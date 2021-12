Samsung-Patent zeigt doppelt faltbares Smartphone

Samsung arbeitet an einem Smartphone mit doppeltem Faltmechanismus. Ein neues Patent zeigt, wie sich der Hersteller das Gerät im Detail vorstellt.

Mit dem Galaxy Z Fold3 und dem Galaxy Z Flip3 hat Samsung zwei verschiedene faltbare Smartphones in unterschiedlichen Formfaktoren im Sortiment. In Zukunft könnte ein drittes Modell hinzukommen, dass über einen doppelten Faltmechanismus verfügt. Nun ist ein Patent aufgetaucht (via LetsGoDigital), das detailliert zeigt, wie sich der Hersteller ein solches Smartphone vorstellt.

Smartphone und vollwertiges Tablet in einem Gerät

Im zusammengefalteten Zustand soll das Gerät in etwa die Form eines normalen Smartphones haben. Sobald es über zwei Scharniere aufgefaltet wird, wächst das Device auf die Dimension eines waschechten Tablets heran.

Interessant ist, wie schon erwähnt, der Detailgrad des Patents. So zeigen die zugehörigen Zeichnungen nämlich nicht nur das Gerät, sondern auch die Anordnung der technischen Komponenten im Inneren des Smartphones. Zu erkennen ist, dass Samsung im mittleren Teil des Gerätes offenbar keine wichtigen Komponenten verbauen will und dieser Part des Phones wohl vor allem der Stabilität der Gesamtkonstruktion dient.

fullscreen Das Patent von Samsung zeigt das Gerät sehr detailliert. Bild: © Samsung/ LetsGoDigital 2021

Die äußeren Teile beheimaten einen zweigeteilten Akku, eine Triple-Kamera, die Hauptplatinen, Antennen und natürlich ein Außendisplay, wie es auch das Galaxy Z Fold3 besitzt. Ebenfalls zu sehen sind ein Fingerabdrucksensor im Display und ein Hinweis darauf, dass sich das Gerät mit dem Eingabestift S Pen bedienen lässt.

Kommt der Release 2022?

Unklar ist im Moment, ob und wann das in dem Patent gezeigte Smartphone auf den markt kommen soll. Es ist jedoch ziemlich wahrscheinlich, dass Samsung tatsächlich einen Release für 2022 in Planung hat. Wir sind gespannt.