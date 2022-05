Samsung stellt schnellen Flash-Speicher UFS 4.0 vor

Samsung hat einen neuen Flash-Speicher vorgestellt. UFS 4.0 verspricht deutlich mehr Leistung und eine höhere Effizienz als UFS 3.1. Die neue Speichergeneration soll 5G-Smartphones noch schneller machen, in Autos der Zukunft sowie im AR- und VR-Bereich Anwendung finden.

Auf etwas mehr als einem Quadratzentimeter bringt Samsung bis zu 1 TB neuen UFS-4.0-Speicher unter. Wie der südkoreanische Hersteller auf Twitter mitteilte, ist die neue Flash-Speichergeneration kleiner, schneller und effizienter als die Vorgängerversion UFS 3.1. UFS 4.0 ermöglicht laut Herstellerangaben Lesegeschwindigkeiten von bis zu 4.200 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s. Das ist rund doppelt so schnell wie UFS 3.1.

Schnellere 5G-Smartphones mit längerer Akkulaufzeit

Dabei arbeitet der neue Speicher auch effizienter. Mit einem Milliampere an Energie liest UFS 4.0 bis zu 6,0 MB/s aus. Das ist rund 46 % effizienter als UFS 3.1. Für den Endverbraucher bringt das entscheidende Vorteile mit: Nicht nur dürften datenhungrige 5G-Smartphones mit Samsungs neuer Speichergeneration noch schneller werden. Die gesteigerte Effizienz könnte sich auch positiv auf die Akkulaufzeit auswirken.

Außer in Smartphones soll Samsungs UFS 4.0 mit bis zu 1 TB an Speicherkapazität auch in der Automobilbranche eingesetzt werden sowie AR- und VR-Anwendungen befeuern. Überall dort, wo riesige Mengen an Daten schnell verarbeitet werden müssen. Die Massenproduktion des neuen Flash-Speichers soll im dritten Quartal 2022 starten. Wann dann die ersten Smartphones mit UFS 4.0 auf den Markt kommen werden, ist noch nicht klar. Samsung-Smartphones, die Ende 2022 oder Anfang 2023 erscheinen werden, könnten mit zu den ersten Geräten mit dem schnellen Speicher zählen.