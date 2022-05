Samsung-Tablet-Vergleich 2022: Die besten Modelle

Auf der Suche nach einer Alternative zu Apples iPads? Dann lohnt sich ein Blick in unseren Samsung-Tablet-Vergleich für das Jahr 2022. Wir stellen Dir die aktuell besten Modelle aus dem Hause Samsung für verschiedene Anwendungszwecke und in unterschiedlichen Preisklassen vor.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Bester Laptop-Ersatz

fullscreen Das Galaxy Tab S8 Ultra eignet sich aufgrund seiner Größe gut für produktives Arbeiten.

Das Galaxy Tab S8 Ultra sichert sich in unserem Samsung-Tablet-Vergleich den Platz als bester Notebook-Ersatz. Grund dafür ist sein mit 14,6 Zoll extrem großes AMOLED-Display, das außerdem mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hertz punktet. Das sorgt für ruckelfreies Scrollen, außerdem verbessert es die Stifteingabe. Mit dabei ist nämlich der aktuelle S Pen, der eine Latenz von nur 2,6 Millisekunden authentisches Zeichnen auf dem Tablet erlaubt.

Das Tab S8 Ultra bringt je zwei Kameras auf der der Vorder- und Rückseite mit: Weitwinkel und Ultraweitwinkel mit je 12 Megapixeln auf der Vorderseite, eine 13-Megapixel-Hauptkamera und eine 6-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera auf der Rückseite. Die beiden Frontkameras sind nicht zuletzt für Videokonferenzen praktisch. Der Akku fasst üppige 11.200 mAh. Wie sich die Technik im Alltag bewährt, erfährst Du in unserem Vergleichstest des Galaxy Tab S8 Ultra mit dem S8+.

Wer das Galaxy Tab S8 Ultra als Laptop nutzen möchte, wird sich außerdem über bis zu 16 GB Arbeitsspeicher freuen. Empfehlenswert ist dann auch das optionale Samsung Book Cover Keyboard, die offizielle Tastaturhülle des Herstellers. Obwohl das Riesen-Tablet überraschend leicht für seine Größe ist, spielt es seine Stärken vor allem bei der Nutzung im DeX-Modus am Tisch mit Ständer oder Tastatur aus.

Samsung Galaxy Tab S8+: Das beste Tablet-Nutzungserlebnis

fullscreen Das Galaxy Tab S8+ mit der Benutzeroberfläche One UI 4. Bild: © TURN ON 2022

Das Galaxy Tab S8+ zählt wie das Tab S8 Ultra zu den derzeit besten Android-Tablets und iPad-Alternativen am Markt. Sein Display fällt mit 12,4 Zoll etwas kleiner, aber immer noch groß für ein Tablet aus. Auch das Tab S8+ punktet mit einer 120-Hertz-Bildwiederholungrate für ruckelfreies Scrollen, der Akku fasst hier 10.900 mAh.

Im Gegensatz zum Tab S8 Ultra begnügt sich das S8+ mit 8 GB Arbeitsspeicher. Das tut dem Tablet-Erlebnis jedoch keinen Abbruch. Dank der handlicheren Größe eignet sich das Tablet auch gut zum Surfen oder Spielen auf dem Sofa. Besonders die neue Nutzeroberfläche One UI 4 macht das Nutzungserlebnis rund – das zeitgleiche Handling mehrerer Apps wird damit noch einfacher. Während das Ultra-Modell vor allem als Laptop-Ersatz dient, ist das Galaxy Tab S8+ das bessere Allround-Modell und Tablet für den Einsatz in den Händen. Mehr dazu erfährst Du in unserem Vergleichstest des Galaxy Tab S8+ mit dem S8 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: Preissieger der S7-Reihe

fullscreen Das Galaxy Tab S7 FE ist ein Tablet der gehobenen Mittelklasse. Bild: © Samsung 2022

Das Galaxy Tab S7 FE ist das günstigste Modell der Tab-S7-Reihe. Das Display misst 12,4 Zoll wie beim Tab S7+, allerdings handelt es sich hierbei um ein 60-Hertz-LCD statt um ein 120-Hertz-AMOLED. Der Kontrast ist also weniger beeindruckend, die Blickwinkelstabilität aber auch ordentlich. Auch die Leistung fällt etwas geringer aus. Statt eines Snapdragon 865+ kommt ein Snapdragon 750G mit 4 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz.

Dafür punktet die Fan Edition mit einem größeren Akku: Der 10.090 mAh fassende Energiespeicher soll eine Akkulaufzeit von 13 Stunden ermöglichen – länger als bei allen anderen S7-Varianten. Wer also ein vergleichsweise großes Android-Tablet fürs Surfen und zum Streaming sucht, das günstiger zu haben ist als die Tab-S7- und Tab-S8-Familie, der ist mit dem Galaxy Tab S7 FE gut beraten.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: Günstiges Einstiegsmodell

fullscreen Das Galaxy Tab A7 Lite ist vor allem super preiswert. Bild: © Samsung 2022

Wie Du es von Samsungs Galaxy-Smartphones kennst, ist es auch bei den Tablets: Die S-Reihe umfasst die (meist teuren) Flaggschiffmodelle, die A-Reihe bietet günstigere Einstiegs- oder Mittelklasseversionen. Das Galaxy Tab A7 Lite richtet sich entsprechend vor allem an Tablet-Einsteiger.

Das preiswerte Android-Tablet konkurriert mit den Fire-Tablets von Amazon. Es liefert keine so starke Performance wie die anderen Modelle in unserem Samsung-Tablet-Vergleich und kommt ohne S Pen aus, hat aber weitere Vorteile neben seinem günstigen Preis. Das Tab A7 Lite ist mit einem leichten Aluminiumgehäuse ausgestattet, der 5.100-mAh-Akku hält lange durch und kann mit einem 15-Watt-Netzteil relativ schnell geladen werden, der Speicher ist per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar. Für entspanntes Streamen oder Surfen auf dem Sofa also eine echte Empfehlung.

Samsung Galaxy Book Pro 360: Tanzt aus der Reihe

fullscreen Galaxy Book Pro 360: Das Ultrabook ist auch als Tablet nutzbar. Bild: © Samsung 2021

Samsung hat nicht nur eine sehr große Auswahl an Android-Tablets, der Hersteller bietet auch Hybridgeräte an, die sich unter anderem als Tablet nutzen lassen. Dazu zählt das Samsung Galaxy Book Pro 360. Das Convertible läuft mit Windows 11 und ist wahlweise mit 13,3 oder 15,6 Zoll großem Display erhältlich, das sich um 360 Grad drehen lässt.

Wie bei den meisten Android-Tablets von Samsung befindet sich auch hier ein S Pen im Lieferumfang. Angetrieben wird das Galaxy Book Pro 360 von einem Intel Core i5 oder i7 mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher fasst bis zu 1 TB. Wer also ein Hybridmodell sucht, das sowohl als leistungsstarkes Notebook als auch als Tablet dient, ist mit diesem 2-in-1-Gerät gut beraten.

