Samsung und iFixit starten Selbstreparatur-Programm für Galaxy-Geräte

Samsung kündigt in Kooperation mit iFixit ein Selbstreparatur-Programm für Galaxy-Smartphones an. Das Unternehmen wird Nutzern dabei offizielle Ersatzteile, Werkzeuge und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verfügung stellen. Das Programm soll in diesem Sommer in den USA starten.

Wie die Webseite Engadget berichtet, werden Nutzer zunächst Bauteile wie verglaste Rückseiten, Lade-Ports und Displays in Eigenregie bei ihren Samsung-Smartphones reparieren können. Unterstützte Modelle sind das Galaxy S20 und S21. Mit dem Galaxy Tab S7+ ist außerdem ein Tablet dabei. Samsung wird das Selbstreparatur-Programm dann Stück für Stück auf weitere Modelle erweitern. Die defekten Bauteile können Nutzer an Samsung zurückschicken, wo sie anschließend fachgerecht recycelt werden.

Mehr Nutzerkomfort und Nachhaltigkeit

Das Selbstreparatur-Programm soll laut Samsung einerseits Komfort für Smartphone-Nutzer bringen, stellt andererseits aber auch eine Nachhaltigkeitsmaßnahme dar. Galaxy-Besitzer sollen durch die Selbstreparatur ihre Smartphones länger nutzen können und produzieren so weniger Elektroschrott.

Wahrscheinlich ist das Selbstreparatur-Programm aber auch eine Reaktion auf das Recht auf Reparatur, das nicht nur in der EU, sondern auch in den USA immer bedeutender wird. Wann genau Samsungs Selbstreparatur-Service starten soll und ob er auch auf Europa ausgeweitet wird, hat Samsung bisher nicht verraten. Weitere Informationen sollen im Laufe des Jahres folgen.

Apple bietet einen ähnlichen Reparatur-Service

Samsung ist allerdings nicht der einzige Smartphone-Hersteller, der Nutzern die Eigenreparatur erleichtern möchte. Apple kündigte bereits im November 2021 an, dass Anfang 2022 die sogenannte Self Service-Reparatur starten soll. Das Programm unterscheidet sich im Grunde kaum von Samsungs Reparatur-Programm.

Auch Apple bietet Originalteile, Werkzeug und Reparaturanleitungen. Ebenfalls können ausgetauschte Bauteile an das Unternehmen zum Recycling zurückgeschickt werden. Dafür erhalten Kunden sogar einen Gutschein für ihren nächsten Einkauf.