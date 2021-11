SATURN feiert Singles Day 2021: 11 Highlights mit satten Rabatten

SATURN feiert auch in diesem Jahr wieder den aus China bekannten Singles Day. Vom 11.11. bis zum 13.11. bekommst Du auf ausgewählte Produkte einen Rabatt von satten 11 Prozent. In dieser Liste findest Du unsere 11 Highlights zum Singles Day 2021.

Direkt weiter zum Singles Day bei

Samsung GQ65Q60A: Großer QLED-TV zum schmalen Preis

fullscreen Dank QLED-Technologie und hoher Helligkeit bietet der Samsung GQ65Q60A eine brillante Farbdarstellung. Bild: © Samsung 2021

Der Samsung GQ65Q60A verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll (163 Zentimeter) und eine 4K-UHD-Auflösung. Der Samsung-TV setzt auf die QLED-Technologie. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der LED-Technologie, die eine intensivere Farbdarstellung ermöglicht.

Im Vergleich zu einem OLED-Fernseher ist der GQ65Q60A deutlich heller. Deshalb kommen HDR-Inhalte besonders gut auf dem TV zur Geltung. Gamer dürfen sich außerdem über einen Auto Low Latency Mode (ALLM) freuen, der die Verzögerungszeit beim Zocken stark verringert.

Samsung GQ65Q60A Jetzt kaufen bei

Bauknecht WM 9 M100: Saubere Wäsche in nur 30 Minuten

fullscreen Die Bauknecht WM 9 M100 wäscht gründlich und effektiv. Bild: © Bauknecht 2021

Wer seine Wäsche gründlich und schnell sauber bekommen möchte, macht mit der Bauknecht WM 9 M100 zum Singles Day einen guten Deal. Die Waschmaschine kann bereits ab einer Temperatur von 40 Grad Celsius mehr als 100 Flecken aus der Kleidung entfernen. Handelt es sich um kleinere Verschmutzungen, wird die Wäsche auch mit den Kurzprogrammen "Kurz 30'" oder "Kurz 45'" blitzschnell wieder sauber.

Dank einer Mengenautomatik kann die Bauknecht-Waschmaschine außerdem die optimale Zeit und Wassermenge für den Waschgang selbst bestimmen. Das spart Wasser und senkt den Energieverbrauch. Und mit dem Programm "Clean+" und dem richtigen Fleckenentferner bekommst Du selbst hartnäckige Verunreinigungen wie Kaffee- oder Rotweinflecken wieder aus der Wäsche heraus.

Bauknecht WM 9 M100 Jetzt kaufen bei

Huawei Matebook D 15: Das Home-Office-Notebook

fullscreen Der perfekte Begleiter im Home-Office: das Huawei Matebook D 15. Bild: © Huawei 2021

Das Huawei Matebook D 15 eignet sich hervorragend für die Arbeit im Home-Office. Das schlanke Notebook bietet ein 15,6 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. 8 GB Arbeitsspeicher und ein Intel Core i3-10110U-Prozessor sorgen dafür, dass das Matebook D 15 auch mehrere parallele Aufgaben problemlos stemmt. Mit einer 256-GB-SSD steht Dir außerdem jede Menge schneller Festplattenspeicher zur Verfügung.

Ein im Power-Button verbauter Fingerabdrucksensor beschleunigt die Anmeldung im System und sorgt für besseren Datenschutz. Eine kleine Besonderheit ist die Webcam, die nicht etwa im Displayrahmen, sondern als Pop-Up-Kamera zwischen den F-Tasten verbaut ist. Damit eignet sich das Matebook D 15 also auch für Videokonferenzen.

Hauwei Matebook D 15 Jetzt kaufen bei

SATURN-Produkte bequem finanzieren Du möchtest ein Produkt nicht direkt zum Vollpreis kaufen, sondern lieber in kleineren monatlichen Raten zahlen? SATURN bietet Dir günstige Finanzierungsmodelle, deren Laufzeit Du selbst festlegen kannst. Alle wichtigen Infos zum Thema Finanzierung findest Du hier

HP 17-cn0365ng: Das Multitalent

fullscreen Die Hardware des HP 17-cn0365ng eignet sich auch zum Filmschauen und Zocken. Bild: © HP 2021

Wenn Du ein Notebook mit ein wenig mehr Power unter der Haube suchst, dann ist das HP 17-cn0365ng die perfekte Wahl für Dich. Im Inneren des Laptops arbeitet ein schneller Intel Core i7-1165G7 mit einer maximalen Taktfrequenz von 4,1 GHz. Dazu kommen 8 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 512 GB Speicherplatz.

Das Display des HP 17-cn0365ng bietet eine Diagonale von 17,3 Zoll (43,9 Zentimeter) und eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Auf dem großen Bildschirm lässt es sich nicht nur angenehm arbeiten, er eignet sich auch zum Schauen von Filmen oder Zocken kleinerer Games. Der Akku des Geräts hat eine Kapazität von 41 Wattstunden und reicht für rund acht Stunden Betrieb.

HP 17-cn0365ng Jetzt kaufen bei

Asus VivoBook Flip 14: Kraftpaket mit 360°-Display

fullscreen Kraftvoll und flexibel: Das VivoBook Flip 14 kannst Du auch in ein Tablet verwandeln. Bild: © Asus 2021

Das VivoBook Flip 14 von Asus besitzt nicht nur starke Hardware, sondern lässt sich auch besonders flexibel nutzen. Dank eines 360-Grad-Scharniers kannst Du das Notebook mit nur einem Handgriff in ein vollwertiges Tablet verwandeln. Das 14 Zoll große Touch-Display kannst Du dann entweder mit den Fingern oder dem optionalen Asus-Pen nutzen.

Das Convertible verfügt über 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD-Speicher und einen Ryzen 7 4700U-Prozessor. Damit eignet es sich sowohl zum Zocken anspruchsvoller Games als auch zum kreativen Arbeiten. Dank Wi-Fi 6 ist außerdem eine stabile und schnelle WLAN-Verbindung garantiert.

Asus VivoBook Flip 14 Jetzt kaufen bei

LG OLED65B19LA: 65 Zoll purer OLED-Genuss

fullscreen So günstig wie zum Singles Day bekommst Du einen 65 Zoll großen LG-OLED-TV nur selten. Bild: © LG 2021

Zum Singles Day 2021 bekommst Du den LG OLED65B19LA zum Spitzenpreis. Dank der OLED-Display-Technologie erreicht der LG-TV perfekte Schwarzwerte und bietet so einen enorm guten Kontrast. Filme sind auf dem Fernseher deshalb ein ganz besonderer Genuss.

Das riesige Display bietet eine scharfe 4K-Auflösung, HDR10 Pro und eine native Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Bewegungen werden also besonders flüssig dargestellt. Gamer dürfen sich außerdem noch über ALLM, VRR sowie Nvidia G-Sync und AMD FreeSync freuen.

LG OLED65B19LA Jetzt kaufen bei

Samsung GQ65LS03A The Frame: Fernsehen und Kunst

Mit dem GQ65LS03A, auch The Frame genannt, gibt es zum Singles Day noch einen weiteren QLED-TV von Samsung recht günstig. Bei diesem Gerät handelt es sich allerdings um einen ganz besonderen TV. Wenn Du auf dem Gerät kein Fernsehen schaust, verwandelt er sich in eine digitale Leinwand, die weltbekannte Kunstwerke zeigt. Mit den austauschbaren Magnetrahmen wirkt The Frame an der Wand beinahe wie ein echtes Gemälde.

Abseits von der Funktion als digitale Leinwand kannst Du mit dem Samsung-QLED-TV natürlich auch prima ganz normal Fernsehen gucken. Das Gerät bietet eine Bilddiagonale von 65 Zoll und eine 4K-Auflösung bei nativen 120 Hertz. HDR10+ für einen größeren Dynamikbereich ist ebenfalls an Bord.

Samsung GQ65LS03A Jetzt kaufen bei

Sony Xperia 10 III + Sony WH-CB710N: Starke Smartphone-Kopfhörer-Kombo

fullscreen Ein eingespieltes Team: Das Sony Xperia 10 III und die WH-CB710N. Bild: © Sony 2021

Wer nach einem neuen Smartphone sucht und gleichzeitig noch gern Musik hört, kann zum Singles Day 2021 bei SATURN mit dem Sony Xperia 10 III und dem Sony WH-CB710N ein günstiges Smartphone-Kopfhörer-Bundle ergattern.

Das Xperia 10 III ist ein kompaktes Mittelklasse-Smartphone mit einem 6-Zoll-OLED-Display. Es verfügt über einen Snapdragon 690 5G und 6 GB Arbeitsspeicher. Die Größe des internen Speichers beträgt 128 GB. Die rückseitige Triple-Kamera schießt ordentliche Fotos. Ein weiteres Highlight des Handys ist der 4.500-mAh-Akku, der für lange Laufzeiten sorgt.

Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer Sony WH-CB710N bieten dank Noise Cancelling ungestörten Musikgenuss. Die verbauten 30-mm-Treiber sorgen für einen klaren Klang. Die Kopfhörer haben eine Laufzeit von bis zu 35 Stunden und verfügen über eine Schnellladefunktion.

Sony Xperia 10 III + WH-CB710N Jetzt kaufen bei

DeLonghi ECAM 23.266.B: Perfekter Kaffeegenuss auf Knopfdruck

fullscreen Der DeLonghi-Kaffeeautomat kann sechs verschiedene Heißgetränke zubereiten. Bild: © DeLonghi 2021

Der DeLonghi ECAM 23.266.B bereitet Dir in kürzester Zeit Deinen Lieblingskaffee zu. Zur Wahl stehen Espresso, Kaffee, Cappuccino, heiße Milch, heißes Wasser, das Du zum Aufbrühen von Tees verwenden kannst, und Long Coffee. Der Long Coffee ist ein Spezialrezept, bei dem der Kaffee in einem Schwallbrühverfahren bei niedrigem Druck zubereitet wird. Dieser traditionelle Frühstückskaffee besitzt einen sehr intensiven Geschmack.

Dank des doppelten Auslaufs kannst Du mit nur einem Mahl- und Brühvorgang gleichzeitig zwei Espressi kochen. Die ECAM 23.266.B kann außerdem unkompliziert gereinigt werden und ist äußerst wartungsfreundlich.

DeLonghi ECAM 23.266.B Jetzt kaufen bei

Sodastream Crystal 2.0 + 3 Glaskaraffen: Nie wieder Kisten schleppen

fullscreen Mit dem Sodastream Crystal 2.0 machst Du Dein eigenes Sprudelwasser. Bild: © Sodastream 2021

Wenn Du es satt hast, kistenweise Mineralwasser nach Hause zu schleppen, dann ist der Sodastram Crystal 2.0 genau das Richtige für Dich. Mit dem Wassersprudler kannst Du nämlich ganz normales Leitungswasser mit Kohlensäure versetzen und es so herrlich erfrischend machen. Dazu stellst Du einfach eine mit Wasser befüllte Karaffe in den Flaschenbehälter, verriegelst ihn und mit nur einem Knopfdruck wird aus dem Leitungswasser Sprudelwasser.

Und damit Du auch größere Mengen Sprudelwasser herstellen kannst, sind gleich drei umweltfreundliche Glaskaraffen mit dabei.

Sodastream Crystal 2.0 + 3 Glaskaraffen Jetzt kaufen bei

HyperX Cloud Alpha: Gutes Gaming-Headset zum kleinen Preis

fullscreen Das HyperX Cloud Alpha ist mit allen Konsolen und PCs kompatibel. Bild: © HyperX 2021

Das HyperX Cloud Alpha verfügt über ein spezielles Doppelkammer-Membrandesign, das Bässe von Mittelstufen und Höhen trennt. Dadurch wird ein sehr weicher und klarer Klang erzeugt. Das Gaming-Headset ist dank 3,5-mm-Klinkenanschluss mit PlayStation, Xbox, Switch und PCs kompatibel. Das abnehmbare Mikrofon verfügt über eine Rauschunterdrückung, wodurch Deine Stimme klar und deutlich übertragen wird.

Die großen Hörmuscheln sind mit weichem Kunstleder überzogen und bieten einen angenehmen Tragekomfort. Der Aluminiumrahmen des HyperX Cloud Alpha ist robust und dennoch leicht.

HyperX Cloud Alpha Jetzt kaufen bei