist Dein Galaxy dran

Und so sieht der offizielle Android-13-Fahrplan für Deutschland aus:

Oktober

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

November

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Dezember

Galaxy Z Fold 2 (5G & LTE)

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A32 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M32

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy XCover Pro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Januar

Galaxy A23 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A13

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

Galaxy M22

Galaxy M13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Februar