Secure Boot aktivieren: So klappt es für die Windows-11-Installation

Konvertierungsfehler beheben

Sollte beim Konvertieren von MBR zu GPT die Zeile "Failed to update ReAgent.xlm, please try to manually disable and enable WinRe" auftauchen, so kannst Du dies nachträglich in Windows beheben.

Suche im Suchfeld nach "Eingabeaufforderung" Klicke die App mit der rechten Maustaste an und wähle "Als Administrator ausführen" Führe in der Eingabeaufforderung nacheinander die folgenden Befehle aus:

reagentc/disable

reagentc/enable