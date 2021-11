Samsung verteilt One UI 4 mit Android 12 für erste Smartphones

Samsung hat damit begonnen, One UI 4 für Smartphones und Tablets auszurollen. Samsung hauseigene Nutzeroberfläche auf Basis von Android 12 ist bereits für die Galaxy-S21-Reihe verfügbar. Weitere Smartphones sollen in den nächsten Monaten folgen.

Anders als in den vergangenen Jahren ist Samsung dieses Mal bei der Verteilung der neuen Android-Version ganz vorne mit dabei. Nach Googles Pixel-Smartphones gehören die Galaxy-S21-Modelle zu den ersten Smartphones, die ein Update auf Android 12 erhalten. Laut offizieller Pressemitteilung von Samsung können Nutzer One UI 4 seit dem 15. November als OTA-Update für ihr Galaxy-S21-Modell herunterladen. Es kann jedoch sein, dass die Updates nicht direkt verfügbar sind, sondern in mehreren Wellen ausgerollt werden.

Mehrere Update-Roadmaps für verschiedene Regionen geleakt

Zwischenzeitlich sind außerdem unterschiedliche Roadmaps geleakt, die zeigen, wann das Android-12-Update für weitere Samsung-Modelle ausgerollt werden soll. Nach einer Liste für den koreanischen Markt sind auch noch Listen für den Mittleren Osten und Brasilien aufgetaucht, berichtet Notebookcheck. Eine Roadmap für das Android-12-Update in Europa gibt es aber anscheinend noch nicht.

Die Zeitfenster für die unterschiedlichen Samsung-Modelle unterscheiden sich je nach Region leicht. Grundsätzlich erhalten aber die jüngsten und hochwertigeren Samsung-Modelle One UI 4 früher als ältere Geräte aus der Mittelklasse. Sollten die Listen korrekt sein, dann dürften die Galaxy-S20- und Note-20-Modelle sowie das Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2 und Z Flip als nächstes Android 12 erhalten. Das passiert je nach Markt zwischen Dezember 2021 und Januar 2022.

Die ersten Geräte aus Samsungs A-Serie sollen das Update dann im Januar beziehungsweise Februar 2022 erhalten. Die Roadmaps für Europa dürften sich nicht allzu sehr von denen der anderen Märkte unterscheiden.